«Излечить болезни, которые приводят к инсульту, на фоне лишнего веса почти невозможно»

СЕГОДНЯ 21:40 2018-09-25T21:40:46+03:00

Можно ли предотвратить инсульт, если ты в группе риска и как жить дальше, если избежать его не удалось

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У многих людей, перенесших инсульт, жизнь меняется кардинально: они заново учатся ходить, говорить, держать в руках ложку и узнавать тех, с кем прожили всю жизнь. Кого-то эта болезнь навсегда приковывает к кровати, а кто-то, отделавшись легким испугом, продолжают вести активную жизнь. Как пережить инсульт с минимальными последствиями? Можно ли его избежать, даже если ты в группе риска? Разобраться в этом нам помогла Елена Медвецкая, врач-невролог 1-й категории медицинского центра «Эксана»

Как распознать инсульт?

- Инсульт не возникает в здоровом организме. Атеросклероз, различные нарушения сердечного ритма, гипертония, сахарный диабет - основные причины, на фоне которых развивается инсульт, - рассказала Елена Медвецкая. - Первые признаки инсульта могут быть разные. В одном случае это сильная головная боль, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, головокружением, значительным повышением артериального давления, судорожным приступом с нарушением сознания. В другом - онемение лица или какой-то части тела, нарушение движения конечностей, двоение в глазах и нарушение речи. Эти симптомы могут проявиться по отдельности или все вместе, но в любом случае это повод немедленно вызвать врача.

Когда вызывать «скорую»?

Первые 2 - 4 часа - это оптимальный промежуток, через который должно быть начато специальное медикаментозное лечение. В том числе и тромболитическая терапия. Это прогрессивный метод лечения, когда в вену пациенту вводится лекарственное средство, растворяющее тромб, который закупорил один из сосудов головного мозга, из-за чего и нарушилось кровообращение в определенном участке головного мозга. Но это лечение должно быть проведено в первые три часа.

- Чем можно помочь человеку, пока едет «скорая»?

- Уложить его, измерить артериальное давление, убрать все стесняющие предметы на теле и шее. Если есть дома глицин (громецин) - дать несколько таблеток под язык. Подготовить все медицинские документы, которые есть на данный момент, чтобы врачам было проще ориентироваться в состоянием здоровья пациента. Никаких препаратов, снижающих давление, давать не нужно! Делать массаж, растирания немеющих конечностей тоже нет смысла. Проблема не в руке или ноге, а в голове.

В чем смысл лечения инсульта?

При инсульте поражаются разные участки мозга, отвечающие за различные функции. Важно остановить этот очаг поражения, не дать ему расшириться и распространиться на другие участки. Кроме того, медикаментозная терапия направлена на то, чтобы функции погибших клеток головного мозга (а мозговая ткань гибнет в первые 5 - 7 минут) взяли на себя окружающие живые клетки.

Может ли он повториться?

Риск повторного инсульта очень высок в первые 30 дней. Сохраняется он и впоследствии. Чтобы инсульт не повторился, надо строго соблюдать все предписания врача: принимать назначенные препараты (для профилактики тромбообразования, сердечные и для нормализации артериального давления), периодически сдавать анализ крови, держать под контролем состояние сердца.

Когда организм восстановится после инсульта?

Основные восстановительные процессы продолжаются в среднем до года (самый активный их период - первые 6 месяцев), но могут продлиться и до трех лет. Результат зависит в первую очередь от того, когда начато лечение, а также от компенсации сопутствующих заболеваний.

Если через год утраченные функции не восстановились - это не повод опустить руки и лежать. Во-первых, это может привести к повторному инсульту. Во-вторых, восстановление после инсульта - процесс длительный, требующий упорства и терпения.

БУДЬ В КУРСЕ!

Инсульт поражает и головной, и спинной мозг

Инсульт - это острое нарушение мозгового или спинального кровообращения с повреждением спинного мозга и расстройством его функций. Но чаще всего все-таки встречается нарушение кровообращения головного мозга. Если из-за сбоя в питании головного мозга вследствие закупорки сосудов погибает его участок - это ишемический инсульт. Если разрывается сосуд и возникает кровоизлияние в мозг - это инсульт геморрагический, или внутримозговое кровоизлияние. Суть у них одна - кровообращение нарушается внезапно, развивается стремительно и приводит к повреждению (и отмиранию) участков тканей головного мозга со всеми вытекающими последствиями.

Сегодня, по словам Елены Медвецкой, нет такого понятия, как микроинсульт. Есть транзиторная ишемическая атака - преходящее нарушение кровообращения, когда симптомы отстраиваются в течение суток. Но при этом есть риск развития повторного, более тяжелого нарушения мозгового кровообращения, поэтому необходимо наблюдение врача.

Кстати, инсульт бывает и у людей с пониженным давлением. Этому могут поспособствовать различные заболевания сердца и аутоиммунные заболевания.

ВАЖНО!

Держим под контролем холестерин, сахар и давление

- На 50% здоровье зависит от образа жизни, - говорит врач. - 20% - это наследственность, еще 20% - питание и 10% - уровень медицины.

Итак, что можно сделать для профилактики инсульта:

- отказаться от курения, злоупотребления спиртным, сладким и соленым;

- больше двигаться, в день проходить не менее 5 километров;

- избавляться от лишнего веса, потому что это основа, за которую цепляется и атеросклероз, и гипертония, и сахарный диабет. Излечить эти болезни на фоне лишнего веса практически невозможно;

- принимать для поддержания здоровья сосудов витамины, активные добавки и другие средства;

- если врач назначил препараты, которые улучшают питание головного мозга, микроциркуляцию, состояние сосудов, - принимать обязательно, но при этом избавляться от нездоровых привычек, которые могут свести все старания к нулю;

- избавляться от стрессов;

- регулярно измерять артериальное давление и хотя бы раз в год сдавать анализы крови на уровень глюкозы (чтобы исключить сахарный диабет) и холестерина (чтобы предотвратить атеросклероз);

- женщинам - быть осторожными с оральными контрацептивами, которые повышают риск возникновения инсульта. И если у вас есть проблемы с сосудами, наследственная предрасположенность к инсульту, то врач, который хочет вам назначить такие препараты, обязательно должен знать об этом.