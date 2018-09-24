«Евроопт» открыл 100-й магазин на селе

24 Сент. 22:12 2018-09-24T22:21:48+03:00

Сеть «Евроопт» сегодня обслуживает покупателей не только во всех крупных городах страны, но уже представлена практически во всех районных центрах - в 109 из 118. А вот сельские жители только начинают приобщаться к торговому сервису сети

Изменить размер текста: A A

Но если в начале года сельских магазинов сети было только 11, то теперь - ровно 100!

МАСШТАБ СОБЫТИЯ

Экономика, как и история, не знает сослагательного наклонения. Гадать, как развивались бы события в сельской торговле, если бы к этому делу не подключились крупные торговые сети, не приходится: ответ очевиден - по печальному сценарию. Отсутствие оборотных средств у сельских торговых организаций, слабый ассортимент, завышенные цены, некачественное обслуживание и жалкий вид магазинов - это объективная реальность, с которой приходится сталкиваться многим жителям глубинки. Но сегодня эта картина получает совсем иные краски. И их сполна могут оценить жители городского поселка Ореховск, расположенного в Оршанском районе.

О том, чтобы в поселке, который насчитывает около 2,5 тыс. человек, было, наконец, налажено нормальное торговое обслуживание, мечтали все. Жители написали немало писем в различные инстанции с просьбой разрешить крупным торговым сетям работать в Ореховске, чтобы преодолеть монополизацию местной торговли индивидуальными предпринимателями. И объясняли, что их не устраивает ни ассортимент, ни цены на продаваемые в поселке товары. За любыми более-менее серьезными покупками семьи Ореховска ездили в Оршу. И, оценив там преимущества магазинов крупнейшего торгового оператора страны, прямым текстом просили: откройте у нас «Евроопт»!

Обращались сельчане и напрямую в компанию. В Ореховск неоднократно приезжал операционный директор сети «Евроопт» Владлен Атрошкин, чтобы на месте разобраться с ситуацией и найти с местной властью пути решения проблемы. Ведь «Евроопт», конечно же, готов был открыться в Ореховске, да на то время просто не имел права!

С открытием нового магазина сельчанам стали доступны традиционные преимущества торговой сети.

Напомним, что президент в сентябре 2017 года подписал указ №345, согласно которому работать в сельской местности, арендуя либо приобретая торговые площади или возводя новые магазины, может любой оператор розничной торговли, даже превышая установленный законом порог в 20% от общего товарооборота района. Этот документ предоставил возможность крупным сетям, в том числе компании «Евроопт», открывать на селе новые магазины и обеспечивать современным торговым сервисом жителей деревень. В частности, в Оршанском районе «Евроопт» взял на себя обязательство организовать комплексное торговое обслуживание сельских жителей и открыл 33 магазина, переданных компании райпотребсоюзом, под своим брендом, а также организовал работу нескольких маршрутов автолавок.

Но действие указа №345 не распространяется на населенные пункты, в которых проживает свыше 2 тыс. человек. В Оршанском районе, например, это городские поселки Ореховск и Болбасово. Здесь, в отличие от соседних деревень, торговые сети не могли открывать свои магазины. Зато вольготно чувствовали себя местные продавцы - по словам жителей, цены в магазинах поселка были на 30% выше, чем в Орше.

«Евроопт» сделал все возможное, чтобы помочь людям - в соседнем селе был открыт стационарный магазин, а в сам Ореховск проложен маршрут автолавки. Но что такое одна автолавка, даже самая современная, для целого городского поселка?

За развитием ситуации внимательно следили и местные власти. По их инициативе был разработан и в июле подписан президентом указ «О проведении эксперимента», которым были сняты все ограничения на развитие торговли в Оршанском районе. Это было сделано в русле выполнения поручений главы государства по развитию региона. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, было разрешено с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания населения.

Не прошло и двух месяцев - магазин «Евроопт» в Ореховске открыт! И так уж совпало, что этот торговый объект стал сотым магазином компании, который работает в сельской местности.

Церемония открытия превратилась для жителей Ореховска в долгожданный праздник.

ОПЕРАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Компания не стала строить в Ореховске новое здание - в поселке хватает пустующих помещений. Чего стоит только двухэтажная махина ЦУМа - сгоревшего несколько лет назад магазина. Неприглядным бельмом в поселке был и накрепко закрытый несколько лет назад на замок бывший хозяйственный магазин - просторное помещение, дорожки к которому без потока покупателей стали быстро зарастать быльем.

В этот магазин и вдохнул «Евроопт» новую жизнь. Желтые обшарпанные стены, старые окна, двери - все изменилось до неузнаваемости. Торговый объект полностью обновлен, выглядит современно и стильно даже снаружи. А внутри - четкое следование корпоративным стандартам: аккуратные стеллажи с товарами, холодильники, витрины. Яркие краски, чистота, простор, наглядная навигация радуют глаз. Для удобства покупателей продажа товаров организована по принципу самообслуживания - можно самостоятельно взять нужный товар с полки, рассмотреть, сравнить и выбрать все необходимое. В зале - три расчетно-кассовых узла, так что проблем с очередями здесь, кроме как в день открытия, быть не должно.

Важно, что жители Ореховска получили в новом магазине весь стандартный ассортимент городского супермаркета: напитки и бакалея, свежие овощи и фрукты, мясные и молочные изделия, товары хозяйственно-бытового назначения. А собственный участок допекания - это свежая и ароматная выпечка каждый день!

И, конечно, с открытием «Евроопт» сельчанам стали доступны традиционные преимущества торговой сети, а это не только различные скидки и акции, но и возможность воспользоваться дисконтной картой «Е-плюс», скидка по которой составляет до 5%, а также принять участие в популярной игре «Удача в придачу!», в которой каждую неделю разыгрываются деньги, автомобили и квартира в Минске!

Торговая площадь магазина - 190 квадратных метров, а общая - 664 квадрата. Рабочие места здесь были созданы для 14 человек - для поселка, в котором большая половина жителей пенсионеры, это хорошее и важное подспорье в трудоустройстве людей!

Жители Ореховска получили весь стандартный ассортимент городского супермаркета!

Новый магазин «Евроопт» - это не только радость для покупателей, но и вклад в развитие экономики региона, важный импульс для улучшения торгового обслуживания населения. Поэтому совсем не удивительным было присутствие на церемонии открытия торгового объекта представителя местной власти - председателя Оршанского райисполкома Игоря Исаченко.

Председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко.

- Хочу отметить с большим удовлетворением, что те вопросы, которые возникли по городскому поселку Ореховск, действительно сняты. Напомню, были многочисленные жалобы на качество обслуживания Оршанским райпо. Открытие магазина «Евроопт» в Ореховске стало возможным в рамках указа главы государства по Оршанскому району. Это 42-й торговый объект «Евроопт» в Оршанском районе и 34-й в сельской местности района, - заявил он. - Сегодня мы присутствуем на открытии действительно современного магазина, и это один из показателей того, что Оршанский район всесторонне развивается, в том числе и в сфере торговли. Житель на селе с открытием «Евроопт» получает тот же ассортимент и те же условия, что и городские жители. Это самое главное.

Игорь Исаченко отметил, что работа продолжается, и это не последний «Евроопт», который откроется в Ореховске и других сельских населенных пунктах района.

- Соответствующая договоренность с руководством компании достигнута. Мы будем рассматривать пустующие здания и помещения и совместно организовывать работу по открытию таких магазинов. Также будет работать «Е-доставка», чтобы жители небольших сельских населенных пунктов могли приобрести, в магазине или онлайн, все необходимые им товары, начиная от велосипеда и заканчивая любыми продуктами питания. Я уверен, что «Евроопт» будет развиваться в Оршанском районе и радовать нас качественным обслуживанием и широким ассортиментом товаров, тех, которые действительно востребованы и которые хотят видеть наши жители, - подчеркнул председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко.

Кстати, церемония открытия магазина «Евроопт» превратилась для жителей Ореховска в настоящий праздник с большим зажигательным концертом. Для детей была организована зона аквагрима, и ребята с удовольствием подставляли щечки под кисти мастеров - узоры национального орнамента всем к лицу! Гостям праздника раздавались воздушные шары. А первых покупателей ждала дегустация продукции Оршанского молочного комбината, Оршанского мясокомбината, кондитерской фабрики «Сладкая страна».

