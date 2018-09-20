Жильцы скандального дома на Карла Маркса согласились на переезд в Лошицу

СЕГОДНЯ 17:24 2018-09-20T17:24:33+03:00

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Дом 1947 года постройки по Карла Маркса признали аварийным, и коммунальники решили укрепить фундамент и провести капитальный ремонт. На время работ жителям предложили переехать в подменное жилье – социальные квартиры в Лошице. Жильцы долгое время сопротивлялись, у некоторых было даже подозрение, что назад они могут не вернуться. Во вторник, 18 сентября к ним приходили судебные приставы с милицией, вручили уведомление о принудительном переезде. Срок дали - два дня. Приставы рассказали, что все имущество перевозить необязательно. Можно просто закрыть квартиры, а во время работ по усилению фундамента их будут охранять сотрудники милиции.

Посовещавшись, все жители дома решили переехать добровольно.

- Нам пообещали предоставить транспорт, - рассказал «Комсомолке» житель дома Александр. – Квартиры, которые нам выделили, находятся в разных частях Ленинского района: на Нахимова, Сырокомли, Прушинских. Все с так называемым социальным ремонтом. Мебели в них нет, только газовая плита. Количество комнат соответствуют количеству комнат в домах на Карла Маркса, только площадь меньше. Например, на Маркса у нас было 64 квадрата, в этой квартире – 45 квадратных метров. Мы будем жить тут вчетвером. Наша квартира в Лошице более менее приличная, другим повезло меньше. Например, нашей соседке Галине Геннадьевне досталась двушка на первом этаже в старом доме на Нахимова, без балкона и с маленькой кухней. Там очень сыро, в ванной и туалете есть плесень. Нет горячей воды – как оказалось, была отключена газовая колонка. Но ее к моменту переезда обещают подключить.

Большинство жильцов решили перевозить с собой и часть мебели. Работы по усилению фундамента на Карла Маркса обещают провести за 1-2 месяца.