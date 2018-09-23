«На этих землях все находили себе дом». Папа провел первый день в Литве

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-23T09:12:47+03:00

Папа провел первый день в Литве Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Франциск в Вильнюсе упомянул белорусов, а молодежь напомнила понтифику, что его ждут в Беларуси [фото]

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Для белорусов в Вильнюсе прошла МессаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Около двух тысяч белорусских католиков отправились в Литву на встречу с Папой Римским Франциском. Утром в субботу, после прибытия первых групп из Беларуси в Вильнюс. Для них в старинном костеле Архангела Рафаила служил святую Мессу архиепископ Тадеуш Кондрусевич - впервые здесь по-белорусски, признался он на службе.

Белорусский митрополит верит в молодежьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Необходимо вернуться к своим христианских корням. Бог ждет, Бог прощает. Наша надежда - это Христос. И пусть молодежь внимательно слушает то, что говорит Папа, принимает его слова в свое сердце, - призвал иерарх.

Он уверен, что немалая часть белорусской молодежи идет по пути веры:

- Ничего не потеряно, зерно веры остается, но надо подкармливать его. Помню, как меня попросили, чтобы больше священников прислал исповедовать. А во время Великого поста какие большие очереди стоят к конфессионалам?

Для белорусов в Вильнюсе прошла МессаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Франциск выступил перед властями, дипломатами и общественникамиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Архиепископ заметил, что Папу Франциска ждут и в Беларуси:

- В этом году не может, но почему бы в следующего году ему не приехать? Наша молодежь подготовила плакаты, чтобы напомнить понтифику о нашем ожидании.

Грибаускайте побеседовала с Папой с глазу на глазФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тем временем в президентской администрации журналисты ждали Франциска и Далю Грибаускайте. Местные репортеры там в прямом смысле чувствовали себя как дома. А белорусским журналистам, конечно, была непривычна почти неформальная обстановка в резиденции, спокойное общение с охраной президента и работниками администрации.

Во время официальной церемонии Франциск и Грибаускайте обменялись подарками - папа вручил икону Иисуса Христа, изготовленную из мозаики, а президент Литвы подарила копию «Колокола свободы».

Папа благословил тоже и караульных, и журналистовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Охрану организовали на высшем уровнеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выступая перед политиками, общественными деятелями, дипломатами, ветеранами, понтифик вспомнил в том числе о белорусах:

- На этих землях все находили себе дом: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне и немцы, католики, православные, протестанты, старообрядцы, мусульмане и евреи - все мирно жили вместе, пока не пришла тоталитарная идеология, - сказал Папа. Он пожелал черпать силу из прошлого, чтобы заново находить корни: толерантность, гостеприимство, уважение и солидарность.

Б-ч-б фрагов было сразу несколькоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем Франциск помолился у общей - литовской, белорусской и польской - святыни, чудотворной иконы Божьей Матери Остробрамской. К часовне он шел пешком через толпу: останавливался, гладил детей, дарил улыбки, жал руки, разговаривал с инвалидами. А по дороге от «святых ворот» до кафедральной площади, где понтифика ждали десятки тысяч молодых людей, он вышел из папамобиля и подошел к лежачим больным из местного хосписа.

В Беларуси тоже ждут ПапуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Молодежь из совершенно разных стран собралась на площади, чтобы увидеть Франциска. Здесь он под общее ликование проехал между секторами на папамобиле. Официального флага Беларуси мы на площади не заметили, зато национальные бело-красно-белые были. Наверняка больше знамен развернут паломники в Каунасе на святой Мессе, которая пройдет в воскресенье.

Эта икона - подарок ПапыФото: Павел МИЦКЕВИЧ