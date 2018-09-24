«Я не католик, но в душе посветлело». Белорусы побывали на встрече с Папой Франциском в Литве

СЕГОДНЯ 07:20 2018-09-24T07:35:19+03:00

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Центральным событием визита Папы Франциска в Литву стала святая Месса в Каунасе, которая собрала больше 100 тыс. человек. В том числе - около 2 тыс. белорусских паломников (смотрите также: «На этих землях все находили себе дом». Папа провел первый день в Литве - фото).

Группа белорусов была и в далеком сектореФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Служба проходила под открытым небом - в парке, а как раз накануне Литву накрыл влажный и холодный атмосферный фронт. Пронизывающий ветер, ледяной дождь… Но уже за пять часов до начала Мессы в парке стали собираться тысячи верующих. А к шести утра потоки людей казались нескончаемыми, парк стал похож на гигантский муравейник. И вдруг тучи развеялись, вышло солнце, которое согрело совсем уже замерзших верующих - они расценили это как настоящее чудо.

Перед началом службы Франциск под общее ликование по традиции проехал между секторами на папамобиле. Кстати, сразу после Мессы на собравшихся на пару секунд брызнул дождик - как будто Бог окропил их с неба.

Перед самым алтарем было два флага - литовский и белорусскийФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Флагов над парком было мало, но белорусский государственный символ мы все же заметили. Им махал парень в далеком секторе. А прямо перед алтарем, в вип-зоне - сразу за священниками - сидела молодая пара, укрывшись флагами. Парень - литовским, а девушка - белорусским. Ее разыскала после службы «Комсомолка» и спросила о впечатлениях. Оказалось, что Дина - минчанка, прихожанка кафедрального костела имени Девы Марии:

- У моего друга, литовца, была классная возможность достать билеты на хорошие места (все билеты были бесплатными - ред.), поэтому я здесь. А с Папой уже встречалась - на Днях молодежи в Кракове, я ездила туда как волонтер. Конечно, были определенные ожидания от встречи, но я получила гораздо больше. Организация была просто супер! А то, что говорил Папа, его слова, сильно тронули вот здесь, - показывает Дина на сердце. - Сейчас ждем Понтифика в Беларуси!

Оказалось, попасть в вип-зону минчанке помог литовский другФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очевидно, что верующим был очень дорог этот визит Франциска, и большинство остались в восторге. Но как на приезд одного из мировых лидеров отреагировали те, кто его не очень ждал?

- Номинально я католик, но не практикую веру. Так получилось. На встречи с Папой я не ходил, как-то не вышло, да и не было сильного желания. Но я очень рад, что он приехал, - говорит Линас из Вильнюса. - Почему Понтифик выбрал именно нашу страну, такую маленькую и неприметную? Ведь мог поехать куда угодно. А визиты Папы притягивают внимание всего мира, и теперь во всех концах земли узнали о нашей Литве. Наша страна появилась на карте мира, и я очень горжусь этим.

Франциск призвал помогать самым малым: одиноким старикам, безработным, представителям этнических меньшинств, молодежи, которая потеряла ориентирыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Интересно, что к властям житель Вильнюса претензий не имеет - говорит, все было организовано так, что проблем для перемещения по городу в выходные не возникало.

На обратном пути в автобусе разговорились с парнем из Минска, который учится в ЕГУ и как раз был эти дни в Вильнюсе. Данила против религии, но все равно хотел увидеть Папу:

- Потому что в любом случае это огромное событие и праздник для страны. А мой сокурсник оказался недоволен приездом лидера католиков: говорит, центр города перекрыли, трудно было пройти по улицам.

Месса собрала больше 100 тыс. человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В очереди на границе разговорились с водителем маршрутки, который возил в Литву группу из Красного костела:

- Я не католик, но ходил посмотреть на то, ради чего ехало столько человек. Знаете, очень впечатлило. Такая атмосфера была радостная, торжественная, позитивная, что в душе посветлело.

Окончанию смены рады были белорусские таможенники на пропускном пункте:

- Автобусов было очень много, но проблем с паломниками не возникало. Они люди не пьющие, честные, лишнего алкоголя или какой-то контрабанды ни у кого не нашли.

Сестры Матери Терезы, которые служат в Гомеле, тоже приехали увидеть ПапуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

После проведения службы Франциск вернулся в Вильнюс, где для него устроили экскурсию по мемориалу на месте гетто и музею борьбы за свободу - в бывшем здании КГБ. В понедельник Папу встречают в Латвии, затем - в Эстонии.