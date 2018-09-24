2018-09-24T16:16:14+03:00
Экономика

На валютном рынке продолжается стабилизация

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую
Жанна КУЛАКОВАфинансовый консультант компании ТелеТрейд в Беларуси
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В ближайшую неделю мы снова можем стать свидетелями заметных колебаний курса доллараВ ближайшую неделю мы снова можем стать свидетелями заметных колебаний курса доллараФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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За последнюю неделю белорусский рубль укрепился. Курс доллара снизился на 2,5% - до 2,082, евро подешевел на 1,5% - до 2,4488, а курс российского рубля вырос на 0,6% - до 3,1507. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,8%.

Судя по динамике курсов валют, на внутреннем рынке сохраняется профицит иностранной валюты. Кроме того, на рубле продолжают сказываться внешние факторы. Так, более значительное снижение курса доллара по сравнению с евро связано с тем, что доллар заметно ослабел на международном рынке. В ближайшую неделю мы снова можем стать свидетелями заметных колебаний курса доллара - в среду 26 сентября о своих монетарных решениях объявит ФРС США.

Кроме того, на наш рынок влияет ситуация в России. Российский рубль продолжает укрепляться на фоне целого ряда факторов поддержки, среди которых дорогая нефть, очередной налоговый период, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и оптимизм в отношении валют развивающихся стран, который сохраняется уже несколько недель.

Примечательно, что в четверг, 20 сентября, США в очередной раз расширили антироссийские санкции, однако российский рубль на них никак не отреагировал. Это связано с тем, что санкции не имеют прямого отношения к экономике и финансовым рынкам, они затрагивают сферу обороны. Однако питать чрезмерный оптимизм в отношении рубля тоже не стоит. Анонсированное летом решение по поводу санкций, затрагивающих российский госдолг, системообразующие банки и стратегически важные компании, все еще не принято. Кроме того, позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран могут в любой момент вновь смениться негативом, поскольку риски замедления глобального экономического роста на фоне масштабных торговых войн никуда не исчезли.

До тех пор, пока не прояснится ситуация как минимум с вышеупомянутыми санкциями, нужно быть готовым к любым курсовым колебаниям.

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