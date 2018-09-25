В «Раскиданном гнезде» мог сыграть Харатьян, а любимый актер Тарковского исполнил свою последнюю роль

Сегодня мы полистали страницы с черно-белыми фото актеров, претендовавших на главные роли в фильме «Раскиданное гнездо» по пьесе Янки Купалы.

Поставил картину режиссер Борис Луценко. К тому времени у него уже был опыт работы с классической белорусской пьесой на сцене Купаловского театра. В постановке Бориса Ивановича, которая не сходила с подмостков 10 лет, играли корифеи труппы: Стефания Станюта, Леонид Рахленко, Павел Кормунин, а рядом с ними - знаменитые Геннадий Гарбук, Валентин Белохвостик, Александр Подобед.

Борис Луценко экранизировал пьесу Купалы к 100-летию поэта. Фото: Юрий ИВАНОВ

Экранизировалась же хрестоматийная пьеса Купалы к его 100-летию. Это история о том, как семью Зябликов выгоняют из обжитого жилища на арендованной земле. У каждого героя своя правда, и он выбирает свой путь в этих обстоятельствах - от полной покорности или принесения себя в жертву до сражения и революционной борьбы. Эти крайности мировоззрения, на которых делал акцент режиссер, и предстояло воплотить артистам. А образ Неизвестного связывает взгляды героев воедино.

- Конечно, мне хотелось, чтобы в картине были известные лица, но не всегда получалось договориться, когда идеальный исполнитель, казалось бы, найден. Так что самой большой звездой на то время стал исполнитель роли Неизвестного Анатолий Солоницын, любимец режиссера Андрея Тарковского. Но сегодня ясно: картина объединила плеяду великолепных артистов, - говорит Борис Луценко.

Одна из самых ярких сцен «Раскиданного гнезда», когда Сымон несет крест. Фото: Кадр из фильма «Раскиданное гнездо»

Сымон

Утвердили на роль Александра Франскевича, теперь известного российского актера и режиссера - в основном под двойной фамилией Франскевич-Лойе. Борис Луценко вспоминает:

- В пьесе у Купалы Сымон достаточно резкий в своих поступках: он все хочет решить с «сякерай» в руках. То есть его позиция - мир зла можно перевернуть только злом. У него есть такие слова в постановке: «Кажуць, кветку стаптала быдляча нага... / Няхай топча, і ты рабі тое; / Сам Антыхрыст не пойме, што нельга, што льга... / Ты не стопчаш - цябе стопчуць ўдвое». А мне при всем этом посыле хотелось, чтобы Сымон был с интеллигентным лицом, чтобы белоруса не показывали одичавшим.

Сымоном стал Александр Франскевич, при этом на роль пробовались будущие большие кинозвезды – Дмитрий Харатьян, Александр Галибин и Андрей Смоляков. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

На эту роль также претендовал Андрей Смоляков, теперь российский топ-актер - полковник КГБ в «Высоцкий. Спасибо, что живой», Максим Горький в сериале «Орлова и Александров», князь Рогволод в фильме «Викинг»… В то время он снимался на «Беларусьфильме» в ленте «Андрей и злой чародей».

- Я его не взял, наверное, потому, что не хватило той самой нотки интеллигентности, да и выглядит Андрей на пробе совсем юным пареньком, - комментирует снимок Смолякова Борис Иванович.

Луценко говорит, что недавно встречался в Санкт-Петербурге с еще одним кандидатом на роль Сымона Александром Галибиным - исполнителем роли Мастера в сериале «Мастер и Маргарита». Правда, тот уже не помнит, что пробовался в «Раскиданное гнездо».

- А ведь он хорошо показался - мог бы стать Сымоном. Но Галибин сам отказался от роли - у него появились другие предложения. Всерьез смотрели мы и Дмитрия Харатьяна - тогда как раз в Беларуси снимали «Людей на болоте», где он сыграл, - вспоминает режиссер.

Лявон

- Безусловно, Геннадий Гарбук мог бы хорошо сыграть Лявона - он мощный актер. Тем более у нас был опыт совместной работы в Купаловском, правда, молодой Геннадий Михайлович там играл Сымона, - рассматривает снимки Борис Луценко.

В итоге Гарбук исполнил роль Старца. Это, по мнению режиссера, одна из ключевых ролей в пьесе:

- У Старца есть такая реплика, сплетенная из двух купаловских стихотворений: «Што мне слёзы, што мне гора, / Як пушчуся я? / Знае неба, сонца, зоры, / Знае ўся зямля. / Душой я вольны чалавек, / І гэткім буду цэлы век!» То есть у персонажа вполне сформированная философия, как, кстати, и у каждого героя пьесы. Скажем, у Зоськи - христианское мировоззрение, у Сымона - отказ, Лявон же считает, что только жертвой можно спасти семью...

На роль Лявона рассматривали купаловца Геннадия Гарбука, но в фильме он в итоге сыграл Старца. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

Но остановился Борис Луценко на молодом Александре Ткаченке, нынче звезде Горьковского театра, народном артисте Беларуси:

- В нем ощущалась какая-то странность, и мне ее хотелось показать на экране. С одной стороны, Лявон покончил жизнь самоубийством, с другой - словно принял смерть за грехи человечества. «Я вінен, я вінен, і за ўсіх вас атвет панясу перад людзьмі і перад Богам», - говорит Лявон-Ткаченок. Кстати, спустя какое-то время после фильма Ткаченок стал играть Лявона (и Тень Неизвестного) в моей постановке «Гнязда» уже в Горьковском театре в паре с блестящей Ольгой Клебанович.

