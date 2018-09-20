2018-09-20T17:03:25+03:00
Минск

Контролер в трамвае будет проверять не проездной, а банковскую карту?

В наземном транспорте хотят ввести оплату по карточке - возможно, уже в следующем году
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Возможно, в следующем году проезд в наземном транспорте можно будет оплатить банковской картой!Возможно, в следующем году проезд в наземном транспорте можно будет оплатить банковской картой!Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В июне этого года на турникетах всех станций метро появились специальные терминалы, через которые можно оплатить проезд бесконтактной карточкой. Систему успели полюбить и минчане, и туристы, ведь больше не нужно думать о жетончиках и проездных. Возможно, уже следующим летом так же оплатить проезд можно будет и в наземном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях. Принцип такой же: зашел, приложил к привычному уже валидатору бесконтактную банковскую карту, с нее списались деньги.

- Мы планируем реализовать этот проект к июню 2019 года до начала II Европейских игр, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе БПС-Сбербанка, который является одним из участников проекта. - Установка нового оборудования не потребуется, достаточно обновить программное обеспечение. Технически наш банк готов реализовать этот проект. Но окончательные сроки мы еще будем обсуждать с нашими партнерами - Минсктрансом, платежными системами и компанией IBA.

Остается один вопрос: как в таком случае ловить зайцев? Ведь в метро можно зайти только после оплаты проезда, а вот в наземном транспорте безбилетников выявляют контролеры, проверяя электронные проездные. Как они проверят карту?

- Пока планируется, что верификация оплаты будет происходить аналогично проездному билету. Контролер будет заходить с соответствующим терминалом, к которому нужно будет приложить банковскую карточку, - уточнили в пресс-службе банка.

Кстати, в некоторых странах, где есть подобная система (например, в Британии или Ирландии), оплату проезда проверяют не контролеры, а водитель. Входить можно только через переднюю дверь и нередко даже через турникет - в общем, как у нас в метро.

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