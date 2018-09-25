Белорусы стали больше зарабатывать в рублях, но меньше - в долларах

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-25T16:22:07+03:00

Белорусы стали больше получать в рублях, но меньше - в долларах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Результат почти на 14 рублей больше, чем в июле, да и до заветной тысячи осталось всего ничего.

Правда, из-за скакнувших курсов валют зарплаты белорусов в долларах и евро по сравнению с июлем стали поменьше. Все-таки многие по-прежнему предпочитают хранить сбережения или откладывать на отпуск именно в валюте. Июльская средняя зарплата была 973 руб. 80 коп., то есть порядка 489 долларов, или 419 евро (по официальному курсу на конец июля). А августовская снизилась до 474 долларов, или 406 евро (по курсу на конец августа).

Самые высокие заработки традиционно в Минске - 1343 руб. 30 коп. Следом идет Минская область со средней зарплатой в 1018 руб. 40 коп. А меньше всего получают в Могилевской области - 833 руб. 20 коп.

Самая прибыльная профессия - это традиционно IT, где в августе в среднем зарабатывали по 3846 руб. 30 коп. Помимо них в зарплатный топ попали те, кто работает в сфере воздушного транспорта, вспомогательных финансовых услуг (например, в брокерской конторе), горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях (см. инфографику).

Беднее всего, судя по зарплатам, стали те, кто работает в музее или библиотеке. У них самая низкая зарплата в стране - в среднем 556 руб. 20 коп. Те, кто трудится в образовании, в августе заработали по 616 руб. 80 коп., а в здравоохранении - 741 руб. 10 коп.

КСТАТИ

У кого самые высокие зарплаты…

Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 3846 руб. 30 коп.

Деятельность воздушного транспорта - 2789 руб. 40 коп.

Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2197 руб. 60 коп.

Горнодобывающая промышленность - 1857 руб. 50 коп.

Деятельность в области телекоммуникаций - 1599 руб. 50 коп.

Инженерно-техническое проектирование, консультирование - 1580 руб.

Финансовые услуги (кроме страхования) - 1578 руб. 10 коп.

…и самые низкие

Деятельность водного транспорта - 676 руб. 20 коп.

Рыболовство и рыбоводство - 622 руб. 10 коп.

Образование - 616 руб. 80 коп.

Творческая деятельность и развлечения - 581 руб. 30 коп.

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 558 руб. 70 коп.

Уход в специализированных учреждениях, предоставление социальных услуг - 556 руб. 20 коп.

Деятельность библиотек, архивов, музеев и т. д. - 550 руб. 60 коп.

По данным Белстата о средней начисленной зарплате в августе 2018 г.