Циклон «Фабьен» обесточил 488 населенных пунктов и повредил шесть авто

СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-25T14:59:42+03:00

Ветер был такой силы, что деревья падали на машины. Фото: МЧС

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе синоптики дали устрашающий прогноз погоды, пообещав 24 и 25 сентября сильные дожди и усиление ветра порывами до 27 метров в секунду! МЧС даже разослало смс-сообщения с предупреждением о непогоде. Но, к счастью, серьезных ЧП не произошло.

Упавшие деревья повредили шесть легковых авто. Фото: МЧС

Как сообщает МЧС, порывы ветра достигали 21 метра в секунду, из-за чего была повреждена кровля одного жилого дома и одного сельскохозяйственного здания.

Всего работники МЧС 44 раза выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев. В Брестской области всего упало 23 дерева, в Могилевской - 13, в Гомельской - 7, а в Минской - 1.

Деревья вырывались с корнями. Фото: МЧС

Деревья падали и на машины. Всего было повреждено шесть легковушек. Никто из людей не пострадал.

- В течение суток, с 24 по 25 сентября, электричество периодически пропадало в 488 населенных пунктах, в большинстве своем в сельской местности, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель «Белэнерго» Александр Мальков. - Ветер отрывал от деревьев ветки и переносил их на провода линии электропередач. В итоге происходило замыкание и отключение. Больше всего пострадала Гомельская область. Все отключения были оперативно устранены.

К слову, в ближайшие дни будет все так же ветрено. Как передает «Белгидромет», завтра, 26 сентября, днем ожидается усиление ветра порывами до 15 - 18 метров в секунду. Такую же ветреную погоду передают и в четверг.

МЧС призывает всех быть внимательными и не парковать свои авто под деревьями.