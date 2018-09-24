«Я не зверь, не мог превратить ребенка в мясо». В Слуцке слушают дело об убийстве двухлетней девочки

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-24T17:40:58+03:00

Обвинение считает, что мужчина избивал малышку за то, что она плакала и капризничала

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В понедельник, 24 сентября, в Слуцке начали слушать дело об убийстве двухлетней девочки. Это случилось 29 января: мама ребенка, Екатерина Жаврид, вызвала дочери «скорую» - медики обнаружили малышку в тяжелом состоянии со следами побоев. Девочку не удалось спасти, она скончалась. Все тело ребенка было в синяках, малышку ударили больше 190 раз, 26 раз - в голову.

Двухлетняя Марина была самой младшей в семье, у нее есть еще два брата и две сестры: 7-летний Максим, 6-летняя Эльвира, 5-летний Леша и 3-летняя Ира. На теле 5-летнего Леши тоже нашли синяки, ребенка ударили около 50 раз. По версии следствия, это сделал 26-летний Максим Чижик, сожитель мамы детей. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух детей. Возможное наказание - от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Максим Чижик не признает вину в убийстве, а вину в покушении на убийство признает частично.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодой человек ходит по клетке, исподлобья смотрит на свою бывшую сожительницу.

26-летняя Екатерина Жаврид сидит на первой скамейке. Ее обвиняют в том, что она оставила детей в опасности, не вызвала помощь. Женщина не под стражей, она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет ограничения свободы.

Сейчас Екатерина лишена родительских прав, ее четверо детей живут в приемной семье. 14 сентября женщина снова вышла замуж за родного отца своих четверых детей, он ждет на коридоре.

Максим Чижик не признает вину в убийстве, а вину в покушении на убийство признает частично.

- Я не знаю, откуда эти 198 ударов, понятия не имею. Это же просто ребенка надо превратить в мясо, я не мог этого сделать. Я не зверь. Три ночи не мог уснуть. Моей вины в этом точно нет, - говорит обвиняемый. - Я хочу спросить, как следователь построил дело, с чего он это взял?

Бывшая сожительница Максима Екатерина ЖавридФото: Святослав ЗОРКИЙ

О себе обвиняемый рассказывает, что после школы окончил лицей по специальности «каменщик». Поработал полгода, а потом пошел служить в армию.

- Меня забрали в спецназ. У нас была усиленная подготовка, я кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.

После армии мужчина работал в колхозе, женился, у пары родился ребенок. В 2016 году Максим развелся с женой, а в 2017-м стал жить с другой женщиной - Екатериной Жаврид и ее 5 детьми. Говорит, что ни он, ни Екатерина не выпивали.

- Я особо в дно бутылки не заглядывал, мне это не интересно. Мог раз в три месяца попить пива, 100 грамм водки - и все. Екатерина практически не употребляла, два раза в год если выпьет, то хорошо.

Родственнки обвиняемого недовольны тем, что на процессе присутствуют журналисты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Чижик был осужден по нескольким статьям на два года с отсрочкой, в том числе и за изготовление и распространение порнографических материалов. До задержания он работал укладчиком-упаковщиком.

Рассказ обвиняемого внимательно слушают его родственники - мама, папа и брат. Они недовольны тем, что на процессе присутствуют журналисты.

«Она меня раздражала своими капризами, плачем, лезла к собаке»

В суде Максим Чижик утверждает, что не избивал детей. Но признает, что 27 января ударил девочку по попе за то, что она хотела перерезать ножницами сетевой провод.

- Я наругал, ударил рукой по попе, поставил в угол. Сломал ножницы и выбросил. Я думаю, это не насилие. До этого у нее на спине уже был один или два синяка, она прыгала на диване, а потом ее Леша столкнул с табуретки. Еще один синяк появился после того, как Марина приехала от своего папы. Гособвинитель сказала, что я плохо реагировал на смех, игры детей. Но у меня у самого ребенок 3 года, как я могу плохо реагировать?

Екатерине грозит до двух лет ограничения свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемый рассказывает, что 29 января двухлетняя Марина плохо себя чувствовала - была вялой, не хотела ничего есть, ее рвало. «Скорую» не вызывали, решили отвезти девочку в поликлинику на следующий день. Денег на проезд не было, Максим одолжил рубль у знакомого.

- Вечером у ребенка стал плохо прощупываться пульс, мы не могли ее разбудить. А потом мне говорит Катя: ребенок перестал дышать. Я вызвал медиков. Катя сидела на кухне, плакала.

Обвинение считает, что отчим избивал малышку за то, что она плакала и капризничалаФото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, как на теле девочки появилось столько синяков, Максим Чижик ничего не объясняет. Поэтому гособвинитель зачитывает показания, которые он давал в январе и феврале. Тогда он рассказывал, что конфликты с Екатериной у него возникали из-за недостатка денег, проблем на работе, усталости Кати.

- Марина меня больше всех раздражала: брала ножницы и лезла в электроприборы. Она меня раздражала своими капризами, плачем, лезла к собаке. Я мог ее наказать физически. Иногда я ее бил рукой по попе, она ударялась очень сильно. В январе она вела себя вообще неадекватно и очень сильно меня этим раздражала. Она включила газовую конфорку. Я схватил ремень и начал ее избивать. Она убегала и ударилась о дверной косяк.

