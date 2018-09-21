Виталий Гурков открыл необычный боксерский клуб

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-21T15:14:12+03:00

Вход в него через кафе, а выйти из окна можно прямо на остановку автобуса

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Наш самый титулованный тай-боксер, многократный чемпион мира, а еще участник панк-группы BRUTTO открыл свой боксерский клуб. Он небольшой, всего на 10 шкафчиков. Расположен в очень необычном месте - рядом с автобусной остановкой, с окнами во всю стену, через которые можно шагнуть на улицу. Так что люди, ожидающие транспорт, могут наблюдать за тренировкой спортсменов. Кстати, найти нормальный вход в клуб тоже непросто - для этого нужно пройти через кафе и найти черную дверь.

В интерьере использованы призы Виталия ГурковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие никого из группы Brutto, в которой выступает Виталий Гурков, не было - как сказал спортсмен, коллеги по сцене сейчас в Киеве. Зато поздравить своего любимого пришла известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта, телеведущий Андрей Бонд, спортсмен и телеведущий Павел Сыроежкин с женой Сашей Павловой (экс-звезда журнала Playboy) и сыном Алексом, а также модный дизайнер Иван Айплатов, который всегда очень тепло отзывается о боксе как виде спорта. Развлекали светскую публику саксофонист и по совместительству фитнес-тренер Павел Аракелян, группы NaviBand и Nizkiz. Кстати, Ксюша и Артем из NaviBand были с малышом Матеем, которому всего четыре месяца, а в паспорте, по признанию родителей, уже не хватает места для заграничных штампиков. Они буквально с рождения берут его с собой на гастроли.

Одним из музыкантов, которые пришли поздравить Гуркова, был Павел АракелянФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Меня всегда интересовало это место, оно казалось перспективным, чтобы открыть спортивный зал. И вот, я решил сделать свой уголок, чтобы было, где заниматься, - сказал нам Виталий Гурков. - Была и еще одна причина - я не смог поехать на чемпионат мира из-за травмы и задумался, что буду делать дальше, если с большим спортом придется завязать. Хотелось бы остаться в той отрасли, которой отдал половину своей жизни, продолжать заниматься спортом, который я искренне люблю.

Андрей Бонд был ведущим мероприятияФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это очень неожиданный ход - окна во всю стену, через которые можно даже на остановку выйти…

- Я всю жизнь тренировался в подвалах. И поэтому очень хотелось наш незаслуженно забытый вид спорта вынести наружу, в общественное место. Остановка общественного транспорта - самое подходящее место.

- Кто-нибудь из артистов тут будет тренироваться?

- Музыкант Brutto Алесь Мышкевич сказал, что будет водит своего сына. Но вообще такой цели не было. Для нас звездочки - те девушки, которые приходят к нам на тренировку. Для них и зеркала во всю стену есть! У нас будет индивидуальный подход во время тренировок. Кстати, чаще всего мы работаем с людьми, которые боксом, кик-боксингом, муай-тай раньше никогда не занимались. Тренеров будет несколько, в том числе и я.

На некоторых спортивных артефактах есть символика группы BruttoФото: Святослав ЗОРКИЙ

Награды Гуркова можно разглядывать в окне как в витрине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модные гости Виталия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модный дизайнер Иван Айплатов с уважением и симпатией относится к боксу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксюша из Naviband и сын МатейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Naviband взяли с собой в боксерский клуб 4-х месячного сына Матея.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди гостей разыграли несколько сертификатов - для этого нужно было поучаствовать в конкурсе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Nizkiz стали сюрпризом для всех гостейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы попасть в боксерский клуб, нужно пройти через кафе и найти черную дверь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы попасть в клуб, нужно пройти по черному-черному коридору.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Брутальный Гурков был очень нежен с Мелитиной СтанютойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Naviband выступили прямо на рингеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь у Гуркова есть собственный зал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