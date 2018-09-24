Книжные новинки этой осени
1. КОМИКСЫ "МИ-МИ-МИШКИ"
Добрые истории о приключениях и новых открытиях двух друзей. Вместе с главными героями ваш малыш узнает, что такое созвездия, научится заботиться о природе и даже совершит большое путешествие на воздушном шаре!
Комиксы «Ми-ми-мишки»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возраст: 0+
Обложка: мягкая
Бумага: мелованная
Количество страниц: 64
Формат страниц: 220х290 мм
2. КОМИКСЫ "ЛЕО И ТИГ. ШКУРА СОЛНЦА"
В основе сюжета - веселые истории о добре и дружбе двух зверят - Лео и Тига. Современный формат в виде комикса позволяет следить за тем, как развивается история, сочетая картинку и слова.
Комиксы «Лео и Тиг. Шкура солнца»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возраст: 6+
Обложка: мягкая
Бумага: мелованная
Количество страниц: 64
Формат страниц: 220х290 мм
3. КОМИКСЫ И ЗАДАНИЯ-АКТИВИТИС "СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ"
Какой ребенок не любит волшебство и чудеса? Подарите своему малышу сказочный мир в комиксах. А на страницах журнала с заданиями ваш ребенок сможет сам стать участником магических историй!
3.1 КОМИКСЫ
Комиксы «Сказочный патруль»
3.2 ЗАДАНИЯ-АКТИВИТИС
Задания «Сказочный патруль»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возраст: 6+
Обложка: мягкая
Бумага: офсет
Количество страниц: 64
Формат страниц: 220х290 мм
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