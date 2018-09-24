Александр Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-24T16:25:54+03:00

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На встрече Александра Лукашенко с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо речь шла о возможном увеличении количества пограничников на границе с южными соседями.

- Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, - заявил президент, сообщает БелТА.

Кстати, речь об оружии и границе шла и на встрече с главой МВД Игорем Шуневичем.

- Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее, - сказал Александр Лукашенко. - Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность, нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму.

Поинтересовался президент у Игоря Шуневича криминогенной ситуацией в стране и попросил доложить о результатах борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией.

Министр отчитался, что сократилось число людей, потерпевших от преступлений, на 3%, а также погибших - почти на 4%.

Зашла речь и о неудачном старте хоккейного минского «Динамо» в чемпионате КХЛ. Напомним, что Игорь Шуневич возглавляет наблюдательный совет клуба.

- Как-то колбасит эту команду с начала года и в предсезонку, - сказал президент. - Хорошо сыграли две игры на выезде, особенно с «Локомотивом». Просто героически. С «Северсталью» 4:1. И какая-то невзрачная игра с московским «Динамо» (поражение 2:5. - Ред.). Какие-то перепады. Что там происходит в команде, как они думают жить и работать дальше?

Игорь Шуневич сообщил, что Федерацию хоккея Беларуси и «Динамо» ждет интеграция, но детали не уточнил.

Подготовлено по материалам БелТА