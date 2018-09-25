К середине века в Бресте не будет зимы, а в Витебске начнут выращивать персики?

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-25T14:37:41+03:00

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То, что в Беларуси климат меняется все последние годы, и доказывать не надо - выращиванием арбузов сегодня уже никого не удивишь, хотя еще лет десять назад об этом вряд ли кто-то задумывался. И если в 1973 году синоптики делили карту страны на три агроклиматических области - северную, центральную и южную, то в период с 1989 по 2015 год северная область заметно уменьшилась, а на юге появилась новая, четвертая, которой раньше не было! Там самая короткая и теплая в Беларуси зима и наиболее продолжительный вегетационный период для растений.

Белорусские ученые ожидают, что в ближайшие десятилетия эти границы будут смещаться и дальше. По их версии, о чем рассказывается в недавно опубликованном докладе «Агроклиматическое зонирование Беларуси с учетом изменения климата», к 2030 году северная область исчезнет, центральная фактически распадется, а ее место займет бывшая южная. Соответственно, самая жаркая новая агроклиматическая область займет место южной, а на юге страны появятся еще более теплые территории. В результате этих смещений минчане окажутся примерно в таком климате, в котором сейчас живут жители Бреста.

К середине столетия, по мнению ученых, границы сместятся еще больше: в 2041 - 2060 годах от южной агроклиматической области останется лишь маленький «островок» на севере Беларуси. Теперь уже жители Витебска окажутся в таком климате, в котором сейчас живут брестчане, а у жителей столицы климат станет еще теплее.

Но самое удивительное открытие ждет жителей Бреста - они могут остаться без настоящей зимы из-за увеличения продолжительности теплого периода с суммой температур воздуха больше либо равной нулю.

- Продолжительность этого периода к 2041 - 2060 годам в среднем в Беларуси возрастет на 35 дней и будет колебаться от 280 до 310 дней, а на крайнем юго-западе в районе Бреста средняя продолжительность теплого периода составит 365 дней, то есть зимы не будет, - говорят климатологи.

Ученые отмечают, что с 1989 года в Беларуси начался самый продолжительный период потепления за все время инструментальных наблюдений на протяжении последних почти 130 лет:

- За период с 1989 по 2015 год среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 градуса превысила климатическую норму, принятую Всемирной метеорологической организацией. В 2015 году средняя годовая температура воздуха составила +8,5 градуса, что на 2,7 градуса выше климатической нормы и оказалась самой высокой за весь период инструментальных наблюдений начиная с 1881 года.

У изменения климата есть как положительные, так и отрицательные последствия для сельского хозяйства. Например, в южных областях ежегодно проводится посев сои, расширились посевы подсолнечника, овощного горошка, сахарной кукурузы, спаржевой фасоли, здесь получают урожай ранних теплолюбивых сортов картофеля и продолжают работы по созданию промышленных плантаций винограда. А еще расширяют площади для посевов бахчевых культур.

Правда, есть и минус: с потеплением климата появились новые вредители и болезни сельскохозяйственных культур.

Судя по этим четырем схемам, теплый климат наступает! В 1973 году (первая слева схема) в Беларуси было три агроклиматические области: северная, центральная, южная. В период с 1989 по 2015 год (вторая схема) на юге появилась четвертая область с самым теплым климатом. К 2030 году, по версии ученых, северная область исчезнет, новая, обозначенная оранжевым цветом, расширится, а на юге появится еще более теплая. А с 2041 по 2060 год

(четвертая схема) от бывшей южной зоны останется лишь маленький островок на севере...

КСТАТИ

Каким будет октябрь?

- Есть несколько народных примет, по которым можно определить погоду, - говорит этнолог Елена Довнар-Запольская. - Считается, что к празднику Воздвижения, 27 сентября, змеи, ящерицы и другие существа прячутся в норы, поскольку после этого дня ожидается приход холодов. Если животные к этому дню не спрятались, значит, будут еще теплые дни. А еще посмотрите на листья на деревьях в конце сентября - если они не торопятся опадать, то холода придут не так скоро. Кстати, первая неделя октября в Беларуси почти всегда бывает достаточно теплой - это время называют бабьим летом.

По словам этнолога, судя по тому, что урожай рябины в этом году средний, а желудей немного, сильных морозов этой зимой не будет.