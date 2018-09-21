На следующей неделе обещают заморозки до -3

21 Сент. 22:19 2018-09-21T22:23:08+03:00

На этой неделе было очень тепло, но уже в выходные похолодает Фото: Алеся ДОБЫШ

В эти выходные днем будет +12 и дожди

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Невероятно, но еще в пятницу была жара под 30 градусов! Однако уже в эти выходные похолодает, и на смену майкам и платьям придут плащи и куртки.

В эту субботу днем ожидается до +14- +20, лишь по юго-востоку до +26. Уже в воскресенье днем станет заметно холоднее - от +5…+10 ночью до +12…+18 днем.

А в среду и четверг 26 и 27 сентября минимальная температура воздуха ночью составит +1…+7, в отдельных районах возможны заморозки до -3 .

Так что, лето закончилось?

Синоптики говорят, что климатическое лето - это когда средние температуры за сутки превышают +10 градусов - в этом году и так растянулось.

- По нашим данным, климатическое лето еще не закончилось, будем дальше продолжать наблюдение, - сообщила Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменения климата в Белгидромете.

Обычно климатическое лето отсчитывают от окончания последних заморозков до начала первых. Так вот, в этом году оно началось еще в конце апреля, что на месяц раньше обычного, и, вполне возможно, еще продолжится.

Такого длинного лета в Беларуси еще не было за весь период метеонаблюдений!

В июне среднемесячная температура воздуха составила от +15,5° на северо-востоке до +19° на юге, что в основном на 1 - 2 градуса выше климатической нормы. И только по северо-востоку - около нормы. В самые же теплые дни, в основном по юго-западу и югу страны, столбик термометра показывал до +30…+31 градуса.

Июль по традиции был дождливым. Среднемесячная температура воздуха составила +19...+21°, что в основном на 1 - 2 градус выше нормы. При этом на метеостанции в Столбцах 29 июля было +32!

В августе средняя за месяц температура воздуха составила +18...+21, что на 2 - 3 градуса выше климатической нормы. Жарче всего было 14 августа на метеостанциях Пинск и Волковыск. Там воздух прогрелся до +32,6.

Будет ли в Беларуси бабье лето?

- Бабье лето наступит, если после похолодания температура повысится хотя бы до 18 - 23 градусов и продержится не меньше пяти дней, - объясняют в Белгидромете.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приметы говорят о теплой погоде!

- Листья на деревьях крепко держатся, желудей на дубах немного, и рябины тоже - все это говорит о том, что осень будет теплой и сильных морозов не ожидается, - рассказала «Комсомолке» этнолог Елена Довнар-Запольская. - А если 29 сентября появится холодный ветер, значит, и осень будет ветряной.