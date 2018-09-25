Готовь отдых заранее: Выставка «Турбизнес-2018» приглашает

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-24T10:31:50+03:00

До одного из самых ожидаемых и масштабных событий туристической осени в Беларуси - 25-й международной выставки «Турбизнес-2018» - осталось совсем немного времени: открытие экспозиции пройдет в Минске 26 сентября

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Десятки компаний-экспонентов, сотни направлений для отдыха и путешествий, деловые встречи профессионалов, обсуждение актуальных проблем индустрии отдыха - мероприятие обещает быть ярким, насыщенным и плодотворным.

Организаторы выставки «Турбизнес-2018» - Национальный выставочный центр «БЕЛЭКСПО» Управления делами Президента Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма. По традиции они готовят для участников и гостей представительного форума обширную и разноплановую деловую и презентационную программу. Остановимся на наиболее значимых ее составляющих.

Один из важнейших блоков программы разрабатывает департамент по туризму Министерства спорта и туризма. В первую очередь это, конечно же, презентация новых маршрутов и объектов. Кроме того, участники выставки смогут обсудить проблемы развития событийного туризма. Грядущие изменения правил работы на рынке и взаимоотношений с потребителями будут затронуты в рамках семинара «Необходимость изменения законодательства с учетом последних тенденций в туристической индустрии».

Фото: pixabay.com

Многие участники выставки «Турбизнес-2018» подготовили к предстоящему специализированному форуму новые предложения для любителей путешествий. Например, представители компании «Экотур-6» планируют рассказать об автобусных турах в Европу для встречи Рождества и Нового года, а фирма «Ростинг» - представить экскурсионные и лечебные туры в Венгрию и Чехию. Приедет в Минск и делегация словацкого курорта «Лучки», известного с XVIII века своими минеральными источниками - в рамках программы пройдет официальная презентация возможностей известного комплекса. В свою очередь, оператор «ТурТрансРу» презентует каталог «Осень 2018 - весна 2019», где представлены популярные туры сезона, новинки и особенные туры: событийные, гастрономические, тематические, авторские.

В дни работы выставки также будут представлены онлайн-портал VETLIVA официального туристического оператора II Европейских игр 2019 года компании «Центркурорт», тонкости продаж туров в ОАЭ и Израиль, возможности приема интернет-платежей в турбизнесе, всех заинтересованных познакомят с особенностями работы IATI - международной системы онлайн-бронирования. БОО «Отдых в деревне» расскажет о новых креативных инициативах в сфере сельского туризма на примере Воложинского района… Следует отметить, что деловая программа выставки еще формируется, поэтому к открытию «Турбизнеса-2018» в перечне мероприятий непременно появятся новые пункты.

Фото: pixabay.com

В целом же тематика юбилейной, 25-й по счету выставки «Турбизнес» традиционна: въездной-выездной туризм, деятельность туроператоров и турагентов, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм, транспортные компании, оборудование туристических агентств и гостиниц, спортивное и туристическое снаряжение и оборудование, спортивная и туристическая одежда, подготовка туристических кадров, страхование и безопасность, картографическая и сувенирная продукция. Участники «Турбизнеса» традиционно получают широкий спектр возможностей для рекламы своей деятельности, новых маршрутов, туров, а также встречаются с постоянными партнерами и налаживают новые деловые контакты.

25-я международная туристская выставка «Турбизнес-2018» пройдет с 26 по 28 сентября по адресу:

г. Минск, пр. Победителей, 14.

Контакты организаторов:

тел. (+375 17) 334-11-92, (+375 29) 887-95-73;

e-mail: tourfair@belexpo.by;

сайт: www.belexpo.by.

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