2018-09-21T18:12:10+03:00
Общество

На «Евровидение-2019» от Беларуси поедет Зена, Лера или Аня?

Прием заявок на национальный отбор международного музыкального конкурса еще не начался, но наши артисты уже заявляют о готовности попробовать свои силы [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Российский продюсер Виктор Дробыш готов подготовить белорусскую школьницу Зину Куприянович к "Евровидению". Фото: Катя ХИЗРоссийский продюсер Виктор Дробыш готов подготовить белорусскую школьницу Зину Куприянович к "Евровидению". Фото: Катя ХИЗ
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Одной из первых заявила о желании участвовать в нацотборе Беларуси Лера Яскевич, представитель поколения миллениалов из городского поселка Богушевск Витебской области, которая сейчас живет в Минске. Она блогер, у нее сейчас уже полмиллиона подписчиков на YouTube, участвовала в украинском «X-Факторе». На днях победила в конкурсе «Смелее» и получила приз $2000. Курирует талантливую девушку Юзари, который представлял Беларусь на «Евровидении-2015».

У Леры Яскевич около полумиллиона подписчиков в интернете. Фото: личный архив

У Леры Яскевич около полумиллиона подписчиков в интернете. Фото: личный архив

Продюсер Виктор Дробыш после не очень удачного выступления его IVANa на «Евровидении-2016» жаждет реванша и теперь продвигает на национальный отбор Беларуси Зену (Зину Куприянович). Минской школьнице всего 16 лет, но у нее уже приличная творческая биография за плечами.

Зина Куприянович, не смотря на свои 16 лет, в российском шоу-бизнесе человек уже достаточно известный. Фото: Катя ХИЗ

Зина Куприянович, не смотря на свои 16 лет, в российском шоу-бизнесе человек уже достаточно известный. Фото: Катя ХИЗ

В 11 лет девушка выступала на детской «Новой волне». Она стала самой юной участницей шоу «Новая фабрика звезд», которая перезапустилась на канале «Муз-ТВ». Но, пожалуй, настоящая ее популярность началась после того, как она озвучила на русском языке главную героиню анимационного фильма «Моана». Какую песню она представит на национальный отбор - пока не афишируется, но о желании в нем выступить Зена уже заявила.

Аня Шаркунова в прошлом году стала мамой, но уже активно возвращается на сцену. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Аня Шаркунова в прошлом году стала мамой, но уже активно возвращается на сцену.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наконец, из декретного отпуска рвется на сцену певица Аня Шаркунова. Она рассказала нам, что у нее есть две отличные песни, одну из которых Аня собирается представить на конкурсе. В этом году она записала очень необычный дуэт с Виталиком Артистом из «Без Билета». И продолжает удивлять. Надо заметить, что Шаркунова, несмотря на то, что ее четырежды называли певицей №1 в Беларуси (по версии ежегодной премии «Выбор года») - еще ни разу не подавалась на «Евровидение».

КСТАТИ

«Евровидение-2019» пройдет в мае следующего года в Тель-Авивском центре ярмарок. Израиль стал страной - хозяйкой конкурса благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy.

Ну а Беларусь примет детское «Евровидение» 25 ноября в «Минск-Арене». К нам приедут юные звездочки из 20 стран. Сейчас Белтелерадиокомпания (как распорядитель конкурса) решает, кто станет его ведущими.

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