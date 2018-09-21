Лукашенко - Путину: Очень интересные есть выходы на решение многих вопросов

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-21T17:21:56+03:00

Официальный Минск рассчитывает, что Россия и Беларусь разрешат все спорные вопросы до конца года

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Ровно через месяц после последнего визита в Сочи Александр Лукашенко вновь прилетел на черноморское побережье на встречу с российским президентом в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Владимир Путин напомнил, что на прошлой встрече шла речь о текущих делах и двусторонних отношениях, а также об интеграционных объединениях, в которые входят Беларусь и Россия.

- Договорились о том, что мы встретимся в более широком составе. Тем более в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам. Некоторые вопросы доурегулировать, - сказал российский лидер перед началом переговоров с белорусской делегацией. - В области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над i расставить.

Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на то, что до конца года будут разрешены вопросы белорусско-российской повестки дня.

- Вы правильно сказали: мы договорились встретиться здесь в более широком кругу. Именно в этом кругу. Должен сказать вам, что как белорусы, так и россияне (правительства) очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после встречи с премьер-министром России: очень интересные есть выходы на решение многих вопросов. И если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что до конца года практически все вопросы развяжем, - слова белорусского президента приводит БелТА. - Они (вопросы. - Ред.) не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать. И многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере. Проблем особых с решением вопросов я не вижу. Думаю, что просто надо принимать решения.

За несколько часов до встречи президентов прошли переговоры премьер-министров Беларуси Сергея Румаса с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

- Благодарен вам, что вы нашли время сегодня встретиться, чтобы мы могли продолжить обсуждение тех вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров, - сказал премьер-министр Беларуси.

Дмитрий Медведев еще раз лично поздравил Сергея Румаса с назначением на пост премьер-министра, пожелав ему успехов в этой ответственной работе. Напомним, Румас стал премьер-министром Беларуси 18 августа.