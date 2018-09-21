«Купол у церкви позолочен, а на купюре - темный». Как изменятся белорусские банкноты?

СЕГОДНЯ 18:07 2018-09-21T18:07:40+03:00

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В следующем году главный банк страны начнет допечатывать самые ходовые банкноты - 5 и 10 рублей, а в 2020-м - 20 и 50 рублей. Новые купюры пустят в обращение вместо ветхих. А в связи с тем, что наши нынешние деньги были напечатаны аж в 2008 году, выглядеть они тоже будут немного по-другому.

Во-первых, с купюр исчезнет подпись Петра Прокоповича, который в то время возглавлял Нацбанк. Узнав об этом, «Комсомолка» предположила, что на деньгах появится подпись нынешнего главы Павла Каллаура. Но в Нацбанке уточнили: на обновленных купюрах вообще не будет подписи председателя правления.

- Это не является обязательным атрибутом ни с точки зрения дизайна, ни с точки зрения защиты, - рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Кстати, в некоторых странах на купюрах тоже нет подписи главы центрального банка - например, в России.

Во-вторых, на купюре в 50 рублей исправят орфографическую ошибку. В соответствии с правилами белорусской орфографии, которые начали действовать в 2010 году, слово «пяцьдзесят» заменят на «пяцьдзясят». Кстати, когда новые правила вступили в силу, на старых купюрах в 50 и 50 000 рублей оказалась такая же ошибка. И исправляли ее так же: новые купюры допечатывали с правильным написанием, а старые с ошибкой постепенно изымали.

И в-третьих, немного изменятся изображения архитектурных памятников на лицевой стороне банкнот. В Нацбанке планируют привести их «в соответствие с актуальным внешним видом». А заодно подпишут. Напомним, на 5-рублевке изображена Каменецкая вежа, на 10-рублевке - Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, на 20-рублевке - дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, а на 50-рублевке - Мирский замок. Мы изучили фотографии достопримечательностей, чтобы понять, сильно ли они отличаются от своих изображений на купюрах. Например, на крыше дворца Румянцевых-Паскевичей заметили статуи, которых сейчас на 20-рублевке нет.

- И Спасо-Преображенская церковь в Полоцке сейчас выглядит не так. Купол у нее позолочен, а на купюре он темный. Возможно, для создания этого рисунка использовалось старое советское фото, - комментирует кандидат исторических наук Олег Трусов. - В целом мне кажется, что те же архитектурные памятники на старых купюрах (неденоминированных. - Ред) были изображены лучше, более детально. Здесь все выглядит упрощенно. Возможно, стоило изменить ракурсы, чтобы они смотрелись лучше.

Есть что подправить и в рисунке Мирского замка.

- С момента создания купюры и до настоящего момента произошло одно изменение, - отмечает научный руководитель и автор проекта реставрации Мирского замка Дмитрий Бубновский. - В дальнем углу внутреннего дворика, который хорошо виден на купюре, появился козырек. Причем достаточно большой, сложной формы. А еще на банкноте никак не обозначены места, где в XVIII веке к замку были пристроены пивоварня, пекарня и конюшня. Эти сооружения не сохранились, но на их местах созданы экспозиционные площадки.