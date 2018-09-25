«Никаких подвисших вопросов не осталось». Лукашенко принял верительную грамоту у посла РФ Бабича

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-25T14:33:39+03:00

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25 сентября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных государств. Он поприветствовал послов на гостеприимной белорусской земле, поздравил с началом нового этапа в дипломатической карьере и первым официальным рабочим днем в статусе руководителей миссий в Беларуси.

- Беларусь - европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу, - сказал президент, его слова приводит belta.by.

Одним из тех, кто вручил грамоту 25 сентября, был новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич. Напомним, президент России Владимир Путин 24 августа назначил Бабича послом РФ в Беларуси, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Бабич сменил Александра Сурикова, который возглавлял дипломатическую миссию в Минске на протяжении 12 лет.

Перед церемонией Бабич пообщался с журналистами и заявил, что после встречи Лукашенко и Путина в Сочи 21 сентября, никаких подвисших вопросов у Москвы и Минска не осталось.

- Никаких подвисших вопросов не осталось, все они имеют свое решение. Решения (президентов, - ред.) очень конструктивные и положительные. Когда президенты их озвучат, все поймут, что это так, а мы сделаем так, чтобы эти договоренности были реализованы, - отметил он, цитирует ТАСС. - Будет еще дополнительная встреча в Душанбе, где будут окончательно согласованы какие-то детали, и после этого будет объявлен официальный результат.

Новый посол рассказал и о своих задачах.

- Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз, - сказал Михаил Бабич. - Сейчас стоят новые вызовы перед миром, перед экономикой наших государств и есть новые задачи, связанные с этим. Поэтому произошла плановая ротация. Ту работу, которая была проведена раньше, мы оцениваем положительно. Но, естественно, необходимы новации, динамика с учетом тех решений, которые приняты в том числе и в Сочи.

Александр Лукашенко рассчитывает, что новый посол России в Беларуси Михаил Бабич сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах.

- Рассчитываю, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Убежден, что у вас, Михаил Викторович, имеются для этого необходимые возможности и, как мне президент (РФ, - ред.) сказал, широчайшие полномочия. Пожалуй, излишне говорить о том, какое значение для Беларуси имеет Россия, это стратегический союзник, - сказал Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС. - У нас немало очевидных достижений и в сфере равенства граждан, и экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене.