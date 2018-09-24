«Болезнь дочки – медленная смерть»

24 Сент. 22:10 2018-09-24T22:12:19+03:00

Вера ползает, сама кушает и дышит, но может утратить эти способности Фото: Из личного архива

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Жизнь родителей маленькой Веры перевернулась в один момент, когда им сообщили, что у их дочери, которая родилась здоровой, спинальная мышечная атрофия (СМА II типа).

- Генетик протянула заключение с диагнозом и сказала: «Вы, наверное, прочитали в интернете, что это за болезнь, и знаете, как она будет протекать, - вспоминает слова специалиста Мария, мама Веры. – Да, нам предположительно ставили такой диагноз, но мы надеялись на лучшее. Ведь это медленная смерть… Заболевание прогрессирующее, у ребенка постепенно атрофируются мышцы.

Вера, которой год и 9 месяцев, ползает, сидит, самостоятельно есть и дышит, но этих способностей она может лишиться в ближайшее время. Девочка уже не ходит.

Помочь Вере может импортное лекарство «Спинраза». В Беларуси этот препарат не зарегистрирован.

- Мы обратились в Минздрав с требованием обеспечить нашему ребенку лечение. Например, отправить его лечиться за границу. Но получили отказ с формулировкой «отсутствуют радикальные методы лечения». В то же время в соседней стране, Польше, есть пример, когда после лечения «Спинразой» двухлетняя девочка не утратила способности ходить, бегать, - рассказывает Мария.

Родители Веры обратились за помощью к зарубежным врачам. И немецкая клиника, где тоже лечат препаратом «Спинраза», выставила внушительный счет - 701 тысяча 50 евро. Из этой суммы пока собрано около 50 тысяч.

- В моей собственности есть квартира, но ее продажа не решит вопрос дорогостоящего лечения — этих денег не хватит даже на одну инъекцию препарата. Но если будет необходимость продажи, мы это сделаем не задумываясь. Главное сейчас - успеть собрать деньги, пока еще не поздно.

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