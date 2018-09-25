Белорусы стали больше зарабатывать в рублях, но меньше - в долларах
Результат почти на 14 рублей больше, чем в июле, да и до заветной тысячи осталось всего ничего.
Правда, из-за скакнувших курсов валют зарплаты белорусов в долларах и евро по сравнению с июлем стали поменьше. Все-таки многие по-прежнему предпочитают хранить сбережения или откладывать на отпуск именно в валюте. Июльская средняя зарплата была 973 руб. 80 коп., то есть порядка 489 долларов, или 419 евро (по официальному курсу на конец июля). А августовская снизилась до 474 долларов, или 406 евро (по курсу на конец августа).
Самые высокие заработки традиционно в Минске - 1343 руб. 30 коп. Следом идет Минская область со средней зарплатой в 1018 руб. 40 коп. А меньше всего получают в Могилевской области - 833 руб. 20 коп.
Самая прибыльная профессия - это традиционно IT, где в августе в среднем зарабатывали по 3846 руб. 30 коп. Помимо них в зарплатный топ попали те, кто работает в сфере воздушного транспорта, вспомогательных финансовых услуг (например, в брокерской конторе), горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях (см. инфографику).
Беднее всего, судя по зарплатам, стали те, кто работает в музее или библиотеке. У них самая низкая зарплата в стране - в среднем 556 руб. 20 коп. Те, кто трудится в образовании, в августе заработали по 616 руб. 80 коп., а в здравоохранении - 741 руб. 10 коп.
КСТАТИ
У кого самые высокие зарплаты…
Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 3846 руб. 30 коп.
Деятельность воздушного транспорта - 2789 руб. 40 коп.
Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2197 руб. 60 коп.
Горнодобывающая промышленность - 1857 руб. 50 коп.
Деятельность в области телекоммуникаций - 1599 руб. 50 коп.
Инженерно-техническое проектирование, консультирование - 1580 руб.
Финансовые услуги (кроме страхования) - 1578 руб. 10 коп.
…и самые низкие
Деятельность водного транспорта - 676 руб. 20 коп.
Рыболовство и рыбоводство - 622 руб. 10 коп.
Образование - 616 руб. 80 коп.
Творческая деятельность и развлечения - 581 руб. 30 коп.
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 558 руб. 70 коп.
Уход в специализированных учреждениях, предоставление социальных услуг - 556 руб. 20 коп.
Деятельность библиотек, архивов, музеев и т. д. - 550 руб. 60 коп.
По данным Белстата о средней начисленной зарплате в августе 2018 г.