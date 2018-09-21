Почему на фестивалях, концертах и матчах пропадает мобильная связь и интернет?

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-21T16:41:25+03:00

По-английски такие станции называют аббревиатурой COW - Cell on Wheel, то есть «сота на колесах». А cow по-английски - корова. Фото предоставлено компанией velcom.

«Комсомолка» разобралась, из-за чего с фестивалей невозможно позвонить или запостить фоточки и как сотовые операторы сражаются с этой проблемой

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Беларуси все больше фестивалей, концертов, хоккейных и футбольных матчей. И все чаще случаются перебои в мобильной связи и интернете: не отправляются сообщения, не постятся селфи в Инстаграм, не говоря уж про прямую трансляцию в Фейсбук… Даже дозвониться трудно: телефон пишет «отказ сети». Оборудование сотовых операторов не выдерживает нагрузку, и связь достается не всем.

«Комсомолка» узнала, что делают операторы для решения проблем, и почему перебои со связью не получается решить.

Наладить связь помогают «стада коров»

- Современные массовые мероприятия - это куча активностей, селфи, стримы - количество передаваемых данных вырастает в сотни и тысячи раз, - рассказал «Комсомолке» начальник отдела планирования радиосети компании velcom Алексей Карницкий. - Мы стараемся заранее обеспечить емкость сети в местах скопления людей. Мы следим за фестивалями и праздниками, со многими организаторами сотрудничаем не первый год - например, LIDBEER или День танкиста. Плюс государственные праздники, например, День письменности или «Дожинки». Работы проводим за свой счет, организаторы нас не спонсируют.

Как правило, операторы используют дополнительные передвижные базовые станции - связисты называют их «коровами».

- По-английски такие станции называют аббревиатурой COW - Cell on Wheel, то есть «сота на колесах». А cow по-английски - корова, - объясняет Алексей Карницкий. - Первые «коровы» у нас появились в 2010 году, сейчас в «стаде» около десяти станций. Большинство из них с мачтами 18-метровой высоты, но есть и 30-метровая вышка. Она уникальна, ее можно использовать и на массовых мероприятиях - как, например, на фестивале Viva Braslav, и во время форс-мажорных ситуаций. Если произойдет техногенная катастрофа и район остается без связи, мы выкатим эту «корову» - и она обеспечит связь.

30-метровая вышка уникальная, ее можно использовать и на массовых мероприятиях, и во время форс-мажорных ситуаций. Фото предоставлено компанией velcom.

Специалисты рассчитывают количество передвижных станций, расставляют накануне праздника и подключают в транспортную сеть, как правило, по радиорелейной линии - то есть по воздуху. Но если есть возможность, подключают оптоволокно.

- Антенна передвижной станции использует сразу пять сот, что увеличивает емкость сети и предоставляет сервис тысячам абонентов, - рассказал Алексей. - Когда-то нам хватало одной «коровы», сейчас уже нет. Например, в парке Победы на День танкиста мы использовали три станции - за Музеем ВОВ, у сцены и в районе дамбы.

- Но перебои со связью на Дне танкиста все равно были. Почему?

- Два фактора. Первый - огромное количество людей, на площадке находилось до 100 тысяч человек одновременно. Второй - ограниченное пространство, у сцены было не протолкнуться. Технически распределить станции так, чтобы они работали и не мешали друг другу, на таком узком месте очень сложно. У абонентов могли возникать временные неудобства. Но с каждым разом мы анализируем статистику и улучшаем планирование в будущем. Хотя какие-то проблемы у абонентов могут быть даже тогда, когда в целом на мероприятии связь удалось сделать стабильной.

Тремя такими вышками velcom усилил свою сеть на празднике «День танкиста», который собрал 200 тысяч человек. Фото: Вадим РОЖКОВ.

На стадионах и в ледовых дворцах одна антенна - на несколько секторов

Проблемы со связью бывают и на крупных матчах - например, в «Минск-Арене» или на «Динамо».

- Крупные спортивные объекты в плане обеспечения связью непростые, - рассказал Алексей. - Использовать внутри чаши стадиона передвижные станции не получается. Мы применяем специальные стадионные антенны с диаграммой направленности строго определенной формы, они излучают сигнал на конкретный сектор стадиона. Например, в «Минск-Арене» под куполом установлено 18 таких антенн. Плюс в помещениях арены есть несколько сотен антенн с круговой диаграммой направленности. Все они соединены в сеть и оптоволокном соединены с опорной сетью. По такому принципу работают все крупные спортивные объекты в мире.

- Накануне открытия «Динамо» velcom объявил, что подготовил стадион к сверхнагрузкам. Но уже в первый день связь хромала, и звонки, и интернет… Что случилось?

- Да, на церемонии открытия реконструированного стадиона наблюдались некоторые сложности со связью. Сейчас все работает хорошо: внутри по кругу установлены 32 стадионные антенны, еще около 200 круговых антенн - в других помещениях. В «Минск-Арене» после модернизации в прошлом году проблем нет. К Европейским играм мы практически все спортивные объекты закрыли подобными решениями.

Первые «коровы» у velcom появились в 2010 году, сейчас в их «стаде» около десяти станций. Фото предоставлено компанией velcom.

Так же поступают и в компании МТС - в местах массового скопления людей используют передвижные базовые станции.

- Преимущество базовых станций на колесах очевидно: они способны работать автономно без подключения к внешним источникам энергопитания и покрывать мобильной связью заданный участок с пиковым трафиком, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе компании МТС. - Инициатором таких работ обычно выступает мобильный оператор, иногда обращаются организаторы. Чтобы провести работы на сети или установить дополнительные передвижные базовые станции, необходимо получить разрешения, пройти процесс согласований, выбрать оптимальное место для установки исходя из особенностей рельефа и зданий, настроить и протестировать оборудование. Поэтому подобный запрос нужно делать заранее, желательно за два месяца.

На спортивных объектах, которые предполагают возможный пиковый трафик, специалисты проектируют и создают сеть уже с учетом таких нагрузок. А затем мониторят работу сети, при необходимости проводят дополнительные технические мероприятия.

- Так, например, учитывая многотысячную аудиторию, спланированы базовые станции на обновленном стадионе «Динамо», - рассказали в МТС. - Из-за особенностей конструкции оборудование смонтировано нестандартным способом: часть специальных антенн размещены непосредственно над трибунами по всему периметру стадиона, часть - внутри арены. Это позволяет обеспечить максимальное покрытие стадиона связью.