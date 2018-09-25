Первая помощь: «Человеку стало плохо? Не предлагайте свои таблетки!»

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-25T14:39:24+03:00

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Координатор по первой помощи Белорусского общества Красного Креста Василий Скубилов провел для «Комсомолки» мастер-класс по оказанию первой помощи взрослым и детям.

- Самое страшное в нашем обществе - это равнодушие, - уверен Василий. - Люди нередко проходят мимо тех, кому нужна первая помощь. Так, например, инсультного больного часто принимают за пьяного человека - он может плохо разговаривать, ходить пошатываясь и быть испачканным рвотными массами. В то же время звонок в службу скорой помощи и оказание человеку первой помощи позволят сохранить ему жизнь и здоровье.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

…человек упал с высоты

До приезда скорой ни в коем случае не пытаемся поднять на руки или перевернуть ребенкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Смотрим, в сознании ли потерпевший, дышит ли он. До приезда «скорой» контролируем дыхание человека, наблюдаем за его состоянием. Ни в коем случае не пытаемся его поднять на руки или перевернуть, так как у него может быть травма позвоночника! Это касается и взрослых и детей. Если с человеком внешне все в порядке, в любом случае ему нужно обратиться к врачу для осмотра и исключения травм.

…человек получил рану

Осколок стекла нужно постараться зафиксировать так, чтобы он был неподвиженФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если в ране оказался какой-либо инородный предмет, например осколок стекла, помним: его удалять из раны нельзя! Иначе это грозит большим кровотечением, и человек может даже потерять сознание. Осколок стекла нужно постараться зафиксировать так, чтобы он был неподвижен. Для этого обкладываем его валиками из бинта или плотно сложенными кусками материи и фиксируем повязкой. Затем потерпевшего отвозим в травмпункт. Помним, что перед наложением повязки пострадавшему вам необходимо надеть на руки перчатки или полиэтиленовые пакеты. Так мы обезопасим себя и сможем избежать инфицирования.

…взрослый чем-то подавился

Человеку, который чем-то подавился, делаем пять толчков в область животаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- При частичной непроходимости дыхательных путей человек в состоянии кашлять и разговаривать. Нужно оставаться рядом с пострадавшим и побуждать его кашлять, пока ему не станет лучше. При полной же непроходимости дыхательных путей пострадавший не может говорить, кашлять и дышать. Он держится за шею. Что делать? Просим кого-то вызвать «скорую помощь», а в это время делаем пять ударов открытой ладонью по спине пострадавшего в межлопаточную область. Если это не помогло, делаем пять толчков в область живота. Каким образом? Становимся позади пострадавшего. Затем сжимаем руку в кулак, кладем его на живот пострадавшему между пупком и нижней частью грудины. Второй рукой обхватываем кулак. После этого совершаем толчкообразные надавливания кулаком вглубь и вверх. Повторяем толчки до пяти раз. Чередуем пять ударов по спине и пять толчков в живот, пока инородное тело не выйдет из дыхательных путей. Этот метод можно использовать для детей старше одного года.

…младенец до года подавился

- Вызываем «скорую помощь» и приступаем к действиям: поворачиваем младенца лицом вниз, при этом поддерживаем его голову и шею рукой, на которой он лежит. Затем ладонью делаем пять энергичных похлопываний между лопатками младенца. После этого переворачиваем младенца на спину, поддерживая его голову и шею. И двумя пальцами свободной руки делаем пять толчков на грудину младенца. Продолжаем похлопывание по спине и толчки до тех пор, пока малыш не избавится от инородного тела. Если из-за непроходимости дыхательных путей младенец теряет сознание, приступаем к сердечно-легочной реанимации (см. ниже).

…у человека судороги

- Обезопасьте человека от предметов, о которые он может удариться. Придерживаем, но не фиксируем голову пострадавшего, или подкладываем под нее что-то мягкое - очень часто при судорогах люди получают травмы головы. Не пытаемся ничего класть в рот человеку, не держим его руки и ноги. Остаемся с пострадавшим до тех пор, пока он полностью не придет в себя. К слову, после приступа человек испытывает сонливость и плохо понимает, что происходит вокруг.

…не дышит малыш до года

- Если у ребенка нет дыхания, вызываем «скорую помощь» или просим кого-то находящегося рядом ее вызвать и приступаем к сердечно-легочной реанимации: делаем пять вдохов, обхватив губами одновременно рот и нос малыша. После этого 30 раз надавливаем на грудину двумя пальцами (на глубину примерно одной трети от высоты грудной клетки). Затем делаем два вдоха, обхватив губами рот и нос, и так, чередуя 30 надавливаний на грудину и два вдоха, действуем до приезда «скорой».

…не дышит ребенок (возраст от 1 года до 14 лет)

- Вызываем «скорую помощь» или просим кого-то находящегося рядом ее вызвать, приступаем к сердечно-легочной реанимации: первоначально делаем пять вдохов, обхватив губами рот ребенка. После этого 30 раз надавливаем на грудину одной рукой (на глубину примерно одной трети от высоты грудной клетки). Затем делаем два вдоха и так, чередуя 30 надавливаний на грудину и два вдоха, продолжаем сердечно-легочную реанимацию до появления дыхания или приезда «скорой помощи».

…человек упал в обморок

Человеку, который упал в обморок, кладем в горизонтальное положение и приподнимаем ногиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Укладываем пострадавшего в горизонтальное положение. Если есть возможность, приподнимаем человеку ноги и обеспечиваем ему приток свежего воздуха. Освобождаем область шеи: расстегиваем у пострадавшего пуговицы на рубашке, расслабляем галстук или шарф. И ждем, когда он придет в себя. По щекам человека не бьем, водой не обливаем. Обморок пройдет самостоятельно. Если прошло пять минут, но человек не приходит в сознание, вызываем «скорую помощь».

…человек без сознания, но дышит

Восстановительное положение позволит избежать западения корня языкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пострадавший дышит, но находится без сознания. В этом случаем мы звоним в «скорую помощь», ждем медиков и переводим пострадавшего в восстановительное положение, которое позволит избежать западения корня языка и аспирации рвотными массами, слюной. Действуем таким образом: вытягиваем обе ноги человека, присаживаемся с ним рядом на колени, ближнюю руку пострадавшего отводим в сторону, а другую руку прикладываем тыльной стороной ладони к его щеке и придерживаем ее. Затем сгибаем дальнюю от вас ногу пострадавшего в колене, после чего тянем ее на себя и тем самым поворачиваем человека на бок. Важно запрокинуть голову назад, чтобы ничто не препятствовало дыханию, и приоткрыть пострадавшему рот. Находитесь рядом с человеком и наблюдайте за его самочувствием.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Осмотрите место, где произошло ЧП»

- Место происшествия может быть опасным. Например, это участок проезжей части или оголенный электрический провод… Осмотрись и убедись, что ты в безопасности.

- Не передавай больному свои таблетки. Они могут не помочь, а навредить. Другое дело, если человеку дать его лекарства, которые он носит с собой.

- Будь готов к вспышкам ярости, крику, плачу и отказу от помощи со стороны пострадавшего. Не навязывай свою помощь, просто находись рядом и вызови «скорую», если это необходимо.

- Избегай в общении с пострадавшим таких фраз: «Я знаю, каково тебе сейчас», «Тебе надо расслабиться», «По крайней мере, все произошло быстро», «Могло быть и хуже».

- Спроси у пострадавшего, есть ли у него кто-то, кто мог бы связаться с его родными.