2018-09-24T17:06:52+03:00
Экономика

За девять месяцев в ПВТ вступило 200 компаний - больше, чем за 12 предыдущих лет

К нам пришли компании, которые занимаются медициной будущего, космическими разработками и искусственным интеллектом
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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У ПВТ - очередной рекордный прирост.У ПВТ - очередной рекордный прирост.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В конце декабря прошлого года президент подписал нашумевший декрет «О развитии цифровой экономики». Многие его пункты касаются непосредственно Парка высоких технологий. Например, для сотрудников компаний-резидентов отменили въездные визы, а самим компаниям разрешили заниматься новыми видами деятельности, проводить операции с электронными деньгами без ограничений и так далее.

В результате за девять месяцев, которые прошли с момента подписания указа (кстати, в силу он вступил позже, в конце марта) в ПВТ вступило около 200 компаний. Всего в Парке сейчас 388 резидентов. Получается, больше половины из них пришли в ПВТ именно в этом году. 60 с лишним компаний-новичков были основаны белорусами, остальные пришли из Китая, Норвегии, Израиля, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Кипра, Франции, России.

Выросло не только количество резидентов, но и экспорт: за первое полугодие – на 40%, и это без учета новичков.

- Если сказать откровенно, то результаты превзошли все наши планы и ожидания, - прокомментировал ситуацию директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Каждый третий новичок, пришедший за это время в ПВТ, занимается созданием новых продуктов. Причем зачастую не в самых обычных сферах: медицина будущего, космические разработки, искусственный интеллект… Одна из компаний, к примеру, производит зарядные станции для электромобилей.

- Мы уже 25 лет работаем на рынке и производим сложное оборудование, но сейчас условия работы в Беларуси стали наиболее привлекательными. Это благодаря декрету президента, а также простым и прозрачным условиям вступления в Парк высоких технологий, - рассказал Вадим Храмцов, директор компании «Полимастер», которая занимается разработкой оборудование для радиационного контроля.

Кстати, вскоре в Парк высоких технологий вступят еще 96 резидентов, решение об их регистрации уже принято.

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