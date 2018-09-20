Нацбанк не изменил ставку рефинансирования. Кредитов станет меньше?

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-20T16:56:53+03:00

Долгое время Нацбанк только снижал ставку рефинансирования, а 19 сентября оставил ее на прежнем уровне. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Национальный банк провел заседание по денежно-кредитной политике, где обсуждалось и изменение ставки рефинансирования. В этом году в главном банке страны решили обсуждать ее судьбу раз в квартал.

На заседании 19 сентября решили ставку рефинансирования оставить на прежнем уровне, 10% годовых. Напомним, с начала года ставка менялась дважды, но в целом - всего на один процентный пункт. За прошлый год ставка рефинансирования снизилась на целых семь процентных пункта, и мы уже привыкли, что она меняется часто. Чем объясняет Нацбанк то, что ставка осталась на прежнем уровне?

- Внутренний спрос оказывает умеренное воздействие на динамику цен. Со стороны внешнего сектора просматривается некоторое усиление инфляционного давления, связанного в первую очередь с ожидаемым ускорением инфляционных процессов в России. Для сдерживания инфляционного давления со стороны внешнего сектора и достижения целевого показателя по инфляции потребуется сохранение дезинфляционного характера монетарных условий, - сообщают в Нацбанке.

Проще говоря, чтобы удержать инфляцию на запланированном уровне (6% за год), главный банк страны решил ставку не менять. К слову, в комментарии представители Нацбанка сообщили, что по итогам 2018 года инфляция в стране предварительно ожидается около 5,5%, а в последующие годы - в районе 5%.

Следующее заседание Нацбанка, на котором будет решаться судьба ставки рефинансирования, пройдет 19 декабря.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«К концу года банки могут сократить количество кредитов для населения»

- До момента опубликования решения Нацбанком Беларуси сохранялась интрига по поводу того, что регулятор может пойти на незначительное повышение процентной ставки. Такое мнение сложилось после аналогичного шага Центробанка России, который на прошлой неделе, впервые с 2014 года повысил процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5, - объясняет финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Эксперт напоминает, что инфляционные ожидания в Беларуси по итогам последнего опроса Нацбанка выросли. С учетом недавнего роста курсов, а также роста курса валютной корзины на этой неделе, скорее всего, в главном банке страны и приняли решение не менять ставку рефинансирования. В годовом выражении в августе инфляция составила 5%. И даже если она ускорится до конца года, то по итогам 2018-го вряд ли превысит плановые 6%.

- Совокупность этих факторов позволила Нацбанку оставить процентную ставку без изменений. Соответственно, банковские проценты вряд ли будут существенно пересмотрены. Не исключено, что к концу года для усиления потребительского спроса банки пойдут на снижение потребительского кредитования, депозитные ставки пока остаются на старых уровнях, - говорит эксперт.