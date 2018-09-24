Лукашенко - правительству после встречи в Сочи: Это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативны

СЕГОДНЯ 18:44 2018-09-24T18:42:25+03:00

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В пятницу, 21 сентября, Александр Лукашенко в Сочи провел переговоры с Владимиром Путиным. Переговоры длились 6 часов и, как отметил белорусский президент, были очень тяжелыми. На следующий день, 22 сентября, он собрал членов правительства на экстренное совещание во главе с премьер-министром Сергеем Румасом и главой Администрации Натальей Качановой. Причем присутствовал на совещании даже снятый с должности вице-премьер Владимир Семашко - правда, в каком качестве, неизвестно.

- Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Расчеты за нефть дополнительно уточняли по телефону

Александр Лукашенко рассказал членам правительства, что два президента на переговорах обсуждали все: политическое взаимодействие, кредиты, сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, поставки нефти и нефтепродуктов.

Интересно, что на следующий день после шестичасовых переговоров Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, и, как сообщает пресс-служба белорусского президента, они «уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались в Сочи». А именно вопросы по таможенным пошлинам за сырую нефть и расчетах за российский газ. Напомним, со следующего года Россия начинает налоговый маневр, по которому таможенные пошлины заменяются налогом на добычу полезных ископаемых. Так как Беларусь пошлины зачисляла себе в бюджет, то российское сырье автоматически для нас дорожает.

- Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на будущем саммите СНГ 27 - 28 сентября. - Ред.) окончательно согласуем решение этого вопроса, - сказал Александр Лукашенко. - Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант.

По словам заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко, компенсацию по налоговому маневру страны будут обсуждать в IV квартале этого года. При этом белорусские НПЗ точно будут загружены в полном объеме.

- Традиционно это объемы, достаточные для загрузки заводов, и даже предусмотрена возможность поставки с корректировкой - плюс 10% под наши растущие объемы производства, - сказал Игорь Ляшенко.

Лукашенко и Путин также обсудили возможность рефинансирования 1 млрд. долларов белорусского долга. Белорусский президент отметил, что никаких проблем тут быть не должно.

До конца года отправим в Россию 320 тысяч тонн молока

Обсудили президенты и взаимные претензии по поставкам сельскохозяйственной продукции.

- Что-то не понравилось - закрыли предприятие (белорусское. - Ред.). И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок, - сказал Александр Лукашенко. - Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года ситуация будет кардинальным образом изменена.

Вице-премьер Михаил Русый подтвердил, что стороны согласовывают балансы поставок продуктов, а договоренности будут подписаны 12 октября на Форуме регионов в Могилеве. Предварительно, на следующий год Беларусь поставит в Россию больше сыра, мяса и, возможно, говядины. Но меньше концентрированного молока. В этом же году примерно 320 тысяч тонн молока, которые недопоставили, мы все же отправим в Россию.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Переговоры закончились позитивно, но нужно реформировать экономику»

- Есть ощущение, что договоренности с Россией по ключевым вопросам достигнуты. Такой вывод можно сделать, если проанализировать последние шаги на политической арене: Беларусь достаточно четко выразила поддержку российским инициативам. Поэтому я думаю, что все озвученные решения будут реализованы, - рассказал «КП» зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

- То есть переговоры прошли для нас позитивно?

- В среднесрочной перспективе, да. Но в долгосрочной перспективе Россия, МВФ или Евразийский банк нам не помогут. Необходима адекватная программа реформирования национальной экономики в целом, включая частную собственность, определение приоритетов, источники финансирования программ и т. д. Без этого мы все время будем выступать в роли просителя.

- Поставки сельскохозяйственной продукции обсуждают не в первый раз. Нынешние договоренности - это уже точка или нет?

- План по поставкам был согласован еще до встречи. На переговорах присутствовали и представитель Россельхознадзора, и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. То есть договоренности скорее всего будут реализованы. Другое дело, что у Беларуси есть планы по наращиванию экспорта молочной и мясной продукции в Россию, и наши возможности превышают российский план. При этом в России есть госпрограмма по увеличению производства молочной и мясной промышленности, чтобы к 2020 году заместить весь импорт. Поэтому сохраняется интрига, как в итоге подпишут соглашение.