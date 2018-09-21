На машине из Минска в Иран: «Сбылась мечта искупаться в Персидском заливе!»

21 Сент. 22:21 2018-09-21T23:38:50+03:00

Николай со своей супругой Еленой отправился на машине в Иран Фото: Из личного архива

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Минчанин Николай Тютенков и его жена Елена любят путешествовать на машине. В прошлом году они ездили с двумя детьми на своем «Рено Дастер» в Грузию, посетив заодно и Турцию. А в этом году супруги вместе с друзьями - тоже семейной парой - отправились на этом же авто покорять Иран! Николай и Елена признаются: даже их родные не знали, что они едут в такую даль. Боялись, что не одобрят поездку.

Николай и Елена посетили пять стран и их конечной точкой путешествия был остров КешмФото: из личного архива

Путешествие длиною в месяц вышло не только очень насыщенным, но и бюджетным. О том, как добраться до Персидского залива на машине, Николай и Елена рассказали "Комсомолке".

- Когда мы встретили в Иране польских туристов, те были в шоке: они очень удивились, что мы приехали туда на авто, - улыбается Николай. - А мне нравится быть за рулем. Супруга тоже водит машину.

«Нефтяные ванны с запахом моторного масла»

- Наш маршрут пролегал через многие азербайджанские и иранские города, а на обратном пути мы проехали Грузию и Армению. Ночевали в основном в палатках, но где-то и снимали жилье. В дороге я менялся с другом креслами: пока один спит, другой едет. Ложились спать в 10 часов вечера, просыпались в 6 утра - хотели за световой день много чего посмотреть! К тому же оказалось, что просыпаться рано утром выгодно. Многие достопримечательности мы увидели бесплатно, потому что рано утром кассы еще не работали. Языковой барьер был лишь в Иране - и то мы умудрялись там общаться с местными. С питанием тоже не было проблем: обедали в кафе, а на завтрак и ужин покупали фрукты, овощи, лаваш, местный фаст-фуд, десерты и сладости.

Калмыкия

- По дороге в Азербайджан проехали Волгоград и посетили столицу Калмыкии Элисту, после чего остановились в степи на ночевку. Там же разбили палатку. Наутро отправились снова в путь, миновав Дагестан, добрались до Каспийского моря.

Минские туристы посетили и азербайджанский город ХачмазФото: Из личного архива

Прямо на берегу заночевали в палатке. Следующий пункт - город Хачмаз, который утопал в мраморе.

Баку

- Конечно, мы не могли не заехать в Баку! Там мы погуляли по Старому городу, сфотографировались в местах съемок фильма «Бриллиантовая рука». Но больше всего нас удивила открытость и дружелюбие азербайджанцев! Они воспринимают туристов как личных гостей. К нам подходили люди, предлагали помощь. В глубинке страны, на юге, один фермер звал на ужин и ночевку у себя дома. Мы отказались. Когда же он увидел, что мы ночевали в палатке, даже обиделся.

В Азербайджане Николай и Елена поднимались в горыФото: Из личного архива

Нафталан - еще один город в Азербайджане, который нас удивил. Там расположены здравницы, куда туристы приезжают на оздоровление. Чем примечателен этот курорт, можно понять из его названия. Там предлагают принять нефтяные ванны.

Николай воспользовался такой услугой:

- Врач сказала мне, что это процедура серьезная и у нее есть противопоказания. Пройдя кардиограмму, я опустился в ванну, наполненную нефтью. Оказалось, нефть по ощущениям как горячий воск и пахнет моторным маслом. Честно говоря, не понял, какими целебными свойствами обладает нефть, но действует она расслабляюще. Однако смыть ее с тела непросто.

Еще один пункт маршрута – Гобустанский заповедник, куда минчане отправились смотреть грязевые вулканы.

- Рядом с ними небольшое озеро, и кажется, что там кипит вода, - делится впечатлениями Николай.

