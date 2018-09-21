Обыграв «Види», БАТЭ обошел «Челси» и заработал 570 тысяч евро

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-21T16:24:27+03:00

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БАТЭ стартовал в групповой стадии Лиги Европы и одержал уверенную победу на выезде над венгерским «Види» (2:0).

После игры Лиги Европы в Будапеште осталось ощущение, что «желто-синие» сыграли качественно и солидно. А ведь не сказать, что в этом сезоне БАТЭ в еврокубках играл убедительно. Финский ХИК прошли натужно (0:0 дома и 2:1 в гостях), потом перетягивали канат с азербайджанским «Карабахом» (1:0 в гостях, 1:1 в гостях). И уже в плей-офф квалификации Лиги чемпионов уступили ПСВ: 2:3 и 0:3.

Преображение можно связать с тем, что «Види», хоть и укомплектован добротными легионерами, не такой искушенный еврокубковый боец, как тот же «Карабах». Можно заметить, что перед игрой 35-летний сербский нападающий Данко Лазович, известный по выступлению за «Байер», ПСВ, «Зенит», внезапно решил разорвать контракт и завершить карьеру. Но важно сказать, как прибавил сам БАТЭ.

На фоне зубодробительных матчей с ПСВ оборона смотрелась как монолит. «Види» больше владел мячом (59% против 41%), но настоящих угроз было не так много. Этот факт можно объяснить тем, что Неманья Милунович провел пять матчей после травмы, набрал форму и стал напоминать себя прежнего: читал игру, не давал развернуться соперникам, хорошо начинал атаки. Денис Поляков добавил надежности на фланге защиты. При счете 1:0, когда защитники замешкались, выручил вратарь Денис Щербицкий, здорово прибавивший за последний год (он, кстати, вместе с белорусским защитником «Краснодара» Александром Мартыновичем вошел в сборную тура по версии УЕФА).

- Начали поединок мы осторожно. Каждая команда в родных стенах на протяжении дебютных 15 - 20 минут стремится оказывать давление. Мы же искали шансы в контригре. В современном футболе владеть мячом - не значит добиться положительного результата. До перерыва венгры создали единственный реальный момент, когда Денис Щербицкий выручил, - сказал Станислав Драгун.

БАТЭ в атаке действительно сыграл рационально. Алексей Бага угадал с составом. Ессе Туоминен и Евгений Яблонский по ходу сезона редко попадали в стартовый состав, но именно они сочинили первый гол. В финского нападающего, над которым давно иронизировали болельщики, словно на мгновенье вселился Ибрагимович - так лихо он разобрался с защитниками и вратарем. Если так пойдет дальше, то финн может стать игроком на выданье в какой-нибудь клуб из зарубежья. Во втором тайме его сменил Скавыш и мог делать счет крупнее.

Обыграв «Види», БАТЭ возглавил группу L, обойдя «Челси» по разнице мячей (лондонцы обыграли ПАОК - 1:0). Шансы белорусской команды на выход из группы начинают обретать реальное очертание.

Благодаря этому результату на счет борисовского клуба упадут 570 тысяч евро от УЕФА. Уже сейчас за еврокубковую кампанию этого сезона «желто-синие» заработали 8 миллионов евро.