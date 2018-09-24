«Ушел волшебник, исполнивший нашу мечту». Беларусь простилась с Анатолием Капским, создателем БАТЭ

СЕГОДНЯ 18:58 2018-09-24T20:50:33+03:00

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«Человек-глыба», «человек-легенда», «наш Анатолич». В понедельник, 24 сентября, тысячи белорусов собрались на «Борисов-Арене» проститься с одним их лучших менеджеров Беларуси.

Приехали проститься с Анатолием Капским Виктор Гончаренко и Александр Ермакович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих проститься с создателем, идейным вдохновителем и председателем правления БАТЭ Анатолием Капским, который скоропостижно скончался утром 22 сентября, не было конца. В Борисов приехал премьер-министр Беларуси и председатель федерации футбола Сергей Румас, тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, чиновники и спортивные менеджеры, спортсмены, журналисты и болельщики. Борисовчане рассказали, что с самого утра в Борисове скупили все цветы, продавцы, не спрашивая, перевязывали букеты черной лентой…

Беларусь простилась с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Анатолич организовал команду в далеком 96-м, я пришел в 97-м, - рассказал «Комсомолке» тренер дублирующего состава БАТЭ Юрий Пудышев. - Был я, Пунтус и Капский. Он прорубил себе эту дорогу и пропахал ее до конца. Да, здоровья потерял много, я знаю, что это такое, я чувствовал это, видел. Не знаю, как он это все выдержал. Что символично, он начал с победы и закончил победой (20 сентября БАТЭ выиграл у «Види» - 2:0).

С Анатолием Капским простились 24 сентября на "Борисов-Арене".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я всегда удивлялся его неисчерпаемому энтузиазму и энергии. Сейчас все плачут - люди, природа, но я люблю вспоминать и его чувство юмора. Мы всегда любили пошутить. Помню, однажды Анатолич меня спросил: «Юр, ты мне какую кличку дал?» «Извините, - говорю, - Анатолий Анатолич - Отличник. - И уточнил: «Вы согласны?» Он улыбнулся: «Согласен». Но в самом начале я называл его Толяшка. Он же на 12 лет меня младше, к тому же начинал совсем молодым - в 96-м Капскому было 30, совсем пацан…

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас приехал проститься с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На футболе бывает больше свободных мест, чем сегодня. Мы нечасто общались, но удивительное ощущение - будто общались много лет. Анатолий Анатольевич построил себе памятник при жизни, посмотрите, какой стадион, - прокомментировала «Комсомолке» «Мисс Беларусь - 2008» и пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.

С Анатолием Капским пришли проститься тысячи белорусов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кто мог представить, что возле обычного районного центра возникнет такой стадион, будто из космоса. Все приезжают и не понимают - как? Так ведь он тоже был, как из космоса, - пояснил обозреватель «Прессбола» Сергей Щурко. - Пресловутая белорусская толерантность реализовалась в Анатолии Капском наилучшим образом, он умел находить со всеми общий язык, был дипломатом. Но если надо, тут же использовал крепкое словцо, чтобы было доходчиво… Успевал руководить клубом, руководить заводом, выполнять кучу обязанностей, жить между Минском и Борисовом, руководить по телефону в любое время суток. Это был человек… Даже удивительно, как он так много прожил в таком космическом ритме. Вы видите, сколько людей приехало с ним проститься - столько не на каждый футбол приходит. Это лучший матч Капского - круче «Баварии» или кого бы то ни было. Это важнее, потому что таких людей мало. Тревожно за будущее БАТЭ, вряд ли в футболе, да и вообще в спорте есть еще один такой лидер - по которому бы плакало такое количество людей...

Александр Глеб.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гроб с телом Анатолия Капского вынесли на стадион «Борисов-Арены» в сопровождении почетного караула под несмолкающие аплодисменты болельщиков и песню Фрэнка Синатры My Way.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прощается с учителем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первым сказал прощальную речь заместитель председателя правления клуба БАТЭ и один из главных соратников Анатолия Капского Александр Захарченко.

Футболист Егор Филипенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня я хочу сказать про Анатолича, который делал вокруг себя людей. Он интуитивно чувствовал вокруг себя людей. И он что-то в них находил. А дальше рождал из них звезд - в футболе, руководителей на предприятии, в бизнесе. Это все он.

