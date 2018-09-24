Женщины в бизнесе: не хотят давать взятки, а ради гибкого графика готовы меньше зарабатывать

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-24T16:48:15+03:00

Мы изучили исследование «Женщины в бизнесе в Беларуси: особенности, мотивация и барьеры» и выбрали самые интересные моменты

Изменить размер текста: A A

Женщины выбирают медицину и гостиничный бизнес, мужчины - промышленность и строительство

Сейчас женщинам принадлежит примерно 30% белорусских компаний. Портреты типичных белорусских бизнесмена и бизнес-вумен похожи (см. инфографику). Возраст - чуть за сорок, больше десяти лет опыта работы в своей сфере и около десяти лет управленческого опыта, минимум один ребенок… Но если говорить о возрасте, то в Беларуси есть любопытная особенность: в бизнесе достаточно велика доля женщин от 45 до 54 лет.

- Это нетипично для стран с переходной экономикой. В данном возрасте издержки риска обычно снижают мотивацию ухода в бизнес. Возможно, это один из индикаторов того, что у нас уходят в бизнес по необходимости, а не по возможности. Это вынужденная мера для того, чтобы поддерживать уровень жизни в семье, - комментирует научный сотрудник Исследовательского центра BEROC и автор исследования Мария Акулова.

И женщины и мужчины чаще всего открывают бизнес в сфере торговли (см. инфографику). А дальше начинаются расхождения. Следующие по популярности отрасли для мужчин - промышленность и строительство, а женщины в основном идут в медицинские и социальные услуги, а также в гостиничный и ресторанный бизнес.

- Одна из гипотез, которая выдвигается в исследованиях, - это рыночная сегрегация, - объясняет Мария Акулова. - Женщины стараются уйти в менее маржинальные (прибыльные. - Ред.) отрасли, плюсы которых - более гибкий график работы и достаточно мягкие условия труда. Чтобы посмотреть, верна ли гипотеза, мы решили сравнить, как ведут себя мужские и женские бизнесы в трех отраслях: торговля, промышленность, медицинские и социальные услуги. По нашим данным, мужские компании демонстрировали большую прибыльность и большую динамику роста по сравнению с женскими.

Какой бизнес выбирают мужчины и женщиныФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Более медленный рост - одна из характерных черт женского бизнеса. Если сравнить темп роста продаж в компаниях со схожими параметрами и собственниками разного пола, то в мужских он будет в среднем в четыре раза больше.

Кроме того, женский бизнес чаще моложе и меньше. Если в компании под руководством женщины в среднем работают 11 человек, то под руководством мужчины - 17.

Женщинам коррупция мешает больше, чем мужчинам

Женский и мужской бизнесы сталкиваются с одинаковыми трудностями извне - это административные и законодательные барьеры, государственное регулирование, налоговая система. Но один из пунктов, по которым женщины и мужчины значительно разошлись во мнениях, - это коррупция. Ее в качестве одного из серьезных внешних барьеров назвали почти половина женщин - собственников бизнеса - 49,7%. А мужчины - только 11,8%.

- Мы попытались ответить на вопрос, есть ли здесь какая-то дискриминация по отношению к женскому бизнесу. На сегодняшний день ответ - нет. Скорее всего, это просто вопрос внутреннего восприятия, отношения к риску, - считает Мария Акулова. - В различных исследованиях неоднократно указывалось, что женщины склонны более рационально принимать решения. Вероятно, это просто показывает, как человек относится к тому, насколько далеко ему нужно выйти из зоны комфорта для принятия решения.

Еще один пункт, по которому мужские и женские мнения разошлись - это доступность финансирования. Серьезным препятствием это назвали 6,8% женщин и 18,3% мужчин. То есть женщины реже сталкиваются с тем, что для ведения бизнеса им не хватает денег.

- Либо они (женщины. - Ред.) не знают о возможности получить финансирование, либо объем их компаний не требует дополнительного капитала, либо количества услуг, которые сегодня предоставляют различные организации и банки, достаточно для того, чтобы они себя комфортно чувствовали при ведении своей деятельности, - перечисляет причины Мария Акулова.

Внутренние барьеры для ведения бизнеса для мужчин и женщин тоже оказались практически одинаковыми. Это в первую очередь кадровые, управленческие и маркетинговые трудности.

Портрет типичных белорусских бизнесмена и бизнесвуманФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Налоговый вычет на няню. Как сделать, чтобы дом не мешал работе?

По сложившейся у нас традиции женщин дома чаще всего ждет вторая смена - готовка, уборка, стирка... Владелицы бизнеса - не исключение. Результаты исследования показали, что на плечи 40% женщин-предпринимательниц ложится как минимум три четверти домашних обязанности. Среди мужчин-предпринимателей такой объем работы по дому выполняет лишь 9%.

Разумеется, женщины в основном ухаживают и за детьми. Больше трети опрошенных (37%) отметили это как свою обязанность, в то время как среди мужчин таких оказалось даже меньше процента - всего 0,74%. Также мамам приходится чаще пропускать работу, если ребенок заболел. В этом случае дома остаются 32,6% женщин и 1,28% мужчин.

Довольны ли представители обоих полов таким распределением дел по дому? Мужчины - да, женщины - не очень.

- Большая часть собственников мужского бизнеса ответили, что все хорошо. Среди женщин ситуация была не настолько позитивная, - отмечает Мария Акулова. - В любой категории выборки (владелицы среднего, малого и микро-бизнеса. - Ред.) порядка 40% женщин отвечали, что они удовлетворены распределением домашних обязанностей, тогда как большая часть была не совсем согласна с тем, что происходит в доме. Стоит отметить, что на сегодняшний день разделение социальных ролей - это действительно серьезный барьер, который служит своего рода дополнительной нагрузкой и, возможно, препятствует более эффективному выполнению своих обязанностей собственника бизнеса.

Что интересно, в западных странах ситуация схожа. Несмотря на большее равенство женщин и мужчин, все равно женщинам приходится делать больше работы по дому. Но там на помощь готово прийти государство.

- Одна из инициатив, которая применяется в Штатах и показывает существенный рост эффективности женских бизнесов - это предоставление налогового вычета. Этот вычет покрывает расходы на няню, сиделку и так далее. К концу года женщины предоставляют сумму, которую за год потратили на данные услуги, и для их компании на соответствующую сумму снижается налоговая нагрузка. Как показывают последние годы, в Орегоне и паре других штатов на Западном побережье США это вызвало существенный позитивный всплеск для женского бизнеса, - рассказала Мария Акулова.

КСТАТИ

В регионах женщины чаще уходят в бизнес из-за безработицы?

Эксперты попытались выяснить, почему люди решают уйти в бизнес и есть ли тут гендерные различия.

Основной причиной большинство опрошенных назвали подвернувшуюся возможность открыть свое дело - так ответили 47,8% женщин и 42,8% мужчин. На втором месте оказалось желание больше зарабатывать (29% и 34,6% соответственно), а на третьем - исчезновение возможности и дальше заниматься своим предыдущим делом (14,5% и 13,2%).

Исследование показало, что в регионах женщины гораздо чаще, чем в столице, открывают свое дело из-за того, что больше не могут заниматься тем, чем занимались раньше (например, работать на прежней работе). В Минске 10,9% опрошенных назвали это причиной заняться бизнесом, а в регионах - 21,7%.

- Это может быть прямым индикатором того, что ситуация на рынке труда в регионах намного тяжелее и хуже, чем в столице, что вынуждает женщин уходить в бизнес и искать другие источники для пополнения своих доходов, - говорит Мария Акулова.