2018-09-25T15:20:13+03:00
Экономика

Госконтроль: «Энергетики не меняют трубы, а деньги тратят на новый офис и дорогие автомобили»

По мнению контролеров, если бы энергетики подходили к делу с умом, то сэкономили бы 120 миллионов долларов
Ольга ЕРОХИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В сфере энергетики есть еще где экономить средства. А там, может, и коммуналка подешевеет.В сфере энергетики есть еще где экономить средства. А там, может, и коммуналка подешевеет.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Комитет госконтроля проверил организации «Минэнерго». Контролеры выясняли, насколько обосновано некоторые затраты включили в себестоимость электрической и тепловой энергии, и нашли недостатки в работе энергоснабжающих организаций.

- Крайне низкими темпами проводится замена изношенных труб на эффективные предызолированные трубы (которые помогают уменьшить потерю тепла. - Ред.). При имеющемся недостатке средств деньги зачастую тратятся на цели, не связанные с повышением эффективности, надежности и экономичности энергосистем. К этому относятся и затраты на строительство нового офиса для аппарата ГПО «Белэнерго», и закупка дорогостоящих автомобилей, и другие не всегда оправданные цели, - цитирует belta.by начальника Главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Станислава Наркевича.

Также контролеры обратили внимание на незадействованное имущество, недостаточную эффективность госзакупок и так далее. Вообще же, по их мнению, если бы в организации подходили к делу с умом, то сэкономили бы 120 миллионов долларов.

Проверка показала, что энергетики не полностью исключили необоснованные затраты из себестоимости тепла и электричества.

В КГК уверяют: резервы для экономии есть. Что это даст обычным гражданам? Например, меньшие цифры в жировке за отопление и электричество.

- По оценкам специалистов, такая модернизация теплосетей в целом по системе (замена изношенных труб на ПИ-трубы. - Ред.) могла бы обеспечить ежегодный экономический эффект более $40 млн. А это реальная возможность для снижения как себестоимости производимых энергоресурсов, так и тарифов для потребителей, - сказал председатель КГК Леонид Анфимов.

Глава комитета уточнил, что деньги у энергетиков есть, просто тратятся они на другие цели. Например, на строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тысяч квадратных метров для аппарата «Белэнерго» (вложено уже $2,9 млн., а весь проект обойдется в $9 млн.), на дорогие легковые автомобили.

- Очевидно, что все эти средства будут включены в стоимость энергооборудования, выполняемых работ и услуг, а в конечном итоге лягут на тарифы, - сказал Леонид Анфимов.

Он привел и другой пример расточительности. Так, по заказу «Гомельэнерго» в марте этого года был проведен конкурс на закупку 90 тонн реагента для подготовки воды на Мозырской ТЭЦ. Предпочтение отдали литовской компании, хотя белорусская предлагала продукцию в 2,5 раза дешевле, и переплатили 42 тысячи евро.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Беларусь поставит в Зимбабве технику на $60 миллионов
Из психиатрической больницы в Могилеве сбежали трое подростков
Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы присвоить квартиру
Парня, который выдавал себя за девушку, осудили на пять лет
Грибами в Беларуси в этом году отравились 50 человек
В Любанском районе по дороге с рыбалки убили пенсионера
В Лунинце объявили карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных
Уже сегодня квартиру от «Евроопт» разыграет Александр Патлис
В Столинском районе сборщики клюквы обнаружили человеческие останки
В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра
В Заславле горел детский сад, эвакуировали 139 детей
Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв теннисистку из топ-10
В Заславле загорелся детский сад: 139 детей вывели на улицу
СК: подделала документ об изъятии денег из кассы и забрала их себе
После дискотеки пошел домой за ножами: в Бешенковичском районе убили мужчину
В Беларуси средняя зарплата за август увеличилась на 15 рублей
В Минске парень переночевал в чужой машине, разбил ее на парковке и украл видеорегистратор
Сейчас в Беларусь чаще всего приезжают немцы, англичане и американцы
Житель Ляховичей притворился, что забыл о расписке на $100 тысяч
Трое детей и 47 взрослых отравились в Беларуси грибами в этом году
25 населенных пунктов в Брестской области обесточил тот самый cильный ветер, которого ждали с прошлой недели
Александр Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси
Мальчик из Светлогорска засунул голову между металлическими прутьями ограждения