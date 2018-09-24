Книжные новинки этой осени

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-24T16:55:27+03:00

Новые детские издания «Комсомолки» по мотивам популярных мультфильмов уже в продаже!

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1. КОМИКСЫ "МИ-МИ-МИШКИ"

Добрые истории о приключениях и новых открытиях двух друзей. Вместе с главными героями ваш малыш узнает, что такое созвездия, научится заботиться о природе и даже совершит большое путешествие на воздушном шаре!

Комиксы «Ми-ми-мишки»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возраст: 0+

Обложка: мягкая

Бумага: мелованная

Количество страниц: 64

Формат страниц: 220х290 мм

2. КОМИКСЫ "ЛЕО И ТИГ. ШКУРА СОЛНЦА"

В основе сюжета - веселые истории о добре и дружбе двух зверят - Лео и Тига. Современный формат в виде комикса позволяет следить за тем, как развивается история, сочетая картинку и слова.

Комиксы «Лео и Тиг. Шкура солнца»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возраст: 6+

Обложка: мягкая

Бумага: мелованная

Количество страниц: 64

Формат страниц: 220х290 мм

3. КОМИКСЫ И ЗАДАНИЯ-АКТИВИТИС "СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ"

Какой ребенок не любит волшебство и чудеса? Подарите своему малышу сказочный мир в комиксах. А на страницах журнала с заданиями ваш ребенок сможет сам стать участником магических историй!

3.1 КОМИКСЫ

Комиксы «Сказочный патруль»

3.2 ЗАДАНИЯ-АКТИВИТИС

Задания «Сказочный патруль»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возраст: 6+

Обложка: мягкая

Бумага: офсет

Количество страниц: 64

Формат страниц: 220х290 мм

ГДЕ КУПИТЬ?

- в киосках «Союзпечать» вашего города

- по адресу г. Минск, пр-т Независимости, 77 к.5

Рекомендованная розничная цена от 4 руб 54 коп

Подробнее по телефонам: 8(017) 284-68-58, 8(029) 6-400-155

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