2018-09-25T22:17:10+03:00
Общество

Мифические Бонстики остаются еще на две недели

По просьбам белорусских детей акция с Бонстиками продлена на две недели - мифическую коллекцию можно собрать до 7 октября
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Пятые Бонстики прибыли на Землю с планеты Бонитрон, чтобы познакомить детей с героями мифов и легенд Беларуси. А еще - чтобы выполнить космические задания и разгадать тайны и загадки нашей страны. Пока поклонники собирают мифическую коллекцию из 24 героев, главные действующие лица колесят по Беларуси и открывают область за областью, узнавая и познавая колорит, богатство и самобытность Синеокой.

Все приключения Бонстиков во время их путешествия по белорусским достопримечательностям можно увидеть в детском реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси», который выходит каждую субботу в 9.30 на телеканале ОНТ, а также на YouTube-канале «Евроопт Кидс». Кстати, именно по причине того, что Бонстики не успели выполнить все задания и проехать по всем областям, акция продлевается. Если героям удастся справиться с квестом, они смогут навсегда остаться в Беларуси, а также в тех мифах и легендах, откуда они родом. Финал реалити-шоу состоится 6 октября.

А для отдельного альбома можно сделать фотографии с Бонстиками. Особенно когда они в хорошем настроении!

А для отдельного альбома можно сделать фотографии с Бонстиками. Особенно когда они в хорошем настроении!

Продление акции - не единственная хорошая новость для поклонников Бонстиков. Так, на две бонусные недели акции в магазинах «Евроопт», «Бруснiчка», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» установлены специальные цены на альбомы для коллекционирования, а также на «живую» книгу - «Герои мифов и легенд Беларуси».

Кроме того, в продаже появились новые товары от Бонстиков: модная одежда, а также специальная призма для просмотра 3D-историй с Бонстиками.

Продлевается и выход увлекательных и полезных выпусков новостей «Бонстик News». Совместно с командой профессионалов Бонстики создают интересные сюжеты, делятся актуальными новостями и лайфхаками, а также показывают закулисье своего реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси». Следить за этими новостями можно на YouTube-канале Бонстиков, а также по вторникам и четвергам в утреннем эфире программы «Добрай ранiцы, Беларусь» на телеканале «Беларусь 1».

У Бонстиков-5 даже Злыдень - существо обаятельное и дружелюбное.

У Бонстиков-5 даже Злыдень - существо обаятельное и дружелюбное.

Собрать всю коллекцию и получить игрушку-липучку в подарок можно за каждые 15 рублей в чеке (без учета алкоголя и табака) при покупках в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Как и прежде, дополнительные Бонстики будут выдаваться за покупку бон-товаров.

Вся новая информация о Бонстиках появляется в официальных сообществах Бонстиков в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

ООО «ЕВРОТОРГ». УНП 101168731.

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