Максим Чижик был осужден по нескольким статьям на два года с отсрочкойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тогда Чижик рассказывал следователю, что бил Марину, потому что она капризничала: «Не выдержал и ударил со всей силы по щеке». В другой раз мужчина ударил ребенка, потому что она плакала.

- Ударил ее ладонью, она ударилась лбом о шкафчик. А синяки на спине могли появиться, потому что я накануне делал ей массаж - у Марины болела спина. Я полностью осознаю, что ее смерть на моей совести.

Сейчас обвиняемый отрицает, что все описанное - правда. Он говорит, что на него оказывали давление.

- Мне просто сказали, как написать - я написал. Я не хочу говорить, кто - мне еще сидеть, ехать в зону. Пригласите тех, кто со мной работал, пусть скажут, если у них совесть есть. Я ничего говорить не буду. Ваша честь, я за двоих отвечать не собираюсь. Она тоже виновата, пусть тоже по закону отвечает, - кивает на Екатерину Максим. - У меня тоже ребенок остался, жена каждый день письма пишет, говорит, что ребенок плачет. Она же ему не скажет, что папа в тюрьме.

Обвиняемый добавляет, что Екатерина била своих детей, в том числе поводком по ягодицам.

«В милицию не обращалась, потому что считала это воспитательным процессом»

Екатерина Жаврид работает укладчиком хлебобулочных изделий. Она рассказывает, что первого ребенка родила от одного мужчины, а четверых - от другого, нынешнего мужа.

- Отец первого ребенка стал поднимать на меня руку, выпивать. Когда ребенку было 9 месяцев, мы разошлись. Познакомилась с нынешним мужем Дмитрием, родилось четверо детей. Потом у нас испортились отношения, разошлись. А в 2017 году встретились с Максимом. Не скажу, что человек был готов к семейной жизни. Но детей он не бил, сильно не пил. Единственное, что мог гулять - задерживался до двух ночи якобы на работе, - рассказывает Екатерина.

- Аллё! Ты ничего не путаешь? Спустись на землю! - прерывает ее обвиняемый.

Екатерина поясняет, как воспитывала детей - наотрез отрицает, что поднимала на них руку. За исключением того, что иногда била по попе. Например, за то, что ребенок рассыпал соль.

Семью несколько раз ставили на учет. Иногда, по словам Екатерины, из-за того, что «были не такие обои в доме»: в некоторых местах они были порваны или разрисованы детьми.

По словам Екатерины, в последние полторы недели перед смертью Марины ее сожитель Максим стал раздражительным, злился, когда дети капризничали.

- В обед 29-го она не захотела есть, начала плакать. Я с ней ушла на кухню, чтобы Максима не раздражать, взяла на руки. Тут он подлетает и бьет ее кулаком по голове. Я не успела ее заслонить. То есть при мне в голову только один раз ударил. А так вот по рукам, по жопе - мог. Его все раздражало: что она плачет, зовет маму. Чижик говорил, что Марина жаловалась на боли в спине, и он делал ей массаж. Но ей всего два годика, она не могла такое сказать. Я видела, как он делает массаж: с такой силой давил ее руками, что она плакала и кричала. Когда я забирала Марину к себе, Чижик ударил ее по лицу из-за того, что она плакала. В милицию я не обращалась, потому что считала это обычным воспитательным процессом.

По словам Екатерины, в последние полторы недели перед смертью Марины ее сожитель Максим стал раздражительным, злился, когда дети капризничали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемая подтверждает слова Чижика о том, что Марине было плохо вечером 29 января. Но к врачам Екатерина решила не обращаться - думала, обойдется.

- Часов в восемб ее стошнило. Я как-то сильно не обратила внимания на это, подумала, может, прокисли макароны - тем более, что они с колбасой были.

- Ребенок же маленький, два года всего. Отравление - это тоже опасно. Почему не обратились за помощью? - недоумевает гособвинитель.

- Да, это моя ошибка, что я не вызвала вовремя «скорую», не отреагировала. Я ж не думала, что так все будет.

Екатерина ничего не знает о том, как и когда ее дочку ударили почти 200 раз. Вечером женщина заметила, что дочка плохо дышит и синеет.

- Я не знаю, откуда это все. У меня в голове не укладывается, что она могла ему такого сделать, чтобы так ее избить. Я видела на спине следы от пальцев, но чтобы она вся синяя была - такого не было. Это моя ошибка в том, что я оставила своих детей без помощи. Я никому не рассказывала, что Чижик бьет детей, потому что боялась Чижика и боялась того, что придут социальные службы и заберут детей.

Сейчас Екатерина лишена родительских прав. Она должна платить на содержание детей 1000 рублей в месяц, но пока платит намного меньше.

- У меня зарплата 690 рублей. Ну а как я могу всю сумму выплатить - у нас нет таких зарплат 1200 - 1300 рублей. В доме делается ремонт. Последний раз я видела детей в апреле, я ж под подпиской о невыезде, мне ж нельзя. Будем дальше предпринимать какие-то меры, чтобы вернуть детей. Это наука на всю жизнь. Не дай бог такое.

Замдиректора детской деревни «Истоки», где сейчас живут дети, рассказывает, что Екатерина в последний раз видела детей не в апреле, а в сентябре. Но жизнью ребят мама не очень интересуется.

- Так, чтобы мама после долгой разлуки бросилась к детям или дети бросились к ней, такого не было. После первой встречи только Ира, младшая девочка, немножко всплакнула, остальные дети были спокойны. В жизни детей больше участвуют бабушка с дедушкой.

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