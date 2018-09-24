Отец погиб, а сыну оторвало ногу: мотоцикл врезался в поезд в Верхнедвинском районе

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-24T16:54:15+03:00

Мотоцикл врезался в поезд, водитель погиб, а его сын-подросток в больнице. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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Трагедия случилась на железнодорожном переезде возле деревни Мартиново Верхнедвинского района. Работник лесхоза вместе со своим сыном-подростком ехал на мотоцикле. Отец вез ребенка к бабушке, оба были в шлемах.

- Когда до железнодорожного переезда оставалось около сорока метров, водитель, видя, что не успевает, начал тормозить и съехал на правую обочину. Мотоцикл сбил последний оградительный столбик переезда и врезался в движущийся состав грузового поезда, - рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Водитель погиб на месте. Его 14-летний сын в реанимации, у мальчика ампутирована левая ступня. Задержки движения поезда не было - машинист просто не заметил, что в состав врезался мотоцикл, и поехал дальше по маршруту.

Пока не сообщается, с какой скоростью ехал мотоциклист и был ли он пьян.

- Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, устанавливаются обстоятельства аварии. Только после нее будет понятно, что случилось, - комментирует ситуацию Следственный комитет.

Погибшему мужчине был 41 год. Кроме сына, который вместе с отцом попал в аварию, в семье еще две дочери. Знакомые и коллеги Александра предполагают, что виной всему поломка мотоцикла. В то, что он мог сесть за руль нетрезвым или лихачить, они не верят.

- Я много раз ездила с Сашей на мотоцикле, он всегда водил очень аккуратно и соблюдал правила, - уверяет его знакомая.

- Это был человек-стержень, на него все равнялись, очень дисциплинированный, работящий, - рассказывает Людмила Викторовна, бухгалтер Бигосовского лесничества, где Александр отработал много лет. - Всегда думал в первую очередь о семье и о работе, а потом уж о себе. Вы знаете, у нас даже мужчины плакали, когда узнали, что случилось…