«Выздоровею - буду кушать шоколад!»

24 Сент. 22:09 2018-09-24T22:12:19+03:00

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Маргарита младший ребенок в семье. Девочка ничем серьезным не болела, но в январе этого года родители заподозрили что-то неладное. У малышки пожелтели глазки. Врачи поставили диагноз - гепатит. Весной Маргарите стало хуже, и ее госпитализировали в РНПЦ детской онкологии, гематологиии и иммунологии. Именно там и прозвучал страшный диагноз - трехростковая алластическая анемия. Это тяжелое заболевание кроветворной системы.

- Маргарита перенесла аутоиммунную трансплантацию и сейчас принимает препараты. Сколько же мы еще будем болеть, неизвестно, - говорит мама девочки Ирина. - Поэтому мы решили с мужем обратиться в зарубежные клиники.

Помочь Маргарите согласилась израильская клиника «Ихилов», но счет, который они выставили, очень большой - 260 тысяч долларов, из которых собрано 166 195 долларов. За такие большие деньги Маргарите проведут обследование, чтобы подтвердить диагноз, интенсивную терапию, пересадку костного мозга.

- Есть вероятность, что пересадка Маргарите не понадобится, так как на сегодняшний день динамика у ребенка положительная. В этом случае собранные деньги мы переведем тому ребенку, которому они нужнее, - объясняет тетя малышки Людмила.

Сейчас Маргарита дома и ездит в минскую клинику раз в две недели для сдачи анализов.

По словам мамы девочки, Маргарита не унывает. Она по-прежнему веселая и жизнерадостная.

- Дочка аллергик и у нее строгая диета. Ей, например, нельзя шоколад. Но Маргарита говорит: «Я выздоровею и буду его кушать!»

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Назначение платежа: благотворительные счета открыты на имя Османов Николай Михайлович для лечения дочери Османовой Маргариты Николаевны.

Можно пополнить баланс счета номера МТС: (029) 280-64-99.

Контакты: Людмила, тетя Маргариты: (029) 783-41-22.

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