2018-09-25T13:01:13+03:00
Звезды

Телеведущая и певица Нина Богданова стала мамой в третий раз!

Третий сын Нины родился 24 сентября. Вес – 3780 г, рост - 56 см [фото]
Эвика ОТТО
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Третий сын Нины родился 24 сентября. Вес – 3780 г, рост - 56 см. Фото: Инстаграм, Григорий ЗАВАДСКИЙ.Третий сын Нины родился 24 сентября. Вес – 3780 г, рост - 56 см. Фото: Инстаграм, Григорий ЗАВАДСКИЙ.
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- У нас с супругом были партнерские роды. Все прошло оперативно и на позитиве. Муж сам захотел присутствовать во время родов, в обморок не упал. Наоборот, в восторге! Для меня это третий ребенок, а для него первенец, - рассказывает «Комсомолке» Нина. - Когда мне сообщили, что под сердцем у меня мальчик, заплакала от счастья и гордости! Конечно, родным хотелось девочку, но я-то с детства мечтала быть космонавтом, чтобы был мир во всем мире и быть мамой троих сыновей. Одно желание сбылось!

У Нины и ее супруга Сергея были партнерские роды. Папа сам захотел участвовать в процессе. Фото: Инстаграм, Григорий ЗАВАДСКИЙ

У Нины и ее супруга Сергея были партнерские роды. Папа сам захотел участвовать в процессе. Фото: Инстаграм, Григорий ЗАВАДСКИЙ

Телеведущая чувствует себя хорошо, малыш тоже. Правда, ребенок родился достаточно рослым, так что одежда для новорожденных оказалась ему мала. Пришлось завернуть кроху в больничное одеяло, пока папа не привез наряд большего размера.

Напомним, что Нина Богданова вышла замуж в третий раз 14 февраля. Новым избранником стал Сергей Севастьянов (кстати, Нина взяла фамилию мужа), который сменил приборостроение на ивент-индустрию. От второго брака Нина воспитывает двух сыновей - Стефана и Германа.

Вся семья Нины в сборе. Третий сын пока еще в животе у мамы. Фото: Инстаграм.

Вся семья Нины в сборе. Третий сын пока еще в животе у мамы. Фото: Инстаграм.

«Комсомолка» поздравляет семью с пополнением!

Третий сын телеведущей настоящий богатырь! Правда, над именем малыша родители пока еще думают. Фото: Инстаграм

Третий сын телеведущей настоящий богатырь! Правда, над именем малыша родители пока еще думают. Фото: Инстаграм

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