2018-09-25T14:39:24+03:00
Общество

Первая помощь: «Человеку стало плохо? Не предлагайте свои таблетки!»

Падение, судороги, непроходимость дыхательных путей… «Комсомолка» узнала, как правильно оказать первую помощь [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Звонок в службу скорой помощи и оказание человеку первой помощи позволят сохранить ему жизньЗвонок в службу скорой помощи и оказание человеку первой помощи позволят сохранить ему жизньФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Координатор по первой помощи Белорусского общества Красного Креста Василий Скубилов провел для «Комсомолки» мастер-класс по оказанию первой помощи взрослым и детям.

- Самое страшное в нашем обществе - это равнодушие, - уверен Василий. - Люди нередко проходят мимо тех, кому нужна первая помощь. Так, например, инсультного больного часто принимают за пьяного человека - он может плохо разговаривать, ходить пошатываясь и быть испачканным рвотными массами. В то же время звонок в службу скорой помощи и оказание человеку первой помощи позволят сохранить ему жизнь и здоровье.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

…человек упал с высоты

До приезда скорой ни в коем случае не пытаемся поднять на руки или перевернуть ребенка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До приезда скорой ни в коем случае не пытаемся поднять на руки или перевернуть ребенкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Смотрим, в сознании ли потерпевший, дышит ли он. До приезда «скорой» контролируем дыхание человека, наблюдаем за его состоянием. Ни в коем случае не пытаемся его поднять на руки или перевернуть, так как у него может быть травма позвоночника! Это касается и взрослых и детей. Если с человеком внешне все в порядке, в любом случае ему нужно обратиться к врачу для осмотра и исключения травм.

…человек получил рану

Осколок стекла нужно постараться зафиксировать так, чтобы он был неподвижен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осколок стекла нужно постараться зафиксировать так, чтобы он был неподвиженФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если в ране оказался какой-либо инородный предмет, например осколок стекла, помним: его удалять из раны нельзя! Иначе это грозит большим кровотечением, и человек может даже потерять сознание. Осколок стекла нужно постараться зафиксировать так, чтобы он был неподвижен. Для этого обкладываем его валиками из бинта или плотно сложенными кусками материи и фиксируем повязкой. Затем потерпевшего отвозим в травмпункт. Помним, что перед наложением повязки пострадавшему вам необходимо надеть на руки перчатки или полиэтиленовые пакеты. Так мы обезопасим себя и сможем избежать инфицирования.

…взрослый чем-то подавился

Человеку, который чем-то подавился, делаем пять толчков в область живота Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Человеку, который чем-то подавился, делаем пять толчков в область животаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- При частичной непроходимости дыхательных путей человек в состоянии кашлять и разговаривать. Нужно оставаться рядом с пострадавшим и побуждать его кашлять, пока ему не станет лучше. При полной же непроходимости дыхательных путей пострадавший не может говорить, кашлять и дышать. Он держится за шею. Что делать? Просим кого-то вызвать «скорую помощь», а в это время делаем пять ударов открытой ладонью по спине пострадавшего в межлопаточную область. Если это не помогло, делаем пять толчков в область живота. Каким образом? Становимся позади пострадавшего. Затем сжимаем руку в кулак, кладем его на живот пострадавшему между пупком и нижней частью грудины. Второй рукой обхватываем кулак. После этого совершаем толчкообразные надавливания кулаком вглубь и вверх. Повторяем толчки до пяти раз. Чередуем пять ударов по спине и пять толчков в живот, пока инородное тело не выйдет из дыхательных путей. Этот метод можно использовать для детей старше одного года.

…младенец до года подавился

- Вызываем «скорую помощь» и приступаем к действиям: поворачиваем младенца лицом вниз, при этом поддерживаем его голову и шею рукой, на которой он лежит. Затем ладонью делаем пять энергичных похлопываний между лопатками младенца. После этого переворачиваем младенца на спину, поддерживая его голову и шею. И двумя пальцами свободной руки делаем пять толчков на грудину младенца. Продолжаем похлопывание по спине и толчки до тех пор, пока малыш не избавится от инородного тела. Если из-за непроходимости дыхательных путей младенец теряет сознание, приступаем к сердечно-легочной реанимации (см. ниже).

…у человека судороги

- Обезопасьте человека от предметов, о которые он может удариться. Придерживаем, но не фиксируем голову пострадавшего, или подкладываем под нее что-то мягкое - очень часто при судорогах люди получают травмы головы. Не пытаемся ничего класть в рот человеку, не держим его руки и ноги. Остаемся с пострадавшим до тех пор, пока он полностью не придет в себя. К слову, после приступа человек испытывает сонливость и плохо понимает, что происходит вокруг.

…не дышит малыш до года

- Если у ребенка нет дыхания, вызываем «скорую помощь» или просим кого-то находящегося рядом ее вызвать и приступаем к сердечно-легочной реанимации: делаем пять вдохов, обхватив губами одновременно рот и нос малыша. После этого 30 раз надавливаем на грудину двумя пальцами (на глубину примерно одной трети от высоты грудной клетки). Затем делаем два вдоха, обхватив губами рот и нос, и так, чередуя 30 надавливаний на грудину и два вдоха, действуем до приезда «скорой».

