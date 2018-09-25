2018-10-02T00:04:04+03:00
Звезды
КП Беларусь

Оперная певица Оксана Волкова: "Это на сцене я солистка, а дома - на подпевках"

Белорусская певица с мировым именем откровенно рассказала «Комсомолке», как пробивалась на сцены Метрополитен-опера в Нью-Йорке и театра «Колон» в Буэнос-Айресе, в чем может отказать молодым певцам и как контролирует детей по интернету
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Имя Оксаны Волковой все чаще называют в связке с крупнейшими сценами в США, России, Швейцарии, Германии. Фото: Кристина КАЛИНИНАИмя Оксаны Волковой все чаще называют в связке с крупнейшими сценами в США, России, Швейцарии, Германии. Фото: Кристина КАЛИНИНА
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«ТОЛЬКО НАШИ ФОНИАТРЫ МОГУТ ВЫКОВАТЬ НОВЫЕ СВЯЗКИ»

- Оксана, лето у вас выдалось насыщенным - сразу два контракта и две премьеры в Москве и Зальцбурге. Возвращение в Минск после этого марафона – это отдых или передышка перед новым стартом?

- Я уже третий год живу мечтой об отпуске. Запланировали отдохнуть в сентябре, но, как обычно, с огромным рвением взялись за новый учебный год. Театр, школа, кружки, постройка дома, дизайн и прочие прекрасные заботы. Но, приняв горизонтальное положение после рабочего дня, закрыв глаза, представляю себя на Мальдивах, и думаю, что мое место сейчас именно там.

- Ваше имя все чаще называют в связке с крупнейшими сценами в США, России, Швейцарии, Германии. Уже привыкли жить в Минске наездами?

- Наездами я в других странах и городах, а в Минске - дома. Очень радуюсь, возвращаясь домой после плодотворной работы. И не менее счастлива, когда получаю письмо с очередным предложением. Это моя жизнь, и она мне очень нравится. Конечно, разлука с семьей - непростое испытание, но мы уже наладили процесс общения и воспитания на расстоянии. Другое дело, что длительное пребывание в любой стране постепенно начинает угнетать и очень хочется в свой теплый и уютный мир. Когда я возвращаюсь, вся моя энергия и любовь для семьи. Дома я могу решить любые проблемы со здоровьем в течении двух-трех дней. Ведь нужно быть всегда в блестящей форме. И только наши врачи-фониатры могут выковать за это время новые связки.

Оксана Волкова говорит: когда выходишь даже на самую знаменитую сцену, неуверенность в себе лучше оставить дома. Фото: Кристина КАЛИНИНА

Оксана Волкова говорит: когда выходишь даже на самую знаменитую сцену, неуверенность в себе лучше оставить дома. Фото: Кристина КАЛИНИНА

- А за границей как-то ощущаете к себе особое отношение из-за того, какую страну вы представляете?

- Когда ты выходишь в какой-то роли или спектакле, то никому не интересно, из какой ты страны. В этом смысле я не поддерживаю мнение некоторых коллег, мол, мы из Беларуси, и поэтому нам где-то отказали. Ерунда! У меня никогда не спросили, откуда я, приглашая на роль в спектакле. Всех волнует только твои профессиональные качества.

Но! Когда случается триумф и успешное выступление, конечно, многие начинают интересоваться, кто ты, откуда. И тогда звучит не только твое имя, но и страна.

Я очень рада, что в последние годы Беларусь заявила о себе в оперном мире очень громко. Надежда Кучер выиграла конкурс « Певец мира» в Кардифе, Павел Петров победил на престижнейшем конкурсе « Опералия» Пласидо Доминго, огромное количество наград привезли Илья Сильчуков и Юрий Городецкий. Мировые звезды Екатерина Семенчук, Владислав Сулимский, Алексей Тановицкий, Владимир Мороз - все наши ребята.

В 2015-м на сцене лондонского Ковент Гарден Оксана пела в «Евгении Онегине» вместе с Дмитрием Хворостовским. Фото: ROH / Bill Cooper

В 2015-м на сцене лондонского Ковент Гарден Оксана пела в «Евгении Онегине» вместе с Дмитрием Хворостовским. Фото: ROH / Bill Cooper

- После шикарных мировых сцен минская для вас в чем-то поменялась?

- Нисколько. Дома выступать всегда более ответственно. Меня знают и любят, я чувствую эту энергию. Поэтому разочаровывать не хочется. Иногда встречаю мнение: «Если бы я пел там и там, то сделал бы эту работу идеально, ну, а здесь, когда гонорар не такой, как мне видится в мечтах, напрягаться не стану». Я в это не верю – человек либо профессионален, либо нет. Все. К тому же, наш театр с очень хорошим техническим оснащением и творческим потенциалом. Оркестр, хор, солисты - все на высоком уровне.

