Дарья Домрачева сменила биатлон на каратэ

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-25T12:18:00+03:00

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Дарья Домрачева приняла участие в мероприятие проекта «Bright Team» дирекции II Европейских игр.

В зале кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки БГУФК биатлонистка и «Звездный посол II Европейских игр 2019 года» вместе с известными артистами эстрады (Тео, Артемис Ахпаш, Анжелика Пушнова, Татьяна Рудаковская и другие) занималась каратэ. Тренировку провел мастер боевых искусств, обладатель 2 дана, семикратный чемпион Беларуси Андрей Гриневич.

– Мне очень понравилось попробовать для себя новый вид спорта, - сказала Дарья Домрачева. - Нам очень повезло с преподавателем. Для себя я очень многое открыла на сегодняшнем занятии. Думаю, что биатлонистам будут полезны какие-то из предложенных сегодня упражнений для концентрации внимания, для развития реакции. Лично мне они также пригодятся в качестве разминки перед своими основными тренировками.

Дарья отметила, что каратэ развивает не только физически, но и укрепляет дух, внутренний стержень.

Дарья Домрачева: «Биатлонистам будут полезны какие-то из предложенных сегодня упражнений для концентрации внимания, для развития реакции» Фото: minsk2019.by

Дружеская встреча «Bright Karate Training» продолжила цикл мероприятий проекта «Bright Team» фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Одной из его главных целей является популяризации видов спорта, включенных в программу предстоящего мультиспортивного форума. Проект стартовал 1 августа товарищеским турниром по пляжному футболу «Bright Beach Soccer». Далее состоялась звездная тренировка по дзюдо под руководством чемпионки Европы Марины Слуцкой, дружеская встреча по баскетболу 3х3 «Bright 3x3 Basketball». Команда Дирекции также поучаствовала в заездах на 12-местных китайских лодках-байдарках (Драгонбот) на «Звездной регате» во время физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к очередной годовщине со дня основания белорусской столицы, и в Минском полумарафоне-2018. Недавно участники «Bright Team» познакомились с видом спорта, который входит в культурную программу II Европейских игр – петанком. Проект предполагает дальнейшее проведение дружеских встреч.