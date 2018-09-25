Болезни от любви: все, о чем вы стеснялись спросить
Пройдите наш тест и узнайте все об инфекциях, передающихся половым путем
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Инфекции, передающиеся половым путем, не так страшны сами по себе, как их осложнения - от хронических воспалительных заболеваний до бесплодия. Поэтому желание защитить себя от ИППП во время секса - совершенно нормально для здравомыслящего человека.
Всемирный день контрацепции - хороший повод напомнить о том, что делает секс безопасным. А наш тест поможет вам убедиться, насколько вы осведомлены в этом вопросе.
1Какие из этих болезней передаются половым путем?
Правильный ответ:Эти инфекции передаются от зараженного человека другому во время сексуального контакта. Микроорганизмы, которые и являются возбудителями этих заболеваний, предпочитают жить и размножаться на слизистой оболочке, которой покрыта внутренняя поверхность влагалища, заднего прохода, мочеиспускательного канала.
2Могут ли инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), протекать без симптомов?
Правильный ответ:Большинство ИППП проявляются только после инкубационного периода, который может длиться 5-30 дней. Такие заболевания, как уреаплазмоз, микоплазмоз и хламидиоз бессимптомно протекают практически у 60% пациентов.
3Кто может быть уверен на сто процентов в том, что у него нет ИППП?
Правильный ответ:При правильном и постоянном использовании презервативы - один из самых эффективных методов защиты от ИППП, включая ВИЧ.
4Как определить, есть у вас ИППП или нет?
Правильный ответ:У человека, который только заразился ИППП, развитие заболевания проходит практически бессимптомно. Эти инфекции невозможно выявить при помощи обычного мазка, для их определения необходимо пройти специальное обследование и сдать анализы на скрытые инфекции.
5Можно ли заразиться ИППП при оральном сексе?
Правильный ответ:Микроорганизмы, вызывающие некоторые заболевания, передаются через инфицированные жидкости (сперму, предъэякуляционную жидкость (мужскую смазку), кровь или вагинальные выделения). Для этого достаточно их контакта со слизистой горла и рта, особенно если на них имеются язвочки, воспаления, порезы.
6Если у женщины обнаружена ИППП, а у ее партнера нет никаких жалоб, надо ли ему обследоваться?
Правильный ответ:При инфицировании ИППП необходимо пройти обследование обоим половым партнерам, поскольку в большинстве случаев зараженными оказываются оба и одностороннее лечение будет эффективно лишь до первого полового контакта.
7Правда ли, что ИППП, если не вылечить их вовремя, могут привести к бесплодию?
Правильный ответ:ИППП - одна из основных причин воспалительных заболеваний органов малого таза, неблагоприятных исходов беременности и бесплодия. Эти инфекции, попадая в организм, провоцируют воспаление, которое постепенно охватывает всю мочеполовую систему. У женщин поражаются яичники, придатки, трубы. У мужчин перестают вырабатываться полноценные сперматозоиды.
8Какие шансы заразиться ИППП при прерванном половом акте?
Правильный ответ:Если у партнера ИППП, то у него могут быть какие-то высыпания или выделения (если это не скрытая, бессимптомная инфекция) из половых органов. Поэтому заразиться можно, даже если половой акт был прерван.
9Можно ли заразиться ИППП в бассейне, бане, сауне?
Правильный ответ:Большинство возбудителей ИППП очень чувствительны к влиянию внешней среды. Они быстро гибнут при повышенных температурах и в хлорированной воде. Поэтому заразиться в бассейне или бане почти невозможно. Только при незащищенном сексуальном контакте с носителем ИППП.
10Спринцевание сразу же после полового акта помогает снизить риск заражения ИППП?
Правильный ответ:Это не только бесполезно, но и вредно. Потому что в некоторых случаях спринцевание даже поспособствует проникновению возбудителей в мочеполовую систему.
11Если у партнера есть санкнижка, необходимая для его работы, значит, он не может заразить ИППП?
Правильный ответ:Проверяются люди не каждый день. Промежутки между проверками составляют несколько месяцев. За это время человек, ведущий беспорядочную сексуальную жизнь, может заразиться ИППП. Кроме того, стандартная проверка включает анализы далеко не на все половые инфекции.
12Как часто надо сдавать анализы на ИППП?
Правильный ответ:Исчезновение со временем некоторых симптомов ИППП означает переход заболевания в скрытую форму. Поэтому, чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов вылечиться и не получить осложнений.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Сдайте анализ на ИППП немедленно! Как минимум ради собственного спокойствия. Это не больно и совершенно не страшно. И не забывайте о существовании презервативов!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Когда последний раз вы сдавали анализ на ИППП? Пришло время повторить. Вы достаточно беспечны в отношении своего здоровья. А в жизни у вас еще многое впереди.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:У вас все хорошо. Незащищенный секс если и случался в вашей жизни, то, скорее всего, в порыве страсти в бесшабашной юности. Такое больше не повторится. Но если врач после обследования порекомендует вам по какой-то причине сделать анализ на инфекции, передающиеся половым путем, сделайте это обязательно.
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