…не дышит ребенок (возраст от 1 года до 14 лет)

- Вызываем «скорую помощь» или просим кого-то находящегося рядом ее вызвать, приступаем к сердечно-легочной реанимации: первоначально делаем пять вдохов, обхватив губами рот ребенка. После этого 30 раз надавливаем на грудину одной рукой (на глубину примерно одной трети от высоты грудной клетки). Затем делаем два вдоха и так, чередуя 30 надавливаний на грудину и два вдоха, продолжаем сердечно-легочную реанимацию до появления дыхания или приезда «скорой помощи».

…человек упал в обморок

Человеку, который упал в обморок, кладем в горизонтальное положение и приподнимаем ноги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Человеку, который упал в обморок, кладем в горизонтальное положение и приподнимаем ногиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Укладываем пострадавшего в горизонтальное положение. Если есть возможность, приподнимаем человеку ноги и обеспечиваем ему приток свежего воздуха. Освобождаем область шеи: расстегиваем у пострадавшего пуговицы на рубашке, расслабляем галстук или шарф. И ждем, когда он придет в себя. По щекам человека не бьем, водой не обливаем. Обморок пройдет самостоятельно. Если прошло пять минут, но человек не приходит в сознание, вызываем «скорую помощь».

…человек без сознания, но дышит

Восстановительное положение позволит избежать западения корня языка Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Восстановительное положение позволит избежать западения корня языкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пострадавший дышит, но находится без сознания. В этом случаем мы звоним в «скорую помощь», ждем медиков и переводим пострадавшего в восстановительное положение, которое позволит избежать западения корня языка и аспирации рвотными массами, слюной. Действуем таким образом: вытягиваем обе ноги человека, присаживаемся с ним рядом на колени, ближнюю руку пострадавшего отводим в сторону, а другую руку прикладываем тыльной стороной ладони к его щеке и придерживаем ее. Затем сгибаем дальнюю от вас ногу пострадавшего в колене, после чего тянем ее на себя и тем самым поворачиваем человека на бок. Важно запрокинуть голову назад, чтобы ничто не препятствовало дыханию, и приоткрыть пострадавшему рот. Находитесь рядом с человеком и наблюдайте за его самочувствием.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Осмотрите место, где произошло ЧП»

- Место происшествия может быть опасным. Например, это участок проезжей части или оголенный электрический провод… Осмотрись и убедись, что ты в безопасности.

- Не передавай больному свои таблетки. Они могут не помочь, а навредить. Другое дело, если человеку дать его лекарства, которые он носит с собой.

- Будь готов к вспышкам ярости, крику, плачу и отказу от помощи со стороны пострадавшего. Не навязывай свою помощь, просто находись рядом и вызови «скорую», если это необходимо.

- Избегай в общении с пострадавшим таких фраз: «Я знаю, каково тебе сейчас», «Тебе надо расслабиться», «По крайней мере, все произошло быстро», «Могло быть и хуже».

- Спроси у пострадавшего, есть ли у него кто-то, кто мог бы связаться с его родными.

Как оказать первую помощь взрослому и ребенку.Микита НЕДАВЕРКОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Евроопт» открыл 100-й магазин на селе
Сеть «Евроопт» сегодня обслуживает покупателей не только во всех крупных городах страны, но уже представлена практически во всех районных центрах - в 109 из 118. А вот сельские жители только начинают приобщаться к торговому сервису сети
Психолог Михаил Лабковский: Говорить ребенку, что ради него мама жертвует карьерой, - вранье и жесткое нежелание работать
За что бы он оторвал голову, каким мамам пора к неврологу и как достичь полной гармонии с самим собой - московский психолог Михаил Лабковский рассказал в интервью "Комсомолке"
Новости 24
Грибами в Беларуси в этом году отравились 50 человек
В Любанском районе по дороге с рыбалки убили пенсионера
В Лунинце объявили карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных
Уже сегодня квартиру от «Евроопт» разыграет Александр Патлис
В Столинском районе сборщики клюквы обнаружили человеческие останки
В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра
В Заславле горел детский сад, эвакуировали 139 детей
Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв теннисистку из топ-10
В Заславле загорелся детский сад: 139 детей вывели на улицу
СК: подделала документ об изъятии денег из кассы и забрала их себе
После дискотеки пошел домой за ножами: в Бешенковичском районе убили мужчину
В Беларуси средняя зарплата за август увеличилась на 15 рублей
В Минске парень переночевал в чужой машине, разбил ее на парковке и украл видеорегистратор
Сейчас в Беларусь чаще всего приезжают немцы, англичане и американцы
Житель Ляховичей притворился, что забыл о расписке на $100 тысяч
Трое детей и 47 взрослых отравились в Беларуси грибами в этом году
25 населенных пунктов в Брестской области обесточил тот самый cильный ветер, которого ждали с прошлой недели
Александр Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси
Мальчик из Светлогорска засунул голову между металлическими прутьями ограждения