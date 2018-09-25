Телеведущая и певица Нина Богданова стала мамой в третий раз!

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-25T13:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

- У нас с супругом были партнерские роды. Все прошло оперативно и на позитиве. Муж сам захотел присутствовать во время родов, в обморок не упал. Наоборот, в восторге! Для меня это третий ребенок, а для него первенец, - рассказывает «Комсомолке» Нина. - Когда мне сообщили, что под сердцем у меня мальчик, заплакала от счастья и гордости! Конечно, родным хотелось девочку, но я-то с детства мечтала быть космонавтом, чтобы был мир во всем мире и быть мамой троих сыновей. Одно желание сбылось!

У Нины и ее супруга Сергея были партнерские роды. Папа сам захотел участвовать в процессе. Фото: Инстаграм, Григорий ЗАВАДСКИЙ

Телеведущая чувствует себя хорошо, малыш тоже. Правда, ребенок родился достаточно рослым, так что одежда для новорожденных оказалась ему мала. Пришлось завернуть кроху в больничное одеяло, пока папа не привез наряд большего размера.

Напомним, что Нина Богданова вышла замуж в третий раз 14 февраля. Новым избранником стал Сергей Севастьянов (кстати, Нина взяла фамилию мужа), который сменил приборостроение на ивент-индустрию. От второго брака Нина воспитывает двух сыновей - Стефана и Германа.

Вся семья Нины в сборе. Третий сын пока еще в животе у мамы. Фото: Инстаграм.

«Комсомолка» поздравляет семью с пополнением!