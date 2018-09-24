2018-09-24T15:36:56+03:00
Общество

Милиция проведет беседу с родителями мальчика, который на игрушечной машинке сбил женщину

А родителей девочки, которая на гироскутере врезалась в пенсионерку, еще ищут [видео]
Геннадий МОЖЕЙКООксана БРОВАЧ
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Ребенок сдавал задом и наехал на женщину с тростью. Фото: скриншот записи с камеры видеонаблюдения.Ребенок сдавал задом и наехал на женщину с тростью. Фото: скриншот записи с камеры видеонаблюдения.
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Необычное ДТП случилось на игровой площадке возле торгового центра «Экватор» в Бресте. Мальчик катался по тротуару на машинке - ее около ТЦ можно взять в аренду. Рядом с ребенком все время был мужчина. Но как только он отвернулся, мальчик сдал назад и наехал на женщину с тростью, которая вышла наперерез игрушечному автомобилю. Юный водитель и двигался с черепашьей скоростью, но женщина все равно не удержалась и упала. Подняться ей помогли прохожие. Позже выяснилось, что в результате падения она сломала руку.

Брестская милиция объявила водителя игрушечной машинки и его родителей в розыск. В интернете опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, и спустя несколько дней фигуранта неигрушечного ДТП нашли.

- О том, что женщина получила травму, нам сообщили из больницы. Наша задача - разобраться в ситуации, поэтому мы проводим проверку. Уже нашли родителей ребенка, будем вызывать их, беседовать, - комментирует начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД Московского района Бреста Виталий Панасюк.

ДТП в Бресте: мальчик на игрушечной машине сбил женщину и сломал ей руку.Видео: УВД Бреста

В милиции говорят, что, скорее всего, беседой все и закончится - происшествие расценивают как несчастный случай. Очевидно, что ЧП произошло по неосторожности, а не по злому умыслу.

Но это не единичный случай столкновения ребенка на колесах с пешеходом. Там же, возле «Экватора», 21 июля девочка в красном выделывала виражи на гироскутере и врезалась в женщину. Пенсионерка получила перелом лодыжки. Родителей ребенка милиция с тех пор так и не нашла - их, а также очевидцев происшествия просят откликнуться.

КСТАТИ

В белорусских ПДД такого понятия, как гироскутер, нет. То есть любой, кто едет на гироскутере, считается пешеходом и должен выполнять правила для пешехода. Некоторые эксперты считают, что популярность гироскутеров должна побудить законодателей обратить внимание на такие виды транспорта. Однако даже в последних поправках в закон «О дорожном движении» про гироскутеры ничего не сказано – добрались пока только до квадроциклов и снегоходов.

Девочка в красном выделывала виражи на гироскутере и врезалась в женщину. Источник: Brest UVD

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