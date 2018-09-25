Болезни от любви: все, о чем вы стеснялись спросить

СЕГОДНЯ 22:16 2018-09-25T22:17:32+03:00

Пройдите наш тест и узнайте все об инфекциях, передающихся половым путем

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Инфекции, передающиеся половым путем, не так страшны сами по себе, как их осложнения - от хронических воспалительных заболеваний до бесплодия. Поэтому желание защитить себя от ИППП во время секса - совершенно нормально для здравомыслящего человека.

Всемирный день контрацепции - хороший повод напомнить о том, что делает секс безопасным. А наш тест поможет вам убедиться, насколько вы осведомлены в этом вопросе.