2018-09-22T12:54:13+03:00
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КП Беларусь

«Поедание бананов килограммами, кола из стекла размером 0,5 л»: Макс Корж на гастролях в США и Канаде

Во второй заокеанский тур музыкант взял с собой жену Татьяну и дочь Эмилию [фото]
Эвика ОТТО
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Известный рэпер Макс Корж сейчас гастролирует по США и Канаде с программой «Малый повзрослел ч. 2». Фото: ИнстаграмИзвестный рэпер Макс Корж сейчас гастролирует по США и Канаде с программой «Малый повзрослел ч. 2». Фото: Инстаграм
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Известный рэпер Макс Корж сейчас гастролирует по США и Канаде с программой «Малый повзрослел ч. 2». Жена рэпера Татьяна Корж на своей странице в Инстаграме рассказывает о закулисье тура.

- Это какой-то сумасшедший трип по Калифорнии (пока еще по Калифорнии). Поедание бананов килограммами, кола из стекла размером 0,5 л, по 10 часов в машине, каждый день смена дома - и это все на двух машинах в количестве 9 взрослых и Эмилии, - подписала семейное фото Татьяна Корж.

Во второй заокеанский тур музыкант взял с собой жену Татьяну и дочь Эмилию. Семейное фото на странице Татьяны собрало уже 28 тысяч лайков. Фото: Инстаграм

Во второй заокеанский тур музыкант взял с собой жену Татьяну и дочь Эмилию. Семейное фото на странице Татьяны собрало уже 28 тысяч лайков. Фото: Инстаграм

Макс, Татьяна и Эмилия уже побывали в Диснейленде в Лос-Анджелесе, провели время на берегу океана в Санта-Монике, заглянули в известную всем Санта-Барбару, посетили парк гигантских деревьев. Жена рэпера признается, что тяжело привыкает к смене часовых поясов. А дочь Эмилия не спит в долгих автомобильных переездах. Но это не мешает им наслаждаться путешествием по Америке.

Вся команда - 9 взрослых и крошка Эмилия. Фото: Инстаграм

Вся команда - 9 взрослых и крошка Эмилия. Фото: Инстаграм

Первый концерт Макс Корж дал в Лос-Анджелесе еще 14 сентября, 16 сентября выступил в Сан-Франциско. В субботу, 22 сентября, белорусский рэпер споет в Нью-Йорке. Тур завершится в канадском городе Торонто 29 сентября. К слову, билеты на концерт Коржа стоят от 55 до 85 долларов.

Макс Корж с дочерью в парке гигантских деревьев. Фото: Инстаграм

Макс Корж с дочерью в парке гигантских деревьев. Фото: Инстаграм

Американская публика - многие, конечно, русскоговорящие ребята - отлично принимают музыканта. Видеоотчеты о концертах Макс Корж выкладывает в Инстаграм.

- Мне очень понравился концерт. Я не знаю, о чем он поет, но это качает, - поделилась американка.

Эмилия и Татьяна в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Фото: Инстаграм

Эмилия и Татьяна в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

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