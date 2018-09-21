Беларуси выгоднее поставлять нефтепродукты через балтийские порты, чем через Россию

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-21T16:57:01+03:00

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Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия уже готовятся к налоговому маневру, который начинается в России со следующего года и сделает российскую нефть для нас на 30% дороже. Напомним, у соседей сейчас идет замещение экспортных пошлин на налог на добычу полезных ископаемых. Эту тему обсуждали в четверг во время международной конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница».

Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что Мозырский НПЗ и «Нафтан» проводят модернизацию, чтобы минимизировать убытки от маневра.

- В этой части мы сейчас активно работаем над диверсификацией направлений деятельности нефтеперерабатывающих заводов, чтобы у них была возможность дополнительно выпускать нефтехимическую продукцию в зависимости от потребностей рынка, гибко планировать свой бизнес, - цитирует Владимира Сизова belta.by.

Хотя уже сейчас, до налогового маневра, некоторые белорусские НПЗ терпят убытки. В частности, по итогам января - сентября будет убыточен Мозырский НПЗ. И вот почему:

- Основные причины - повышение котировок на нефть, изменение курса белорусского рубля и недостаточный уровень цен на АЗС при реализации нефтепродуктов, - сказал и. о. замгендиректора ОАО «Мозырский НПЗ» Олег Протасов. Прибыль, и то незначительная, была получена заводом лишь в августе.

На конференции зашла речь и об экспорте нефтепродуктов. В очередной раз прозвучало: отправлять их на экспорт через Россию невыгодно, даже с учетом скидок.

- В Россию мы предлагаем наши нефтепродукты на постоянной основе, в том числе долгосрочной, что можно видеть по нашим тендерам. Получаем предложения по поставке в направлении российских портов, но в текущий момент цены при поставке через балтийские порты лучше, чем цены при поставке через Россию, - сказал заместитель гендиректора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергей Гриб. По его словам, в этом году через российские порты мы поставили примерно 40 тысяч тонн нефтепродуктов. Для сравнения, за тот же период через порты Литвы Беларусь экспортировала 1,063 млн. тонн нефтепродуктов, Латвии - 2,9 млн. тонн, Эстонии - 444 тысячи тонн.

Всего за этот год планируется поставить около 11 млн. тонн нефтепродуктов, это примерно уровень прошлого года. В основном светлые нефтепродукты Беларусь будет поставлять в Украину, страны Балтии и Польшу.