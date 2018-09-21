2018-09-21T16:30:57+03:00
Звезды

Артем и Ксюша из NaviBand впервые показали фото сына Матея

Снимки, где можно рассмотреть улыбку малыша, музыканты выложили в Инстаграме
Эвика ОТТО
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Артем и Ксюша из NaviBand впервые показали фото сына Матея. Фото: ИнстаграмАртем и Ксюша из NaviBand впервые показали фото сына Матея. Фото: Инстаграм
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Матею всего четыре месяца, но звездные родители не оставляют сына с бабушками и дедушками, а почти всегда берут его с собой: на концерты, съемки клипов, важные встречи. Матей был с Артемом и Ксюшей и на съемках клипа на новую песню на украинском языке «Сумне море». А после премьеры видео на официальной странице в Инстаграме появилось первое фото с бэкстейджа, где видно как улыбается очаровательный Матей.

- Стараемся приучать Матей к тому, что мы еще работаем, а не только сидим дома и гуляем в парке. Поэтому часто берем его с собой на работу - сын ведет себя хорошо, - рассказала «Комсомолке» Ксюша.

Матей уже побывал в Литве, Нидерландах. Фото: Инстаграм

Матей уже побывал в Литве, Нидерландах. Фото: Инстаграм

Матею всего четыре месяца, но звездные родители не оставляют сына с бабушками и дедушками. Фото: Инстаграм

Матею всего четыре месяца, но звездные родители не оставляют сына с бабушками и дедушками. Фото: Инстаграм

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