Конечно, очень люблю выступать в европейских театрах, построенных старыми мастерами. Петь в них легко, акустика блестящая, да и сами театры, как правило, небольшие. Американские же площадки огромные – там всегда страшно: хватит ли голоса, полетит ли звук, перекроет ли оркестр. Скажем, в том же Метрополитен опера около 4000 мест. А когда впервые пела в Большом театре России на исторической сцене, я себя не слышала совсем, голос улетал и не возвращался, как в чистом поле. Была уверена, что провалила прослушивание. Но, оказалось, мои ощущения меня обманули, и мне предложили контракт.

Любимый образ Волковой – Кармен, которую она воплощала в самых разных постановках. На снимке – спектакль в родном Большом театре Беларуси, а в роли Хозе - Алексей Микутель. Фото: Дмитрий РУДЕНКО

Любимый образ Волковой – Кармен, которую она воплощала в самых разных постановках. На снимке – спектакль в родном Большом театре Беларуси, а в роли Хозе - Алексей Микутель. Фото: Дмитрий РУДЕНКО

«ОБОЖАЮ КАРМЕН В СОВРЕМЕННЫХ ПОСТАНОВКАХ»

- Работа на ведущих мировых сценах стала новой восходящей в вашей успешной карьере. А вы ощущали себя на тот момент морально и профессионально готовой к переходу на эту ступеньку?

- Я не верю в счастливые случайности и лотерею. Мы доказываем свою состоятельность каждый день. И это стоит нервов и больших усилий. Очень трудно все время соответствовать самому себе. Несколько дней не позанимался - начинай все сначала. Лег спать здоровый, проснулся больной, а спектакли отменять не хочется. Выручает вокальная школа и мастерство, которое шлифуешь каждый день. В позапрошлом году выпила подряд четыре курса антибиотиков, потому что была огромная нагрузка. А подводить никого не хотелось. В результате практически убила иммунитет, который пришлось восстанавливать достаточно долго.

Для меня огромной удачей стало участие в Молодежной программе Большого театра России. Конкурс был огромным, но и результат фантастический практически для всех его победителей. Дмитрий Вдовин, педагог высочайшего уровня, знает, что нужно для успешной оперной карьеры. И, конечно, перед новой партией всегда переживаешь, что недостаточно готов, а вдруг не получится? Но как только делаешь шаг на сцену, все остается за кадром. Неуверенность в себе лучше оставить дома.

- То есть о продюсере, импресарио в наших условиях речи не идет?

- Наша профессия – это, в первую очередь, «сотвори себя сам». В мир интернета и открытых границ стало намного проще быть в курсе всего, что происходит в мире. Никто не мешает развиваться, учиться, ездить на конкурсы и мастер-классы, прослушиваться в артистических агентствах и театрах. Конечно, конкуренция сейчас огромная, нужно доказывать, что ты лучший. А уже когда уровень высокий, тогда подключаются менеджеры и агенты, которые очень рады представлять достойного исполнителя. Часто слышу, что вот, никто не помогает, сложно пробиться. И тогда рассказываю свою историю. Мама - учитель математики, папа - военный пенсионер услышали, что я собираюсь поступать в Академию музыки, и только улыбнулись - посоветовали выбрать нормальную профессию про запас. И очень удивились, когда я сначала поступила на бюджет, потом выиграла несколько конкурсов и была приглашена в театр. Конечно, мне помогали педагоги и профессионалы, и я сейчас помогаю молодым, когда меня просят послушать и позаниматься, дать совет. Но отказываю тем, кто не хочет открыть интернет и узнать информацию в открытом доступе. Карьера - это не только талант, это - характер!

Оксана говорит о своем супруге Василии: "У нас стаж общения – 20 лет, мы встретились студентами и многому друг друга учили". Фото: Слава ПОТАЛАХ

Оксана говорит о своем супруге Василии: "У нас стаж общения – 20 лет, мы встретились студентами и многому друг друга учили". Фото: Слава ПОТАЛАХ

- А вы по натуре романтик или трудяга?