Белорусы простились с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наверное, только семья знает, что он был на телефоне 20 часов в сутки. Он старался все делать быстро. И результат, которого многие ждут долгие годы, получил за короткий период, который отвел ему Господь. В последнее время он сильно боролся с болезнью, но команда не была обделена, практически каждому он звонил в любой сложной или житейской ситуации. И перед каждой игрой желал удачи. И она нам сопутствовала. 10 дней назад Анатолий собрал нас в приподнятом настроении, какое было у него всегда. И с шутками-прибаутками дал нам напутствие. Толик, поверь, что эти напутствия будут исполняться и реализовываться. Земля тебе пухом…

На "Борисов-Арене" простились с создателем БАТЭ Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Уважаемые друзья, прошу прощения - путаются мысли, учащенный пульс, - взял слово бывший главный тренер БАТЭ и нынешний главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко. - Анатолия Анатольевича было так много, у него было столько любви, энергии, которых хватало на всех.

Тысячи белорусов простились с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он был вечным двигателем, он мог одновременно строить стадион, заключать контракты, узнавать про здоровье мамы, строить бизнес-планы. И это все в один день. Мы все вместе очень просили его поберечь себя. Он не прислушивался, потому что все время двигался вперед. Его неуемную энергию нельзя было обуздать. И все мы знаем, что до последних дней он строил планы на будущее. Он не думал, что ему в данный момент плохо, он думал о том, как сделать лучше людям. Эта боль, которая навсегда со мной, и эта рана никогда не закроется…

Прощальная речь Виктора Гончаренко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы жили и живем в эпоху великого человека. Нет слов передать, сколько всего он сделал для всех. Сегодня просто хочется сказать большое человеческое спасибо за ту красоту, которую ты сделал для нас. Спасибо, Анатолич!-– произнес экс-тренер БАТЭ Александр Ермакович.

Премьер-министр Беларуси выразил соболезнования семье Анатолия Капского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Румас выразил соболезнования семье Анатолия Капского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я буду краток по одной простой причине - он никогда не любил, когда про него говорят много хорошего, в силу своей человеческой скромности. К тому же вы и так прекрасно знаете, что это был за человек. Огромные слова поддержи и соболезнования семье, терпения. Земля пухом Анатоличу… - под аплодисменты болельщиков произнес главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

Цветы от болельщиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Выражаю глубокие соболезнования семье Толи. В первую очередь маме Софье Захаровне, Алле (супруга Анатолия Капского. - Ред.), детям, внукам - всем, особенно тем, кто в последнее время был с ним.

Прощание с Анатолием Капским прошло в "Борисов-Арене" 24 сентября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хочу отдельно сказать большое спасибо Софье Захаровне и Анатолию Никифоровичу за то, что они подарили нашей стране такого человека. Это действительно был человек слова. Мог держать его. Когда президент благословил нас на строительство этой арены, мне было очень неспокойно, потому что сроки были очень сжатые. Но мы построили, зная, что и как надо делать и для чего мы это делаем. Думаю, нам всем, особенно от кого это зависит, надо поклясться, что дело Анатолия Капского будет жить, процветать и мы все будем радоваться тому, что было создано. Мы должны доказать, что это лучший клуб в стране. Спи спокойно, Толя, твое дело будет продолжено…

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- От лица 12-го игрока команды, от лица болельщиков хочу сказать, что сегодня вы говорите про Анатолия Анатольевича Капского - это великий человек. Но я думаю, что сегодня мы пока не вполне осознали это величие. Потому что всякое величие видится на расстоянии, - произнес ведущий церемонии прощания Константин Каверин. - Анатолий Капский был немного волшебник, потому что он подарил нам мечту. Мою мечту, мечту вашу. Мы все в 80 - 90-е годы смотрели по телику футбол и не могли даже в снах представить, что сможем конкурировать с лучшими клубами Европы. Но благодаря ему, благодаря его волшебству, которое совершенно непонятно нам, простым людям, все это было с нами. И это был не сон. Он будет присутствовать незримо среди нас, теперь уже на каждом матче. На каждом. Будет болеть за свой БАТЭ. Давайте проводим его в последний путь и будем ждать его здесь каждую игру. Спасибо, Анатолий Анатольевич!

Супруга Анатолия Анатольевича Алла Капская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анатолия Анатольевича Капского похоронили в деревне Демидовка Борисовского района.

Прощание с создателем БАТЭ Анатолием Капским прошло 24 сентября на "Борисов-Арене".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анатолию Капскому было 52 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Борисов-Арена" прощалась с Анатолием Капским продолжительными аплодисментами под песню Фрэнка Синатры "Мой путь".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Футболист Артем Концевой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БАТЭ прощается с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Борисов-Арена" простилась с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БАТЭ простился с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Борисов-Арена" простилась с Анатолием Капским.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николай Мирный.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ушел волшебник, исполнивший нашу мечту». Беларусь простилась с Анатолием Капским, создателем БАТЭ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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