2018-09-20T15:13:36+03:00
Экономика

Нацбанк допечатает купюры: орфографическую ошибку исправят, подпись Прокоповича уберут

Станок включат, чтобы заменить ветхие банкноты, больше налички в обороте не станет
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
У новых купюр немного изменится дизайн.У новых купюр немного изменится дизайн.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Новыми купюрами мы пользуемся чуть больше двух лет, но некоторые из них уже пора менять. В следующем году появятся допечатанные пятерки и десятки, в 2020-м - двадцатки и пятидесятки.

- Потребность в заказе денежной наличности связана прежде всего с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов, закономерным увеличением количества ветхих банкнот и, соответственно, необходимостью их замены, - комментируют в Нацбанке. - В мировой практике мелкие банкноты в большей степени используются как разменные, имеют непродолжительные сроки службы и поэтому требуют постоянной замены. Так, средний срок службы банкноты номиналом 5 евро составляет 13 месяцев, банкноты номиналом 1 доллар США - 22 месяца, банкноты номиналом 50 российских рублей - 8,3 месяца.

Наши мелкие и средние купюры рассчитаны на срок службы от одного до трех лет. Поэтому, начиная с октября прошлого года, в Нацбанк поступает в три раза больше ветхих пятирублевок, чем до этого, и в два раза больше - десятирублевок. А с декабря в два с лишним раза увеличилось и количество ветхих 20-рублевок.

Мелкие монеты тоже дочеканят из-за слишком большого спроса.

- Монеты мелких номиналов, прежде всего 1 и 2 копейки, являются самыми востребованными и не возвращаются в кассы Нацбанка. При этом их выдача из касс Нацбанка постоянно растет, - объясняют в главном банке страны.

Новые купюры будут выглядеть немного по-другому. В первую очередь изменения связаны с тем, что деньги были отпечатаны еще в 2009 году, и на них стоит подпись Петра Прокоповича, который в то время возглавлял Нацбанк. Соответственно, на новых банкнотах должна появиться подпись нынешнего председателя Павла Каллаура. Исправят и орфографическую ошибку на 50-рублевках: вместо «пяцьдзесят» будет напечатано «пяцьдзясят», потому что именно так нужно писать по правилам белорусской орфографии, которые вступили в силу в 2010 году.

Также немного изменятся изображения памятников архитектуры на лицевой стороне банкнот. Например, на пятирублевке - Каменецкая вежа в Брестской области, а на пятидесятке - Мирский замок.

- Они будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных архитектурных сооружений, - поясняют в Нацбанке. То есть картинки подпишут.

Вскоре главный банк страны обещает показать обновленный дизайн купюр. Специалисты подчеркивают: допечатка банкнот не приведет к тому, что в обороте станет больше налички.

- Дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную. Банки за полученные денежные знаки перечисляют Нацбанку их безналичный эквивалент, - говорят в Нацбанке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Как научить ребенка не тратить деньги впустую?
Важно уже с юных лет своему чаду объяснять, что распоряжаться деньгами можно по-разному: либо «как получится», либо используя определенные правила, принципы, методы и знания, которые позволяют делать это эффективно и с умом
Как научить ребенка тратить деньги не впустую?
Важно уже с юных лет своему чаду объяснять, что распоряжаться деньгами можно по-разному: либо «как получится», либо используя определенные правила, принципы, методы и знания, которые позволяют делать это эффективно и с умом
Новости 24
У жителя Лиды украли банку с деньгами, которую он хранил в гараже
Фото: второй за год урожай яблок созрел под Гомелем
Женщина ночью обокрала церковь в Логойске
Лукашенко снова улетает в Сочи на встречу с Путиным
Беларусбанк вводит комиссию на некоторые платежи ЕРИП с 1 октября
В Беларуси запустили сервис почтоматов
До +8: в выходные в Беларусь придет осень
Живодера из Мозыря заключили под стражу в Москве
Без подписи Прокоповича: в белорусские деньги внесут изменения
Лукашенко: таможня вносит весомый вклад в укрепление экономической безопасности страны
Педофилы с котиками бродят по сети десять лет
В «скорой» умер 33-летний мужчина: мать говорит, что виновата медик
NaviBand выпустила клип на песню "Сумне море"
Из белорусских аптек изъяли некоторые лекарства для гипертоников
Автопарк ГАИ Брестчины пополнился новыми патрульными машинами
Жители Молодечно везли в Беларусь из России тысячу литров спирта
Одному из организаторов секс-вечеринки в Боровлянах предъявлено обвинение
Александр Лукашенко посмотрел с вертолета, как идет уборочная
Информация о банде педофилов в Витебске - слухи
84-летняя пенсионерка попала под грузовой поезд в Зельве
В Минске задержали гастролирующего лжебатюшку. Обещал строить храмы, снимать порчи, а сам этого не делал
В лесу под Бобруйском нашли тело мужчины, который пропал три недели назад