Утвердили на роль Лявона актера-горьковца Александра Ткаченка (слева), но на нее рассматривался купаловец Виктор Тарасов. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

Также претендентом на роль Лявона был еще один купаловец, народный артист СССР Виктор Тарасов (кинозрители наверняка помнят его роль в фильме «Водитель автобуса»):

- Правда, в Викторе было столько силы, шекспировской мощи, что эта энергия больше подошла бы к типажу Сымона. Но тут сыграл роль возрастной фактор - Тарасов был куда старше, чем этот персонаж.

Панич

Сыграл эту роль москвич Вадим Ледогоров - теперь он живет в Новой Зеландии. Бориса Луценко зацепила его шляхетность - достаточно взглянуть на портрет артиста:

- В фильме Панича сделали фигурой трагичной: путем разрушения он хочет создать новый уклад жизни, но разрушенные хаты, чьи-то гнезда - это всегда беда. Герой Ледогорова пытается победить силой людей, а они не сдаются. И потому-то мне хотелось, чтобы в глазах Панича читалось: он ощущает, что делает неправильные вещи, но признать не может. А еще его трагизм - любовь к Зоське, которая была невозможна в силу их социального неравентства, и это привело к трагическому финалу.

Панича сыграл Вадим Ледогоров (слева), а его конкурентами были Борис Щербаков (в центре) и Николай Пинигин. Фото: Фонд киностудии «Беларусьфильм» в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

На роль также претендовал москвич Борис Щербаков, сегодня известный киноактер. «Но тут он словно одет в Панича, в отличие от Ледогорова», - замечает Борис Иванович. А еще одну фотопробу делал Николай Пинигин - сегодня худрук Купаловского театра.

Марыля

- Конечно, я очень хотел, чтобы сыграла эту роль Стефания Станюта - она уже была Марылей в спектакле купаловцев. Но на тот момент у нее были съемки. А по итогам проб я выбрал актрису Бобруйского драмтеатра Антонину Бендову, - говорит Борис Луценко.

Роль Марыли выпала Антонине Бендовой (слева), хотя пробы проходили Любовь Румянцева (в центре) и Нина Русланова. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

Также на роль претендовала Любовь Румянцева - исполнительница роли Джулии в «Альпійскай баладзе» по Василю Быкову. Была и еще одна кандидатура на роль Марыли, и она была практически утверждена, но в последний момент отказалась. Речь о знаменитой Нине Руслановой - для белорусов это прежде всего Степанида из «Знака бяды». «У нее получился бы трагедийный образ», - уверен Борис Иванович. Но и итоговый выбор в пользу Бендовой был верным, считает он:

- Есть у Марыли такая купаловская фраза: «Гавораць - ноч, хоць дзень на свеце, / I ты з усімі так крычы: / Крычаць: галей! Ідзі галеці, / Крычаць: маўчы! I ты маўчы». И я смотрю на фото актрисы на пробах, и понимаю: если она говорит эти фразы (а они обращены к сыну Сымону), то понимает, о чем речь. «Замолчи! Не высовывайся!» - ментальность белорусской матери в отношении к детям.

КСТАТИ

«Гениальный Солоницын был тяжело болен, а врачи спрашивали, есть ли у него звание народного артиста»

Борис Луценко вспоминает, как снимался в своей последней картине Анатолий Солоницын

Анатолий Солоницын прославился благодаря ролям у Андрея Тарковского - главный герой в «Андрее Рублеве», Сарториус в «Солярисе», а ведь были еще «Зеркало» и «Сталкер»… Отметился Солоницын и в белорусском кино - например, в «Восхождении» по «Сотникову» Василя Быкова.

- Поначалу я хотел, чтобы Неизвестного играл в фильме тот же Ткаченок. Но именно образ Солоницына в длинном черном пальто придал картине некую странность. Мне кажется, он в чем-то был даже похож на Купалу. При этом сам Анатолий был общительным человеком, очень интересным рассказчиком. Я спрашивал у него, почему он согласился играть в «Раскиданном гнезде». Во-первых, сказал он, в свое время немного работал в минском Русском театре, а обо мне слышал хорошие отзывы.

Анатолий Солоницын (слева) и Александр Кайдановский вместе сыграли в «Сталкере» Тарковского, а в «Раскиданном гнезде» Кайдановский озвучивал Неизвестного, сыгранного Солоницыным. Фото: Кадр из фильма «Сталкер»

В Минске Солоницын уже тяжело болел.

- Наша семья забрала Солоницына из гостиницы к себе домой, чтобы за ним ухаживать. На площадке многие эпизоды с Неизвестным мы с оператором Юрием Елховым снимали издали - я не хотел лишний раз дергать Анатолия. Помню, как он кричал от боли. Я вызывал ему из лечкомиссии бригаду, и там у меня спрашивали: «А он народный?» Я отвечал: «Да он выше, чем народный - он гениальный!» В больнице после обследований встал вопрос об операции. Требовалось согласие. Я позвонил его жене и лечащему врачу. Но тот сказал, что не надо - это только ускорит уход Анатолия. А вскоре за ним приехала жена, и я посадил их на поезд до Москвы. Это была наша последняя встреча. Озвучивал эту последнюю роль Солоницына актер Александр Кайдановский.

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