Грязевые вулканы - еще одна достопримечательность АзербайджанаФото: из личного архива

«8 часов на границе и дресс-код»

Иран

- Мы были готовы, что нам придется долгое время провести на границе. Но мы не думали, что это займет 8 часов. Причем нам пришлось раскошелиться. Прямо на границе есть фирма с русскоговорящими сотрудниками, которые оформляют временный ввоз авто: он обошелся нам в 270 долларов. Еще 30 долларов мы заплатили за эту услугу. Зато бензин в Иране стоит копейки. А еще там очень недорогая еда - мы обедали за доллар на человека. Все очень вкусное: шашлык, кебаб, запеченные овощи. Лаваш в кафе дают бесплатно.

По словам Елены и Николая, дешевле всего им было отдыхать в Иране. А на всю поездку они потратили около 1000 долларовФото: Из личного архива

В Тегеране минчане ночевали в парке.

- У них в парках висят таблички: где можно разбить палатку, а где нельзя. Туалеты и умывальники бесплатные. Передвигаться по городу удобно и быстро на метро, где все надписи дублируются на английском. Особенность их метро - женские вагоны. Мы ездили в общем вагоне.

Абьяни один из самых древних населённых пунктов ИранаФото: из личного архива

Колоритная деревня Абьяни находится в гористой местностиФото: из личного архива

В одной из иранских деревень Елена и Николай сняли на ночь квартиру за 12 долларов. Жилье нашли на месте, спросив у местных, кто сдает комнаты. Живут иранцы скромно.

- Везде, где мы останавливались, не было кроватей. Спали на матрасах, накрывшись пледом. Постельного белья нам никто не предлагал.

Минчане познакомились с иранской семьей, которая пригласила к себе на ночевку.

- Как общались? Через Гугл-переводчик! Нас приняли, как самых дорогих гостей, ведь мы иностранцы, а при расставании даже подарили небольшие сувениры. С нами многие хотели сфотографироваться.

Остров Кешм

- Это наша конечная точка. Я мечтал доехать до Персидского залива и там искупаться, - признается Николай. - На остров попали на пароме, заплатив за переправу на машине 10 долларов. Поразили чистые пляжи и горячая морская вода, мангровые леса и соляные пещеры, безлюдные просторы пустыни и караван верблюдов.

Домой в Минск Николай и Елена вернулись через Армению и Грузию.

На обратном пути из Ирана Николай и Елена проехали АрмениюФото: из личного архива

- У меня есть мечта - доехать на машине до Китая, - говорит Николай. - Думаю, это путешествие у нас осуществится.

ЦЕНА ВОПРОСА

- Вся поездка, включая визы и даже покупку сувениров, обошлась Елене и Николаю в 1650 долларов. Но друзья, которые с ними путешествовали, компенсировали им часть затрат.

- Таким образом, мы потратили около 1000 долларов. Дешевле всего отдыхать было в Иране, а дороже всего - в Грузии.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что взять с собой в поездку?

- Палатки, спальники, коврики, пледы, спортивную одежду, теплые вещи, кроссовки, резиновые сланцы, легкую обувь.

- Солнцезащитные экраны на машину, чтобы авто не нагревалось.

- Посуду: миски, ложки, вилки, ведро для воды.

- Веревки, прищепки для сушки белья.

- Лекарства.

КСТАТИ

Как одеваться в Иране?

- В стране существует дресс-код. Мы переодевались прямо на границе, - рассказывает Елена. - Я ходила там с покрытой головой, в джинсах или длинной юбке с закрытыми щиколотками и в одежде с длинными рукавами. Несмотря на это, в одной из мечетей мне сделали замечание. Мол, моя одежда не соответствует месту. У меня же сзади была чуть-чуть открыта шея. По нашим наблюдениям, на севере страны и в Тегеране люди более раскрепощенные. А вот на юге Ирана местные женщины ходят в ярких одеждах и в масках на лице с прорезями для глаз.