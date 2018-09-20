«Если человек предлагает снять порчу – он не имеет отношения к православию». В Беларуси ищут потерпевших от действий лжесвященника

СЕГОДНЯ 17:44 2018-09-20T17:45:06+03:00

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Мужчина из Барановичского района, который не имеет никакого отношения к церкви, представлялся людям отцом Александром и предлагал свои услуги: снять порчу, освятить цепочку… Чтобы соответствовать образу, он одевался в подрясник, купил и другие церковные атрибуты, рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Судя по всему, 49-летний лжесвященник был очень убедителен - успел обмануть как минимум четырех человек и получить от них довольно крупную сумму: 7,5 тысячи долларов. Трех жертв он встретил в Минске: одна женщина передала 1500 долларов за снятие порчи, другой потерпевший одолжил лжесвященнику 3000 долларов на строительство храма, еще один - 2000 долларов на развитие совместного бизнеса по производству свечей.

Когда в начале сентября мужчину задержали в Минске и его фото появилось в СМИ, в Барановичах нашлась еще одна жертва. Пенсионерка позвонила в милицию и рассказала, что узнала светловолосого мужчину на фото: она отдала ему 1000 долларов на строительство храма.

В милиции предполагают, что жертв может быть больше, но люди не звонят в «102», потому что уверены, что отдали или одолжили деньги настоящему священнику.

Это уже вторая попытка афериста быстро разбогатеть - официально он нигде не работает. В 2001 году он был судим за мошенничество в Беларуси и Украине - тогда мужчина действовал по похожей схеме - тоже представлялся священником. За повторное мошенничество ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В милиции регулярно рассказывают о белорусах, которые пострадали от мнимых целителей, экстрасенсов и гадалок. За снятие порчи, лечение от болезней, сглаза и так далее люди иногда отдают мошенникам все сбережения, влезают в долги и берут кредиты. Например, в июле женщина из Лунинца недосчиталась трех тысяч долларов после того, как к ней домой зашла женщина и предсказала несчастье в семье. «Гадалка» предложила снять порчу - для этого ритуала ей понадобились все деньги, которые есть в доме, - нашлось две тысячи долларов. Тысячу долларов женщина потребовала за свои услуги. Когда гадалка ушла, хозяйка дома увидела, что у нее пропали те самые две тысячи долларов, которые гадалка использовала для ритуала.

А в мае этого года 62-летняя мозырянка взяла кредит и набрала долгов у родных и знакомых, чтобы оплатить услуги целительницы из России. Женщина за месяц потратила 25 тысяч долларов, чтобы «закрыть воронку и ворота проклятия». Телефон ясновидящей она узнала, когда смотрела передачу про экстрасенсорику.

В Гомеле гадалка выманила у женщины 3,5 тысячи долларов за снятие порчи с больного сына. Мошенница напугала свою жертву мрачным предсказанием: сказала, что ее сыну осталось жить всего неделю, а потом он умрет от страшной болезни. «Гадалка» умело нагнетала атмосферу: подбросила под дверь жертвы куклу, утыканную иголками, и сказала, что это предвестник беды. Женщина отдала гадалке все деньги в стремлении не допустить того, чтобы предсказание сбылось, а еще взяла в банке кредит на 1000 рублей. Но гадалка требовала еще и еще - тогда женщина рассказала об этом милиции.

ЕСТЬ ВОПРОС

Может ли священник предлагать снять порчу и собирать по домам пожертвования?

- В православии не существует таких понятий, как порча, сглаз. Поэтому если человек говорит о таких вещах - значит, он не имеет никакого отношения к православию, - объясняет руководитель информационного отдела Минской епархии протоиерей Евгений Громыко. - В исключительных случаях проводится изгнание злых духов, или, как называют в народе, отчитка. Но в Беларуси этим занимается только один священник в Смиловичах Минской области - это очень сложная и духовно опасная молитва, - продолжает протоиерей.

По словам Евгения Громыко, если человек хочет, он может пожертвовать какие-то деньги, но священник не станет называть точную сумму.

Как определить, что перед вами действующий священник, а не самозванец? Во-первых, должно насторожить, что священнослужитель пришел к вам домой или в какое-то людное место и просит пожертвовать деньги на строительство храма или другие нужды.

- Священники обычно этого не делают, у нас так не принято. Поэтому, если вы столкнулись с таким человеком, на его просьбы лучше не реагировать. Можно спросить у него, из какого он прихода, где служит: в каком храме, в какой епархии. Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно стараться все вопросы, связанные с верой в Бога, решать в храме, - говорит Евгений Громыко.

Во-вторых, не поддавайтесь на то, что мужчина одет и выглядит как священник - при желании любой человек, не связанный со службой в церкви, может найти специальную мастерскую, где шьют такую одежду, и купить ее.