Дети с удовольствием участвовали в праздничном открытии!

И впервые в столь небольшой населенный пункт прибыли с визитом знаменитые Бонстики - ведь теперь и ореховские дети получили возможность собирать коллекцию забавных липучек! Мальчишки и девчонки с удовольствием обнимались и фотографировались с большими ростовыми куклами - вот уж действительно снимок на память о великолепном празднике!

А еще для жителей Ореховска был испечен специальный каравай с цифрой 100 - и всем желающим досталось по кусочку!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В том, что на открытие соберется чуть ли не весь Ореховск, можно было не сомневаться - очень уж ждали в поселке этого события. И первые покупатели с удовольствием делились своими впечатлениями.

Людмила Врублевская с маленьким сыном Андрюшей:

- Магазин - как в Орше, куда мы постоянно ездили за покупками. По сравнению с нашими магазинами цены намного ниже, можно ходить и покупать.

Так рада, что в нашем поселке появился «Евроопт», не надо будет ездить в такую даль! Раньше я работала в городе, а теперь нахожусь в декрете. На автобусе с ребенком за 25 км в Оршу не наездишься, сами понимаете.

А теперь все под рукой. И детское тоже. Самое главное, как говорится, памперсы есть!

Антонина:

- Спасибо за магазин, все прекрасно! Такой праздник у нас! Купила сегодня на радостях икры и всего прочего, что нужно - в общем, на 70 рублей дала дохода магазину!

Конечно, ждали открытия «Евроопта» - и выбор тут большой, и цены хорошие, и скидок много. Желаю «Евроопту» процветания, пусть еще открывает у нас в Ореховске магазины!

Владимир:

- Для нас это, можно сказать, праздник! Мы ждали этого так долго! Цены будут пониже - выбор больше, прекрасно! - не скрывает радости еще один житель Ореховска Владимир. - Большое спасибо людям, благодаря которым это стало возможно! Поселок у нас большой, так что мы очень надеемся, что в дальнейшем у нас откроются и другие магазины «Евроопт»!

СОТЫЙ ШАГ - ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Операционный директор сети «Евроопт» Владлен Атрошкин не скрывает удовлетворения:

- Чисто по-человечески мне очень приятно, что наша компания смогла должным образом ответить на просьбы людей, выполнить их желание обрести в Ореховске торговый объект современного формата - с широким ассортиментом, честными ценами и качественным торговым сервисом. Думаю, за обычными ежедневными покупками в Оршу теперь уж точно ездить не придется!

Операционный директор сети «Евроопт» Владлен Атрошкин.

Впрочем, операционный директор компании считает, что нынешнее событие - открытие сотого магазина в сельской местности - необходимо рассматривать несколько шире, чем интересы жителей Ореховска.

- На самом деле происходят более важные процессы, - говорит Владлен Атрошкин. - «Евроопт» взялся за нишу, в которой еще не работали крупные торговые сети. Нас подстерегала неизвестность. Кто-то скептически говорил о том, что на селе нельзя работать рентабельно. Другие были убеждены, что в глубинке в любом случае невозможно укоренить современные стандарты торговли. Третьи уверяли, что, пока довезешь товар до полки, его цена неизменно окажется выше, чем в городе. А мы разбили эти предубеждения и открыли сегодня уже сотый сельский магазин - с соответствующим ассортиментом и с ценами, совершенно идентичными ценам в городских магазинах.

По его словам, наработанный компанией за прошедшее время опыт торговли в сельской местности помог оптимизировать процессы. Поэтому дальнейшее развитие сельской торговли остается одним из важнейших приоритетов развития торговой сети «Евроопт».

Владлен Атрошкин напомнил, что «Евроопт» готов открыть стационарный магазин в каждой деревне с населением от 200 человек, а остальные населенные пункты обеспечить товарами с помощью автолавок. Опыт Оршанского района показал, что можно организовать работу в глубинке на достойном уровне и без убытков.

- Пока не везде районные власти проявляют заинтересованность к нашей инициативе. Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей. Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке, - подчеркнул Владлен Атрошкин.

ООО «ЕВРОТОРГ». УНП 101168731.