- Я прагматик и лентяга. А еще оптимист и авантюрист. Просто я страшно люблю свою профессию. Думаю, что все должно происходить легко, без особых потуг и мучительных поисков и в удовольствие. Я признаю, что делаю в своей профессии далеко не все, что могла бы. Сознательно выбираю такое поведение, оставляя пространство для себя. Ведь кроме пения у меня есть то, что приносит удовольствие – семья, жизнь вне театра. А оперная звезда класса «А» - это адский труд. У меня нет морального и физического ресурса на подобное самоотречение хотя бы из-за ответственности перед семьей. Я знакома с большим количеством звезд, их жизнь - это постоянные перелеты, кропотливая ежедневная работа над голосом, языками, стилем. А еще нужно давать большое количество интервью, презентовать себя в медиа-пространстве, заниматься продвижением дисков...

- Долгие годы с вами образ Кармен. Какие взаимоотношения сложились с этой ролью? Кармен – ваш темперамент?

- Все мои героини на сцене - очень темпераментные женщины. Кармен это образ собирательный. Чем больше красок есть у актрисы, тем лучше. Кармен стала символом магической любви, забыть которую невозможно. Я очень люблю современные постановки этой оперы. История Кармен актуальна именно сегодня и сейчас. В Риге, например, Кармен такая бандитка в косухе и татуировках, с соответствующей пластикой и поведением. В Зальцбурге моя Кармен в белом парике выезжала на белом мерседесе. Капризной примадонной с собачкой увидел ее режиссер для спектакля в Индианаполисе. Очень темпераментная и сексуальная героиня была в спектакле Дэвида Паунтни в Большом театре России. И всегда, в любой трактовке, Кармен остается притягательной, сильной, желанной и свободной до конца. Огромное счастье петь такую героиню и немножечко быть ею эти три часа на сцене.

Оксана Волкова так говорит о любимом образе Кармен: "В любой трактовке Кармен остается притягательной, сильной, желанной и свободной до конца". На снимке Оксана в роли Кармен в Пекинской опере. Фото: Личный архив

Оксана Волкова так говорит о любимом образе Кармен: "В любой трактовке Кармен остается притягательной, сильной, желанной и свободной до конца". На снимке Оксана в роли Кармен в Пекинской опере. Фото: Личный архив

- А найти ключик к режиссеру вам всегда удается?

- Мне очень нравится, когда режиссер любит своих актеров и имеет свою идею. Тогда постановка спектакля идет быстро и с удовольствием. Но иногда режиссеры сами не понимают, чего хотят, и придумывают на ходу месяцами, меняя собственные пожелания миллион раз. Хотя, и этим нас не испугаешь. Я человек гибкий и доброжелательный. И, как правило, мне идут навстречу, если о чем-то прошу или предлагаю. В одном спектакле во время моей арии выходили две статистки, садились ровно передо мной и начинали мести щетками рассыпанный по полу рис. Это было так громко, что я, находясь сзади, не слышала оркестр. А еще они шевелились и всячески меня перекрывали. Я умолила режиссера их убрать, хотя потом, когда работал другой состав, их вернули на место.

На постановке «Пиковая дама» в Зальцбурге режиссер требовал, чтобы все солисты репетировали в костюмах. А это рубашки, жилеты, пиджаки, шапки и шубы! И все это в +35! Пять недель репетиций прошли в лютой зависти к артистам хора, которые репетировали в шортиках и маечках, обмахиваясь веерами. Ну, ничего, все выжили и остались очень довольными результатом.

«ГЛАВНОЕ В РАЙДЕРЕ - ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНЯКОВ»

- Оперные артисты в глазах широкой публики выглядят довольно отстраненными, возвышенными...

- Наверное, пора эти штампы разрушить. В ХХІ веке оперные исполнители ничуть не уступают поп-исполнителям по известности и любви публики. Кто не знает Анну Нетребко и Дмитрия Хворостовского, Ионаса Кауфмана и Роберто Аланью? И выглядят не хуже голливудских актеров. Они задали всему миру очень высокий стандарт, к которому стремятся все молодые исполнители.

Сейчас практически все оперные певцы ведут соцсети. С нами легко поговорить и сфотографироваться после спектакля. В аргентинском театре «Колон», например, однажды вся публика переместилась к служебному входу, и я часа полтора после спектакля провела со зрителями.

Певица называет свою семью теплым и уютным миром, куда поскорее хочется вернуться после гастролей (на фото - с дочерью Ренатой, мужем Василием и сыном Арсеном). Фото: Слава ПОТАЛАХ

Певица называет свою семью теплым и уютным миром, куда поскорее хочется вернуться после гастролей (на фото - с дочерью Ренатой, мужем Василием и сыном Арсеном). Фото: Слава ПОТАЛАХ

- А что интересного в райдере мировой оперной звезды?

