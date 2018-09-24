В деревне под Добрушем один герой-любовник взорвал второго

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-24T17:39:32+03:00

Пока муж был в Москве, жена завела сразу несколько кавалеров, а один из них из ревности смастерил взрывчатку и решил взорвать и возлюбленную, и соперника, и дом вместе с ними

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В деревне Носовичи Добрушского района можно снимать фильм о том, насколько же любовь зла! Особенно если речь идет о любовном треугольнике. Хотя в этой истории сюжет завернулся намного круче.

15 сентября 60-летний местный житель сам сделал взрывчатку и прикрепил ее к дому 29-летней замужней возлюбленной, которая, пока муж работал в России, крутила романы.

О главных героях произошедшего «Комсомолка» узнала со слов односельчан.

- Ума не приложу, что за вожжа под хвост Василию Петровичу (имена героев изменены. - Ред.) попала. В его-то годы! - вздыхает соседка того самого мужчины, который и сделал взрывчатку. - Васю знаю давно. Трудяга-работяга, жена прекрасная, двое детей. Из хорошей семьи, брат его и мама у нас тоже здесь живут… Работал механизатором. Потом на пенсию ушел. Уезжал работать в Москву. Там у него сын с семьей живет. Дочь тоже самостоятельная, в Гомеле… Василий - мужик с мозгами, всегда в работе. Если радио у нас работает на всю улицу, это значит, что Вася уже что-то мастерит дома. У него гаражи, мастерские, сараи-огороды, даже закатки на нем! Хозяйственный - не то слово. К нему все за помощью обращались. Кому замок починить, кому еще что… Всем помогал.

- А с женой не в разводе?

- Да нет. Вместе они. И отношения всем на зависть. Он ее зовет мамочка, она его - папочка. В свое время Володя привез жену из Сибири. Здесь и прожили всю жизнь, детей подняли. Но этим летом жена уехала к сыну в Москву помогать растить ребенка. И тут такое… Думаю, это все из-за того, что иногда Вася не прочь выпить. Хотя, а кто у нас не пьет? Но повторюсь, мужик он головастый.

- Неужели действительно закрутил роман с 29-летней девушкой?

- Подробностей не знаю, но говорят, что так. Да и сам он признался милиции: он все из ревности сделал… И как только молодица эта на него позарилась?! Он же худой весь, замученный, невзрачный. А тут такое! Девица в два раза младше!

- Девушка из вашей деревни?

- Здесь целая Санта-Барбара. В прошлом году в наш поселок приехал 53-летний мужчина из Гомеля - солидный, порядочный, и купил в барачном доме квартиру. Старенькую, ремонт нужен был хороший… А дальше привез в эту квартиру свою молодую жену. Здесь же они и расписались. Но потом мужчина уехал на работу в Россию, а Вика эта здесь жить осталась. С тех пор в нашей деревне, как в сериале, и везде молодица эта в главной роли. Девушка молодая, нигде не работает, детей нет. Любительница выпить. Как ни увижу ее - глазками хлопает, улыбается, овечку из себя невинную строит. Хлопцев наших то и дело хороводит! А им же только подавай! Ну и пошло-поехало: то у нее что-то украдут, то еще что-нибудь. Но как этот Василий Петрович к ней в оборот «трапiў», конечно, загадка! Вся деревня на ушах. Вот если бы жена его была на месте, не случилось бы этого. Она все контролировала. Видимо, тот случай, когда седина в голову - бес в ребро. Жалко мужика.

- И что, Василий действительно взорвал дом?

- Да, говорят, смастерил взрывчатку, положил на подоконник этой девушке и взорвал. Самое интересное, дома у нее в это время находился еще один герой-любовник. Тоже наш, местный, сидел когда-то. Никаких серьезных ранений нет у него. Стеклом поранило ноги-руки. Он пьяный был. Даже от помощи отказался, когда «скорая» приехала. Видела его недавно. Рука перевязана в районе локтя.

По данным правоохранителей, мужчина действительно изготовил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами - с металлическими шариками внутри. Взрывчатку прикрепил к внешней стороне окна дома возлюбленной и взорвал.

Взрывом выворотило оконный проем, осколками стекла и поражающих элементов повредило и квартиру, и того самого еще одного кавалера, который был пьян. Он, кстати, после взрыва выбежал на улицу, но обидчика не нашел. Поэтому вернулся в квартиру, выпил и лег спать дальше. Девушки в момент взрыва дома не было. Вернулась, увидела, что произошло, и вызвала милицию. Через какое-то время милиция задержала и подрывника.

- При обыске в доме пенсионера были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, пригодные для стрельбы, а также баночка с дробью и сыпучие вещества, - прокомментировала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Сам же подрывник признался: на отчаянный поступок пошел из ревности. Сейчас мужчина под стражей. По изъятым предметам назначены взрыво-технические и баллистические экспертизы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное общественно опасным способом, а также по части 2 статьи 295 УК РБ (незаконное хранение боеприпасов).

- А где сейчас Вика, знаете? - интересуюсь у собеседницы.

- Знаю, что приехал ее муж. Говорят, спокойно на это все отреагировал. Но сейчас ни его, ни ее не видно. Куда он ее увез - не знаю.