Глава и вдохновитель БАТЭ Анатолий Капский ушел непобежденным

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-25T10:27:33+03:00

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Анатолий Капский в 1996 году возглавил возрожденный футбольный клуб БАТЭ (ранее это была заводская команда, которая в 1970-х годах выигрывала чемпионат БССР, а в 1984-м была расформирована). Все эти годы он руководил всеми процессами в борисовском клубе. За два года с момента возрождения «желто-синие» прошли путь из Второй лиги в Высшую, где в дебютный сезон выиграли серебряные медали, а на следующий х золотые. Шаг за шагом команда росла ментально и материально, идя к мировой известности.

Капский привил в клубе принцип семейственности: он безгранично доверял тренерам (хотя сам был первым критиком), за 22 года его правления сменилось всего шесть тренеров (во многом он сыграл в роль в становлении таких тренеров, как Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович). Причем первая отставка случилась в этом году, ранее расставания проходили безболезненно и новым главным тренером становился ассистент ушедшего специалиста.

Для Капского идеально подходит определение «пассионарий». Его кипучая натура не позволяла остаться равнодушным в любой ситуации, он устраивал разносы в раздевалке БАТЭ (разговоры на повышенных тонах были обычным делом, спустя время он отходил и объяснял, что так болеет за дело), спорил с соперниками, футбольными рефери, эмоционально высказывался на заседаниях федерации футбола. Всякий раз с эмоциями рядом шли мудрые мысли и конструктивные предложения.

Вместе с БАТЭ он двигал вперед белорусский футбол. В 2008 году клуб совершил, казалось бы, невозможное: вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Это сравнивали с полетом в космос. Болельщики вспоминают: до этого смотрели еврокубки по телевизору, и вдруг к нам стали приезжать гранды. Потом были знаковая ничья с «Ювентусом», эпохальная победа над «Баварией», невыход в групповую стадию еврокубков стал восприниматься как неудача. Вместе с выходом молодежной сборной на Олимпиаду-2012 это, пожалуй, главные достижения нашего футбола за суверенный период.

Благодаря игровой практике, на международной арене игроки БАТЭ быстро набирались опыта и составляли костяк национальной сборной. В 1990-х годах Капский способствовал реконструкции стадиона «Городской», во многом благодаря его стараниям начали строить и в 2014-м открыли «Борисов-Арену».

Капский успевал везде: в футболе, на заводе БАТЭ (в 2001 - 2005 гг. - заместитель директора, с июня 2005 г. - генеральный директор), в семье (у него остались жена и четверо детей). За вереницей событий часто забывалось, что довелось пройти руководителю: сразу после рождения перенес пневмонию, в возрасте пяти лет раздробил тазобедренную кость, упав с прицепа, после чего два года пролежал на вытяжке. В 20 лет узнал, что болен раком: первый курс химиотерапии прошел в 1987-м, в 1999-м был рецидив - потребовалось восемь курсов… В 2013 году Анатолий Анатольевич три дня провел в коме после операции на сердце. Оклемавшись, тут же начинал шутить и говорить о футболе. Казалось, так будет всегда, но болезнь в этот раз не отпустила… 22 сентября в 11.00 его сердце перестало биться.

При Капском БАТЭ 14 раз становился чемпионом Беларуси (с 2006 года - 12 раз подряд), три раза выигрывал Кубок страны, семь раз - Суперкубок, пять раз играл в групповой стадии Лиги чемпионов, четыре раза - Лиги Европы, причем дважды доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

Капский ушел непобежденным на футбольном поле.

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