«У дочки сломалась инвалидная коляска»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-24T22:12:19+03:00

Милена ездит на коляске в коррекционный центр и на прогулки

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Пинчанка Анна Сорокина - многодетная мама. Она воспитывает трех дочек.

- У меня были тяжелые роды, и сразу после рождения дочку поместили в реанимации по причине кислородного голодания мозга. Врачи сказали, что ребенок будет проблемный. Это звучит жестоко, но кто-то из медиков даже предлагал от нее отказаться… Когда же Милене было 10 месяцев, ей поставили ДЦП. Сейчас у нее и эпилепсия, - рассказывает Анна, мама девочки.

Несмотря на то, что Милена полностью лежачий ребенок, она посещает коррекционный центр.

- Там с ней занимаются специалисты. Дочка не разговаривает, но все понимает. На вопросы отвечает: «да», «нет».

Сейчас в семье возникла проблема - у Милены сломалась инвалидная коляска.

Купить новую коляску мама не может, и обратиться за помощью к неравнодушным людям ее заставила нужда.

- Отец Милены почти не навещает дочь, платит только алименты. Со вторым мужем, отцом двух сестричек Милены, я в разводе, - признается Анна. - Коляска стоит 5940 белорусских рублей, из этой суммы осталось собрать 2328 рублей. Мы просим всех неравнодушных людей помочь нам закрыть сбор!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 121 Беларусбанка - г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35а; УНП 200287840; МФО AKBBBY21121:

Белорусские рубли: BY40AKBB31340000047401220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный.

Доллары: BY40AKBB31340000046431220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный.

Евро: BY80AKBB31340000048021220134 в филиале 121/Операционная служба, бессрочный.

Назначение платежа: благотворительный сбор открыт на имя Анна Владимировна Сорокина на лечение и реабилитацию дочери Богатко Милены Викторовны.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 6711 7700 1515 8624. Срок действия: до 03/21. Получатель: Сорокина Анна.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (029) 236-97-34. Номер оформлен на Анастасию Александровну Романчук.

Контакты: Анна, мама: (044) 579-84-98.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».