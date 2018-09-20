«МанСити» проиграл в Лиге чемпионов четыре матча подряд

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-20T17:20:19+03:00

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Во время домашней игры против французского «Лиона» (1:2) дисквалифицированный Пеп Гвардиола не находил себе места (матч он смотрел с трибуны, так как во встрече прошлого сезона с «Ливерпулем» был удален): ерзал на кресле, хватался за голову, натягивал кепку на глаза… Посыпать голову пеплом было из-за чего. У его команды мало что получалось в атаке, а «Лион» подкараулил две ошибки и дважды забил. После перерыва хозяевам удалось отквитать один мяч, но не более.

А ведь «Манчестер Сити» букмекеры называли фаворитом всего турнира, ставки на чемпионство принимали с коэффициентом 5.70 (для сравнения: на «Лион» - 151). Безусловно, это сенсация (тем более во Франции у «ткачей» всего 7 очков в 5 матчах). Вряд ли «МанСити» не выйдет из группы (в соперниках также «Хоффенхайм» и «Шахтер»), но это в очередной раз показывает, что в Лиге чемпионов «горожане» на себя не похожи.

Да, Гвардиола один из самых прогрессивных тренеров мира. На второй год работы в «МанСити» он создал команду по набору очков. В прошлом сезоне в чемпионате Англии в 38 играх было 32 победы при всего двух поражениях. Но в Лиге чемпионов путь в финал им преградил «Ливерпуль». В 2016-м «горожан» из плей-офф выбил сенсационный «Монако». Можно провести параллели с ПСЖ.

Когда-то в оба клуба пришли шейхи с мешками денег, скупили лучших футболистов: если в национальных чемпионах титулы удалось выиграть (парижский клуб в этом плане даже стал гегемоном), то в еврокубках всякий раз находится сила, которая снимает их с пробега. Кто-то найдет в этом знак свыше.

Сейчас у «Манчестер Сити» и вовсе получилась серия из четырех поражений подряд, если учитывать прошлый розыгрыш: уступали «Базелю», дважды - «Ливерпулю» и вот теперь «Лиону». В истории турнира такая оказия случилась с английской командой впервые. Конечно, можно вспомнить слова Гвардиолы, что Английская премьер-лига для них важнее Лиги чемпионов, мол, в плей-офф еврокубков выше вероятность случайности, влияющей на результат. Даже если предположить, что Пеп не лукавил, сложно представить, что он не хочет выиграть евротурнир. Ведь Лига чемпионов ему покорялась только с «Барселоной», уходя из «Баварии», он сожалел, что не смог повторить этот успех.

Ассистент Гвардиолы Микель Артета отметил, что отсутствие главного тренера не могло не сказаться:

- Меньше болельщиков на трибунах, чем в АПЛ? Я бы не использовал это в качестве оправдания. Раньше ведь нам удавалось побеждать в Лиге чемпионов и при такой аудитории. В идеале, конечно, хотелось бы каждый раз играть при аншлаге, и чтобы люди болели за нас как сумасшедшие. Реальность такова, что Пепа не было на скамейке и мы проиграли. Если бы он был, то не могу сказать, выиграли бы мы 5:0 или уступили 0:3. Мы долго вкатывались и не показали цельной игры. Мы проиграли много единоборств, и на таком уровне за это приходится расплачиваться. Для уровня Лиги чемпионов мы сыграли недостаточно хорошо, – сказал Артета.