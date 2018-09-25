«Тарантулы никогда не нападут на человека первыми». Мохнатых пауков все чаще встречают в Беларуси

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-25T13:01:13+03:00

Что делать, если тарантул укусил, и как его выгнать из дома, советует ученый

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Ядовитые пауки тарантулы недавно напомнили о себе: их нашествие отмечают в одном из самых южных районов Беларуси - Лельчицком. По словам местных жителей, мохнатых пауков замечают не только на улице, в огородах, но и в домах, административных зданиях. А буквально на днях тарантула видели в более северном райцентре Гомельщины - Речице. Там паук напугал жителей многоквартирного дома, забравшись на пятый этаж.

Многие не знают, что делать с тарантулом - опасен ли он, как защититься от насекомого...

Вообще, первых ядовитых пауков заметили на юге Беларуси еще 5-6 лет назад, когда климат стал более теплым и приемлемым для проживания южнорусских тарантулов, богомолов и других насекомых, распространенных в более южных широтах. Именно оттуда, с Украины, незваные гости пришли в Беларусь.

Однако в южной стране-соседке к тарантулам давно привыкли и не боятся их. Лохматые насекомые здесь примелькались, поэтому и воспринимаются как свое, родное, неопасное. С ними даже играют дети, рассказали «Комсомолке» специалисты биологического факультета Гомельского госуниверситета имени Скорины.

- Тарантулы обычно сидят в норах и ждут что-нибудь съедобное. Они не плетут паутину, ожидая случайной добычи, а сами активно охотятся, причем ночью. Выбегают из нор, ощутив вибрацию или когда промелькнет тень. Вообще, пауки эти пугливые и близорукие. Но они могут ползать по вертикальным стенам, поэтому не удивительно, что их видели на пятом этаже, - говорит кандидат биологических наук, доцент Николай Галиновский.

Он призывает не бояться тарантул и не убивать их, потому что паук никогда первым не нападет на человека. Ведь насекомое не воспринимает его как кормовой объект:

- Чтобы тарантул укусил человека, надо сильно постараться. Например, дразнить, засовывать пальцы в норку. А питается паук насекомыми, в том числе тараканами. Может нападать и на своих более мелких собратьев, и даже и на маленьких ящериц.

Белорусы боятся тарантулов, потому что вид пауков пока не привычный для нас, отмечает ученый. Не стоит опасаться насекомого, если даже он становится на задние лапки - при этом он сам боится, чувствует какую-то угрозу, поэтому своим видом хочет напугать противника.

Нет ничего странного и в том, что тарантулы идут к людям. Ведь в домах, подъездах, подвалах для них много корма: мухи, тараканы, сверчки, например.

В общем, если вы заметили тарантула в своем доме или во дворе, надо, во-первых, не бояться, но и не трогать паука руками. В доме тарантула можно загнать веником в банку и вынести на улицу. А во дворе найти нору и разрушить ее лопатой, чтобы паук ушел в другое место.

Для здорового человека укус тарантула болезненный, но не опасный - так же как от пчел, например. Держаться подальше от тарантулов следует лишь тем людям, которые склонны к аллергическим реакциям. Если таких людей кусает паук, может появится внезапная одышка, отечность лица, языка, сыпь - так же, как и при укусе летающих насекомых. В таких случаях надо сразу звонить в «скорую» и принять противоаллергенные средства.