- Театры обеспечивают всем необходимым для исполнения роли: костюмами, гримом, париками. Снимаю квартиру обычно сама, стараюсь жить рядом с театром, потому что могу в метро остановочку проехать, а выйти в другом городе. На Зальцбургском фестивале этим летом я ездила на велосипеде «Аист», который привезла с собой из Минска. И собирала комплименты, какой у меня прекрасный современный велосипед. Для меня главное, чтобы не было холодов и сквозняков.

- Давайте о личном. Недавно в сети вы выложили фото красавицы дочки Ренаты. Каково это - быть мамой почти взрослой дочери?

- Здорово! Я так горжусь, мне нравится с ней повсюду ходить и ею хвастаться. Она уже выше меня ростом, писаная красавица и умница, всегда получаю кучу комплиментов по ее поводу.

- Вы успели захватить все важные события детства дочери и сына?

- Конечно. Несмотря на такой напряженный график, я всегда в курсе всего. Мои дети мне доверяют и делятся всем. Памятник при жизни надо поставить изобретателям Viber и WhatsApp! Во время каникул Рената и Арсен ездят со мной, знают спектакли и с удовольствием знакомятся с разным странами. Я в курсе того, что происходит в школе, личных вопросов. И как только есть возможность, мы едем вместе. Я могу показать детям мир, а это, считаю, очень ценно.

У Ренаты, кстати, прекрасный голос. Несколько лет назад она очень хотела стать певицей. Перед глазами стоял образ девушки в шикарном платье, которая красиво поет, а ей все аплодируют. Но потом она год позанималась пением и поняла: это непростая жизнь. А сын, только я запевала колыбельную, говорил: «Мама, пожалуйста, не пой». С детства Арсен не высказывал желания петь, хотя способности у него есть. Правда, только я выложила записи с его исполнением в соцсеть, как он мне заявил: больше никогда так не делай, иначе я рта не раскрою!

- Когда вам вручали Национальную театральную премию, запомнил, сколько теплых слов вы сказали о супруге, который вас поддерживает во всех начинаниях. А как выстраивали баланс в семье, удобный и вам, и мужу?

- У нас стаж общения – 20 лет, мы встретились студентами и многому друг друга учили. Именно Василий всегда двигал меня вперед и заставлял делать больше, чем я хотела. Пока, в один прекрасный момент, ученик не превзошел учителя, и полетел, как скорый поезд. Но мой муж - лидер, и знает, как его останавливать. А баланс периодически нарушается, как у любой темпераментной пары – сегодня тарелки летят, а завтра романтика. Потому вместе жить нам весело и интересно. Главное, что мы друг друга уважаем и даем свободу к развитию. Я горжусь мужем, который с музыкальным образованием ушел в противоположный бизнес. Он коммерческий директор в девелоперской компании, которую создал с нуля. Он и дома директор, а я так, на подпевках.

На Зальцбургском фестивале Оксана была с дочерью Ренатой. Певица говорит, что быть мамой почти взрослой дочери – это здорово! Фото: Личный архив

На Зальцбургском фестивале Оксана была с дочерью Ренатой. Певица говорит, что быть мамой почти взрослой дочери – это здорово! Фото: Личный архив

- У вас есть место силы?

- Конечно. Но поскольку муж организовал детям множество кружков, в том числе в субботу, то в дом моих друзей в замечательном поселке Роскошь на озере Швахшты я пока никак не вырвусь. А там все, что я люблю: нарочанский лес, возле дома бегают косули и зайцы, общение, друзья, камин, баня. Мне повезло пару лет назад: провела там пять дней, а поскольку приехала без машины, меня в прямом смысле не могли выцарапать оттуда! Такие моменты – когда можно не краситься, в простой одежде гулять, набираться энергии от природы – я очень ценю.

Фото предоставлены героиней интервью

ДОСЬЕ «КП»

Оксана ВОЛКОВА родилась в Минске. Выпускника нашей Академии музыки по классу вокала у знаменитой певицы Лидии Галушкиной. Обладательница великолепного меццо-сопрано. Заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат национальных наград, среди которых Госпремия и Национальная театральная премия («Лучшая женская роль в спектакле оперы» за партию Кармен). Выступает по ангажементу на ведущих мировых сценах – нью-йоркская Метрополитен Опера, Королевская опера Ковент Гарден (Лондон), театр «Колон» в Буэнос-Айресе (Аргентина), национальные оперы в Китае, Израиле, Латвии и Эстонии.

КСТАТИ

Оксана Волкова в Минске будет три месяца с краткими поездками в Уфу на Шаляпинский фестиваль и в московский Большой театр (и там, и там она споет партию Кармен), и в Дублин на премьеру «Песен и плясок смерти». Так что не упустите шанс увидеть и услышать приму на сцене Большого театра в Минске!

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